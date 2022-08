Tampereen Mältinrantaa kunnostetaan vuonna 2024, ja nyt suunnittelutyöhön voi antaa toiveita – Uimapaikka säilyy

Maanantaina 29. elokuuta Tampereen kaupunki avasi karttapohjaisen verkkokyselyn, johon kerätään toiveita ja ideoita suunnittelun pohjaksi. Näkemyksiä alueen kehittämisestä voi esittää myös torstaina 1. syyskuuta asukasillassa.

Tampereen Mältinrannan puistoalueen ja rantareitin kunnostamisen suunnittelu on alkanut, kaupunki tiedottaa.

Kuninkaankadun pohjoispäästä Mustanlahden suulle yltävää aluetta kehitetään puisto- ja virkistysalueena, lähiluontokohteena sekä kävely- ja pyöräilyreittinä. Mältinrannan uimapaikka säilytetään, ja virkistysmahdollisuuksia sekä Finlaysonin ja Särkänniemen välistä koskenrantareittiä parannetaan.

”Yhtenä tärkeänä teemana on rantareitin parantaminen. Tampereellahan on koskenrantareitti yksi keskustan kehittämisohjelman tärkeä hanke. Eli Pyhäjärven ja Näsijärven välisiä yhteyksiä on pyritty kehittämään, ja tämä osuus on yksi palanen siinä ketjussa”, Tampereen kaupungin erikoissuunnittelija Mirjam Larinkari kertoo.

Suunnittelutyön yhteydessä pohditaan myös liikenne- ja pysäköintiratkaisujen ja venepalvelujen kehittämistä. Mältinrannan ja Ranta-Tampellan yhdistävälle pohjoiselle Näsinsillalle valmistuu tänä syksynä puistosilta.

Kaupunki kerää palautetta

Maanantaina 29. elokuuta Tampereen kaupunki avasi karttapohjaisen verkkokyselyn, johon kerätään toiveita ja ideoita uudistustyön suunnittelun pohjaksi. Se on suunnattu alueen käyttäjille sekä lähialueen asukkaille ja yhteisöille. Kysely on auki kaksi viikkoa.

Näkemyksiä alueen kehittämisestä voi esittää myös torstaina 1. syyskuuta asukasillassa, joka järjestetään Pajasaaressa Tampereen Navigaatioseuran tiloissa.

Kaupunkilaisten palautteen perusteella alueelle tehdään yleissuunnitelma, joka on tarkoitus saada nähtäväksi joulukuussa 2022.

Toteutus vuonna 2024

Larinkarin mukaan kunnostaminen päästään aloittamaan aikaisintaan vuonna 2024.

”Riippuu määrärahoituksesta, joka on käytettävissä ja siitä, mitä tuohon budjetoidaan. Ja toki siitä, millaisia suunnitelmia tulee. Eli onko siellä esimerkiksi sellaisia osa-alueita, joita päästään vauhdilla edistämään”, Larinkari taustoittaa.

Vuonna 2023 alueelle tehdään tarkemmat toteuttamissuunnitelmat.