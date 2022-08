Poliisin päivää vietetään lauantaina koko maassa. Tampereen keskustorilla järjestetty tapahtuma kerää paikalle jatkuvan virran lapsia ja aikuisia. Tapahtuma päättyy torilla kello 15.

Tunnelma kuplii lauantaina Tampereen keskustorilla iloista uteliaisuutta. Poliisin päivänä järjestettävässä tapahtumassa poliisit vastaavat kansalaisten kysymyksiin kalustosta ja muusta.

Joukkojen hallintaan tarkoitettu auto kiinnittää Pirkkalasta mummi Tuija Vainion kanssa tulleiden serkusten Niklas Vainion ja Joona Myllykosken huomion. ”No varusteet”, vastaa Niklas Vainio kysymykseen, mikä autossa kiinnostaa.

Mikä? Poliisin päivä Vietetään lauantaina koko maassa, ja myös Tampereen keskustorilla kello 11–15. Kansalaisille suunnattu avoin tapahtuma. Tampereella avoinna myös Vaajakadun poliisimuseo Hervannassa klo 17 saakka. Ei sisäänpääsymaksua.

Serkukset Niklas Vainio (vas.) ja Joona Myllykoski käyvät mumminsa Tuija Vainion kanssa usein tapahtumissa. Lauantaina oli vuorossa Poliisin päivä Tampereen keskustorilla.

Hänen mielestään mustanpuhuva joukkojen hallintaan tarkoitettu auto näyttää oudolta. ”Eiväthän poliisit käytä tuommoisia autoja, koska siinä ei ole mitään poliisilukua eikä mitään”, Niklas Vainio epäilee, vaikka hän on juuri kuullut ylikonstaapeli Jaana Anttikoskelta, mihin poliisi käyttää joitain vuosia sitten hankittua autoa.

”Se on joukkojenhallinta-auto”, sanoo Joona Myllykoski vakaasti, kun yritän itsekin esitelmöidä kulkuneuvon tarkoituksesta.

Poliisi ottaa auton käyttöön ylikonstaapeli Anttikosken mukaan aina silloin, kun kokoontuvaa väkeä pitää turvata. ”Auton pintakerrosta on vähän vahvennettu sitä varten, että jos mahdollisesti joku heittää autoa jollakin, niin se ei mene läpi konepellistä tai ikkunasta.”

Kyseessä on NS-luokan kuorma-auto, johon on rakennettu paikat kahdeksalle henkilölle. Autossa on hälytysajoneuvon normaali tekninen varustus, ja siinä on kolmilitrainen dieselmoottori, jonka teho on 140 kilowattia.

”Peruspartiokäytössä tämä auto ei ole. Kun tämä on liikenteessä, voi päätellä, että jossain kokoontuu väkeä. On ilmoitettu joko mielenosoitus tai joku muu kokoontuminen tai yleisötilaisuus”, Anttikoski kertoo.

Hän tekee töitä Sisä-Suomen poliisin Tampereen poliisilaitoksen liikenneyksikössä.

Kolmivuotisjuhliaan tänä viikonloppuna viettävä Minta Lusa (vas.) saapui paikalle isänsä Anssi Mäenpään kanssa. Syntymäpäiväsankarin kanssa asettui vaaka-autoon valokuvaajan pyynnöstä Narges Salman, joka saapui tapahtumaan oman uusperheensä kanssa. ”Olemme etenkin hänen kanssaan aktiivisia Poliisimuseossa kävijöitä. Se on tosi hyvin tehty museo. Kaikki on vaan niin kiinnostavaa”, uusperheen äiti Mervi Salman kertoo.

Vanhempi konstaapeli Petja Mikkonen esittelee vaaka-autoa. Se on iso partioauto, jota käytetään myös raskaan liikenteen valvonnan erityisautona. ”Raskaan liikenteen punnitsemisessa on kyse liikenneturvallisuudesta ja myös kilpailusta. Jos jotkut ajavat oikeilla painoilla ja toiset vähän huijaavat, saavat toiset isomman rahan samasta reissusta. On rekkakuskinkin oikeusturvaa siinä kohdin, että punnitsemme autoja. ”

Mönkijän päällä istuvan nokialaisen Jare Mäkirinnan ilme kertoo kaiken. ”Pikkupoikaa poliisit kiinnostavat kovasti. Hienoa, että tällaisia tapahtumia järjestetään”, äiti Essi Haanpää sanoo. ”Kyllähän nuo kaikki bensalla toimivat vehkeet kiinnostavat”, isä Henry Mäkirinta paljastaa.