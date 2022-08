Juuri nyt: Tampereen valtuustossa esitetään etsittäväksi sijoituspaikkaa pienydinvoimalalle – ”Pystyy sijoittamaan ihan hyvin kaupungin lähistölle”

Neljä eri valtuustoryhmiin kuuluvaa edustajaa ehdottaa maanantai-illan kokouksessa, että Tampere valmistautuu pienydinvoiman käyttöönottoon.

Aamulehti

Tampereen valtuustossa on maanantaina esillä poikkeuksellinen aloite. Joonas Kiviranta (ps.), Matti Höyssä (kok.), Antti Hiitti (sd.) ja Jaakko Mustakallio (vihr.) ovat laatineet aloitteen, jolla halutaan Tampereen valmistautuvan pienydinvoiman käyttöönottoon.

Heidän lisäkseen aloitteella on kymmenen muuta allekirjoittajaa.

”Halusimme, että kyseessä on puoluerajat ylittävä tahdonilmaus, jonka taustalla on laaja koalitio. Ymmärrämme, että pienydinvoiman käyttöönotto ei tapahdu tässä ja nyt, vaan on pidemmälle katsova toive”, Kiviranta sanoo.

Mikä Pienydinvoimala Pienreaktoreiksi kutsutaan sähköteholtaan alle 300 megawatin ydinvoimalaitoksia. Reaktori voi olla selvästi tätä pienempikin, esimerkiksi 50 megawattia. Pienreaktoreiden arvioidaan voivan olla 10–15 vuoden päästä osa kaukolämmön ja sähkön tuotantoa. Olkiluoto 3:n sähköteho on 1600 megawattia.

Aloitteessa ehdotetaan, että Tampereen kaupunki selvittää pienydinvoimalalle sopivia sijoituspaikkoja. Kiviranta muistaa lukeneensa, että molemmilta sivuiltaan 500 metriä pitkä alue riittäisi.

”Sen kokoluokan varoalueen pystyy sijoittamaan ihan hyvin kaupungin lähistölle. Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloiden kohdalla puhutaan eri suuruusluokista.”

”Reaktori jäähtyy itsestään”

Kivirannan mukaan aloitteella halutaan edistää hiilineutraaliuden saavuttamista ja lähettää viesti ulospäin siitä, että Tampereen kaupunki suhtautuu myönteisesti pienydinvoimaan.

”Se voi olla tärkeää, jos on yritys tai miksi ei valtio, joka miettii mihin ensimmäisiä reaktoreita voisi 2020–2030 luvun taiteessa sijoittaa.”

Kiviranta sanoo, että pienydinvoimaloiden reaktoreissa ei pitäisi olla ylikuumenemisvaaraa.

"Turvallisuus on järjestetty sillä tavalla, että järjestelmä ei vaadi ulkopuolista virtaa vikatilanteessa, vaan jäähdytysjärjestelmä toimii passiivisesti. Tämä on tietenkin visio, joka ei ihan vielä ole kaupallisessa käytössä.”