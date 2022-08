Kuvat: Näsisaaren viereisessä kanavassa vesi on tällä hetkellä ruskeampaa kuin itse työmaalla – ”Se oli aikamoinen myllerrys”

Rankkasateen aiheuttamat hulevedet samensivat Näsisaaren viereisen kanavan vedet. Jatkossa hulevedet ohjataan Possiojaan.

Keskiviikkoisen rankkasateen seuraukset näkyvät myös Näsisaaren työmaalla Tampereella. Näsisaaren työmaalla on suojaverho, joka estää samentuneen veden pääsemistä muualle järveen. Työmaan ja rannan väliin jää kanava, jota verho myös suojaa.

Tällä hetkellä vesi on kanavassa huomattavasti sameampaa kuin verhon sisällä. Se johtuu rankkasateen seurauksena kanavaan valuneista hulevesistä.

Tampereen kaupungin rakennuttajainsinöörin Petri Leppäsen mukaan Paasikiventien eli valtatie 12:n hulevesiputkista valui kanavaan muutama tuhat kuutiota vettä rankkasateen takia.

Kanava on matala ja siinä on vettä vain noin metristä puoleentoista metriin.

”Vettä tuli pikkaisen paljon, se oli aikamoinen myllerrys silloin yöllä. Kun sinne kauhealla efortilla tulee hetken aikaa vettä, se kääntää veden pohjia myöten ympäri. Se laskeutuu siinä aikansa pohjaan”, Leppänen sanoo.

Kanavaan on heinäkuusta lähtien pumpattu vettä, jotta vesi vaihtuisi. Hulevedet ovat laskeneet kanavaan koko työmaan ajan.

Paasikiventien ja kanavan välissä on käynnissä hulevesiputkien rakentaminen, joita pitkin hulevedet ohjataan jatkossa Possiojaan.

Kun saari on valmis, kanava on yhteydessä muuhun järveen. Rannan ja saaren välinen kanava on pohjavesialueella. Viereisestä rannasta tapahtuu jonkin verran pohjaveden rantaimeytymistä.

Keskiviikon yön rankkasade oli mittava. Härmälän mittausasemalla mitattiin pahimmaksi tuntisateen määräksi 28,7 millimetriä.

Näsisaaren työmaa kuvattuna torstaina 25. elokuuta.

Tampereen kaupungin rakennuttajainsinööri Petri Leppänen kuvattuna työmaalla 8. heinäkuuta.

