Tunnettu perheyritys myy kaksi maineikasta ravintolaa Tampereen keskustasta – ”Luopumisen tuska on jonkinmoinen”

Tamperelaisten Astorin ja Finlaysonin palatsin ravintolatoiminnat siirtyvät Olanderin perheyhtiön omistuksesta sijoittajayhtiön sekä ravintoloiden keittiöpäälliköiden omistukseen.

Tamperelaisten ravintoloiden Astorin ja Finlaysonin Palatsin omistaja vaihtuu. Ravintolatoiminnot Henry Olanderin luotsaamalta perheyhtiö Ravintola Astor oy:lta ostavat Modern W -sijoitusyhtiö sekä ravintoloiden nykyiset keittiöpäälliköt Vesa Hiiros ja Mika Hellsten.

Vuonna 1993 avattu Astor sijaitsee Tampereen keskustassa, aivan Keskustorin laidalla. 18. elokuuta tehdyn kaupan hintaa ei julkisteta. Kiinteistöt, joissa ravintolat sijaitsevat, eivät sisälly kauppaan, ja ne omistaa jatkossakin Olander Kiinteistöt.

Minkä takia kauppa tehtiin, Henry Olander?

”Ei siihen varsinaista dramaattista syytä ole. Tuli mahdollisuus. Olen vuosikaudet tätä miettinyt ja pohtinut. Voihan sitä aina katsoa jotain uuttakin. Nyt oli aika tehdä muutoksia, että kehitystä tapahtuu.”

Jatkatteko ravintolatoiminnan parissa jotenkin muuten?

”Ei mitenkään. Nyt on ravintolatoiminto myyty, täytyy keksiä jotain muuta. Ei ole mitään näköpiirissä. Äiti oli töissä loppuun saakka, hän on 75-vuotias. Luopumisen tuska on jonkinmoinen. Vanhemmat pääsevät nyt eläkkeellä ja minä keksin jotain muuta.”

Henry Olanderin isä Keijo Olander avasi Astorin kesäkuussa 1993 syvimmän laman keskellä

”Tulevaisuus näyttää hyvältä”

Hiiros on vastannut ravintolan keittiötoiminnasta 24 vuotta. Finlaysonin Palatsin keittiömestari Mika Hellsten on ollut mukana yhtiössä yli kymmenen vuotta. Kaksikko tuntee hyvin talojen historiat ja toimintatavat. Hiiros kertoo konseptien pysyvän samana, eikä tiloihin ole tulossa juurikaan muutoksia. Perinteinen tyyli säilyy.

”Emme rupea keksimään uutta. Jatketaan tällä samalla, ja pestään vähän kasvoja salissa sekä keittiössä. Pieniä muutoksia, mutta muuten jatketaan samalla.”

Samalla uralla jatkuminen saattaa olla kannattavaa, sillä Ravintola Astor oy tahkosi ennen koronaa 304 000 euron tuloksen vuonna 2018 sekä vuonna 2019 yli 131 000 euron tuloksen.

”Tulevaisuus näyttää hyvältä”, Olander sanoo.

Astor on tunnettu elävästä pianomusiikistaan. Soitto on ollut tauolla koronasta lähtien, mutta uudet omistajat väläyttelevät esitysten paluuta.

Mikä? Ravintola Astor oy Perustettu vuonna 1988. Työntekijöitä noin 20. Liikevaihto vuonna 2021: 1,5 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa verrattuna vuoteen 2020) Tilikauden tulos vuonna 2021: 77 000 euroa (-183 000 euroa verrattuna vuoteen 2020)

Ei työvoimapulaa

Sijoitusyhtiö Modern W koostuu kuudesta eri pääomasijoittajasta, joilla ei ole kokemusta ravintolatoiminnasta. Yhtiö on perustettu vuonna 2019 ja sen hallituksen puheenjohtajana toimii Ilveksen kasvatti, entinen jääkiekkoilija Jarno Peltonen. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsen on Markku Simanainen. Yhtiön toimitusjohtaja on ravintola-alalla 25 vuotta ollut Tero Lahtinen. Hän on työskennellyt muun muassa Restamaxin linjajohtajana kaksi vuotta.

Työntekijöitä kaupassa siirtyy noin kaksikymmentä. Työvoimapulaa ei ole. ”Meidän pitää työnantajana jatkaa linjaa, että olemme haluttu työnantaja ja saamme tarvittaessa osaavaa henkilökuntaa.”

Alalle vaikeuksia tuo ruuan hinnan nousu. Haastateltavat eivät usko, että kaikkea nousua saataisiin vietyä annosten hintoihin. ”Tampere ei ole mikään Tukholma. Täällä pitää olla järkevä hinta”, kohti uusia haasteita siirtyvä Olander sanoo.