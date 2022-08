Tampereen keskustan asukaspysäköinnin hinta on noussut vuodessa yli 40 prosenttia – ”Päätöstä ei ole tehty ilkeyttään”

Tampereen keskustan asukaspysäköinnin hinta on noussut vuoden aikana jopa yli 40 prosenttia.

Tampereen keskustan pysäköintilupa on kallistunut. Kuva otettu Hämeenpuistossa elokuussa 2021.

Aamulehti

Tampereen keskustan asukaspysäköinnissä on tapahtunut vuoden aikana 42 prosentin hinnannousu. Vuoden pysäköintiluvan hinta on noussut 210 eurosta 300 euroon.

Aamulehti sai asiasta vinkkiä lukijaltaan Raimo Lappalaiselta.

”Minun mielestäni ei ole kohtuullista, että hinta nousee kerralla näin paljon. Ymmärrän sen, että polttoaineiden hinnassa on tapahtunut nousua, mutta kyseessä on aika iso nousu siltikin”, Lappalainen toteaa.

Tampereen kaupungin näkemys on kuitenkin erilainen.

”Prosentuaalisesti nousu on merkittävä, mutta euromäärässä se ei ole kohtuuton hinta tai hinnannousu. Kun hinta on 300 euroa ja vuodessa on 365 päivää, pysäköinti maksaa alle euron päivässä,” kaupunginvaltuuston jäsen ja joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Jäntti (kok.) sanoo.

”On aika yksipuolinen tulkinta, että kaupunki pitää kaikkia korotuksia kohtuullisena, sama koskee myös esimerkiksi tiettyjen alueiden vuokratonttien hinnannousua. Mielestäni tässä pitäisi olla jotain seurantaa siitä, mikä on asukkaille kohtuullista”, Lappalainen pohtii.

Päätös perustuu vaikeaan taloustilanteeseen

Jäntin mukaan hinnannousun taustalla on Tampereen kaupungin jatkuva niukka taloustilanne, joka johtuu muun muassa inflaatiosta ja kaupungin työntekijöiden palkkojen nostamisesta.

”Tällainen raadollinen syy tässä on taustalla eikä päätöstä ole tehty ilkeyttään. Jotkut innostuvat verojen nostamisesta, mutta voimme kompensoida myös sillä tavalla, että ne, jotka palvelua käyttävät, myös maksavat sen sijaan kuin kaikki, jotka eivät edes palvelua tarvitse, joutuisivat maksamaan.”

Jäntti sanoo, että keskustan pysäköintiluvan hinnannousu vielä entisestään on mahdollista, mutta hän pitää sitä hyvin epätodennäköisenä.

”Ei näitä ihan joka vuosi nosteta, mutta aika näyttää.”