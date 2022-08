Hämeenkatu 11 on ollut tyhjillään jo kolmisen vuotta. Useampi neuvottelu uusien tulijoiden kanssa on loppusuoralla, mutta ilmoituksia muilta toimijoilta saadaan odottaa vielä kuukausia.

Suomalainen kenkäliikeketju Click Shoes avaa syyskuun alkupuolella uuden liikkeen keskeisellä paikalla Hämeenkadulla. Click Shoes muuttaa tilaan Koskikeskuksesta, missä ehti toimia puolitoista vuotta. Sitä ennen liike oli ostoskeskus Ratinassa.

Click Shoes on ensimmäinen liike, joka avaa toimintansa osoitteessa Hämeenkatu 11. Osoittessa sijaitseva kiinteistö on ollut tyhjillään kolmisen vuotta. Paikassa toimivat ennen kauppaketjut Hennes & Mauritz ja Clas Ohlson.

Uuden liikkeen avaamisesta kertoi ensimmäisenä Tamperelainen.

Kenkiä, kenkienhoitotarvikkeita ja laukkuja myyvällä Click Shoesilla on tällä hetkellä 30 toimipistettä eri puolilla Suomea.

Toimitusjohtaja Hanna Aholan mukaan Ratinassa ja Koskikeskuksessa käytössä oli molemmissa noin 200 neliömetrin tilat.

”Ne olivat meille liian pienet. Olemme käytännössä havainneet, että isommat neliöt ovat hyväksi toiminnalle", Ahola sanoo. ”Uudessa paikassa tilaa on useampi sata neliötä.”

Myös hyvä sijainti paraatipaikalla Tampereen keskustassa houkutti.

”Me haluamme hyviä neliöitä hyvältä sijainnilta. Tämä on aivan paraatipaikalla siinä Hämeenkadulla. Se ei ole mikään pimeä paikka, sillä näyteikkunat ovat näyttävät. Odotamme, että se on hyvä liikepaikka.”

Liiketila sijaitsee Hämeenkadun ja Pellavatehtaankadun kulmauksessa.

Elämä on palaillut takaisin Hämeenkadulle ratikkatyömaan valmistuttua ja pandemian hellitettyä otteensa.

”Totta kai se vaikuttaa, kun kaupungin keskustassa toteutetaan isoja hankkeita ja paikkoja myllätään. Asiakkaat kuitenkin yleensä palaavat, kun tulee valmista. Näin on käynyt esimerkiksi Oulussa, missä oli muutaman vuoden ajan kova mylläkkä päällä.”

Muita saadaan odottaa

Hämmenkatu 11:n kiinteistössä on ollut tyhjillään kaikkiaan noin 4 000 neliömetriä. Click Shoesin liike on kooltaan reilusti alle puolet koko tilasta.

Tilojen vuokraaminen on osoittanut vaikeaksi. Taustalla ovat olleet muun muassa ratikkatyömaa ja pitkään kestänyt pandemia sekä vähentynyt tarve vuokrata hyvin suuria tiloja.

Tilat omistaa työeläkeyhtiö Keva.

Kevan kiinteistövarallisuuspäällikön Leeni Anderssonin mukaan tällä hetkellä ei ole monia toimijoita, jotka haluaisivat käyttöönsä niin suuria toimitiloja kuin kiinteistössä olisi tarjolla.

”Meneillään on useita neuvotteluja usean toimijan kanssa. Tavoitteena on saada paikalle sekä myymälöitä että ravintoloita”, Andersson sanoo. ”Click Shoes on ainoa, jonka kanssa on sopimus allekirjoitettu. Useampi muu neuvottelu on loppumetreillä.”

Vielä muutamaan kuukauteen muita liiketiloja ei tiloissa kuitenkaan avata. Eri kokoisia tiloja paikassa on kuudessa eri tasossa.

”Tiloissa on joka tapauksessa tehtävä vielä muutostöitä, muun muassa väliseiniä on rakennettava. On myös selvitettävä rakennusteknisesti, miten tiloja voidaan jakaa.”

Anderssonin mukaan liiketilojen kysyntä Hämeenkadulla on tällä hetkellä runsasta. ”Hämeenkadun remontti ja pandemia varmasti vaikuttivat kysyntään, mutta samalla kun kadulla liikkuvien ihmisten määrä on lisääntynyt, myös kysyntä on kasvanut tosin paljon.”

Oikaisu 29.8.2022 kello 12.12: Kuvatekstissä luki aiemmin virheellisesti, että liiketila on Hämeenkadun ja Pellervonkadun kulmauksessa. Kadun nimi on Pellavatehtaankatu.