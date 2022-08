Remontoitu kauppakeskus avasi huippupaikalla Tampereella, mutta osa Tullintorin tiloista on yhä tyhjillään – selvitimme miksi

Mikä? Tullintori

Tampereella Tullin alueella sijaitseva kauppakeskus uudistui 15 miljoonaa euroa maksaneessa remontissa, jossa urakoitsijana toimi YIT.

Avajaiset järjestettiin huhtikuussa 2022.

Tullintorin osat ovat 1930-, 1950- ja 1990-luvuilta. Kauppakeskuksen vuoden 1991 avajaisten jälkeen Tullintorilla on uusittu esimerkiksi julkisivua.

Tullintorilla on 17 000 vuokrattavaa neliötä. Liiketiloja on kerroksissa 0–1. Toimistotiloja on kerroksissa 2–5.

Kauppakeskuksen omistaa Agore Kiinteistöt. Sen toimintaa hallinnoi Trevian Asset Management.