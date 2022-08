Hervannan valtaväylä siirtyy noin kymmenen metriä itään Tampereella – katso, miltä työmaalla näyttää nyt ja miten työt etenevät seuraavaksi

Tampereen Hervannan valtaväylän siirtämisen yhteydessä valtaväylän läpi kulkeva suojatie poistuu ja valtaväylän yläpuolelle rakennetaan kaksi kevyen liikenteen siltaa.

Aamulehti

Tampereen Hervannassa on käynnissä suuri työmaa, kun Hervannan valtaväylää siirretään noin kymmenen metriä itään. Työt ovat osa Hervannan keskustan laajenemista.

Lue lisää: Hervannan keskusta laajenee – huoltoasemien ja parkkipaikkojen tilalle on tulossa liikerakentamista ja kerrostaloja 1 200 asukkaalle

Valtaväylää siirretään itään Hepolamminkadun ja Kanjoninkadun sekä Opiskelijankadun ja Tieteenkadun välillä uusien kerrostalojen ja pysäköintirakentamisen tieltä.

Kokonaisuudessaan urakka valmistuu lokakuussa vuonna 2023. Hintaa hankkeelle tulee 7,5 miljoonaa euroa.

Mikä? Hervannan valtaväylän työmaa Hervannan valtaväylää siirretään noin kymmenen metriä itään. Työt ovat osa Hervannan keskustan laajenemista. Kokonaisuudessaan urakka valmistuu lokakuussa vuonna 2023. Hintaa hankkeelle tulee 7,5 miljoonaa euroa. Valtaväylän siirtämisen yhteydessä valtaväylän yläpuolelle rakennetaan kaksi kevyen liikenteen siltaa nimeltään Afrikansilta ja Aasiansilta.

Kreate oy:n työpäällikkö Jarkko Joki (vas.) ja vastaava työnjohtaja Alvar Peltola kertovat, että työmaalla louhittu kallioaines murskataan Tampereen Ruskossa ja tullaan hyödyntämään siirretyn väylän rakennekerroksiin. ”Tässä on vihreää näkökulmaakin”, Peltola kertoo.

Kanjoninkatu ensimmäisenä

Kesän aikana valtaväylällä on louhittu kanaalia ja asennettu hulevesi- ja jätevesiputkistoa sekä vesijohtoja. Meneillään olevasta louhinnasta syntyy noin 2 500 kuutiota louhetta. Kallioaines murskataan Tampereen Ruskossa ja tullaan hyödyntämään siirretyn väylän rakennekerroksiin.

Vastaavan työnjohtajan Alvar Peltolan mukaan ensimmäisenä urakasta valmistuu Kanjoninkadun liittymä. Siihen tulee kolmiosarake, josta Kanjoninkadun kautta tulevat autot liittyvät valtaväylälle ja valtaväylältä Kanjoninkadulle.

”Se ei valmistu vielä täysin, koska urakka-aikaa on niin paljon, mutta se näyttää varmaan tavallisen ihmisen silmään melko valmiilta syyskuun lopulla.”

Seuraava etappi urakassa on uuden valtaväylän läntinen puoli, joka valmistuu liikenteelle lokakuun lopulla. ”Se on jo yhteiskunnallisesti vaikuttava vaihe, koska silloin liikenne siirtyy valtaväylän länsipuolelle.”

Liikenteen siirtyessä uudelle läntiselle puolelle nyt käytössä oleva puoli valtaväylästä otetaan työn alle. ”Kun se saadaan valmiiksi, saamme kaistat omille puolilleen ja sen jälkeen vielä sitten viimeistelytyöt.”

Kaksi siltaa

Valtaväylän siirtämisen yhteydessä sen läpi kulkeva suojatie poistuu ja valtaväylän yläpuolelle rakennetaan kaksi kevyen liikenteen siltaa nimeltään Afrikansilta ja Aasiansilta.

Siltojen rakentaminen aloitettiin elokuun puolivälissä. Ensimmäisenä valmistuu pohjoisempana sijaitseva Aasiansilta, jonka pitäisi olla valmis maaliskuussa. Afrikansilta puolestaan valmistuu keväällä ensi vuonna.

Silloista vastaava työnjohtaja Mikko Heija kertoo, että siltojen erityiset ominaisuudet tekevät niiden rakentamisesta tavallista monimutkaisempaa.

”Aasian silta tekee s-kirjaimen muotoisen mutkan. Eli se alkaa tukimuurina, kääntyy yli 90 astetta, tukimuuri vaihtuu sillaksi ja silta tekee toiseen suuntaan 90 asteen mutkan.”

Afrikansilta on muuten suora, mutta sen kansirakenne levenee toiseen päähän kartiomaisesti siten, että se on on toisesta pääsyä yli puolet leveämpi. Sillan Hervannan valtaväylän kohdalle tulevat maatuet tulevat olemaan monimuotoisempia, koristeellisia ja monikulmaisia. Lisäksi kannen päälle rakennetaan verkkomainen valaistus.

Juho Välimäki hitsasi betoniraudoitusta työmaalla keskiviikkona 30. elokuuta.

Sateista ongelmia

Peltolan mukaan kesän epävakaa sää ja runsaat sateet ovat vaikeuttaneet töitä. Sadeveden lisäksi kaivuumontuissa on ollut runsaasti pohjavettä. Peltola kertoo, että pumppujen sijoittaminen ja veden pumppaaminen ovat lisänneet tarvittujen työvaiheiden määrää.

”Kun olemme kaivaneet vesihuoltokanaalia, sieltä on ruvennut tulemaan vettä vastaan meidän kaivuusyvyydessä, vaikka sää on ollutkin kuivaa. Meillähän ovat uppopumput pyörineet periaatteessa kuutena päivänä viikossa.”

Hepolamminkadun risteyksessä on väliaikaiset opasteet valtaväylän suuntaan.

Liikenne vaikeutuu

Omat vaikeutensa ovat tuottaneet myös suuret liikennemäärät. Peltola kertoo, että tulevien työvaiheiden aikana liikenteen sujuminen tulee osittain vaikeutumaan urakan alueella.

”Varmasti vaikeutuu hetkellisesti, kun menemme teitten ali. Mutta sitten taas lopputulema on huomattavasti parempi, kuin mitä se on nyt ollut.”

Peltola kertoo, että Kanjoninkadun ja Hepolamminkadun valtatiehen yhdistävä liikenneympyrä tulee säilymään paikallaan myös lähes koko urakan ajan. Lisäksi alueelle tule hetkellisesti lyhyemmäksi ajaksi liikenneympyrä Tieteenkadun, Opiskelijankadun ja Hervannan valtaväylän risteykseen.

”Liikenteeseen tulee muutoksia. Isoinhan oli valtaväylän siirtäminen, mutta pieniä muutoksia tulee risteysalueilla varsinkin.”

Kevyelle liikenteelle on rakennettu työmaan ajaksi kiertoreitti valtatien ylittävän sillan kautta. Valtaväylällä on neljän kaistan ylitys, joka tullaan Peltolan mukaan korvaamaan silloilla. ”Lopputulemassa, kun kevyt liikenne kulkee siltojen yli, siitä tulee huomattavasti turvallisempi.”

Runsaat sateet ovat lisänneet tarvetta pumpata vettä kaivuutöiden tieltä.