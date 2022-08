Tampereen Kauppahallissa sijaitsevan Laatulihan tulevaisuus on vaakalaudalla – Yrittäjä: ”Ei viitsi enää pitkittää”

Toiminta saattaa jatkua, mikäli yritys saa uuden omistajan.

Laatuliha aloitti toimintansa Kauppahallissa vuonna 1996. Nykyinen yrittäjä Heidi Saarinen on omistanut paikan vuodesta 2016. Saarinen kuvattiin lokakuussa 2019 kauppahallissa.

Aamulehti

”Nyt olemme tavallaan nostaneet kädet pystyyn ratikkatyömaan ja koronan jälkeisissä tunnelmissa”, yrittäjä Heidi Saarinen avaa päätöstään lopettaa Laatulihan yrittäjänä.

Saarisen mukaan toistaiseksi on vielä epäselvää jatkuuko yrityksen toiminta. Laatulihalle on etsitty uutta omistajaa ja ainakin yksi potentiaalinen ostajaehdokas on löytynyt.

”Se on vielä kysymysmerkki. Ilmeisesti jatkajakin hieman pohdiskelee näitä tulevaisuuden skenaarioita.”

Viime vuodet ovat olleet Laatulihalle haastavat, eikä tulevaisuuskaan Saarisen mukaan Kauppahallin tulevan remontin myötä näyttäydy helppona.

Kannattamaton jatkumo

Näillä näkymin Laatuliha on viimeistä päivää auki 31. elokuuta. Kiinnostuneita ostajia yritykselle oli Saarisen mukaan yllättävän paljon, mutta parin ehdokkaan kohdalla ostohaaveet kaatuivat rahoituksen haasteisiin.

Saarinen kertoo, että painavin syy lopettamisen taustalla on yrityksen taloudellinen kannattamattomuus. Taloustilanteen heikentymiseen on vaikuttanut niin ratikkatyömaa, korona kuin Ukrainan sota. ”Nyt on sellainen tilanne, että tuntuu ettei enää viitsi pitkittää.”

Haasteet alkoivat Saarisen mukaan jo keväällä 2018, kun ratikan rakentaminen aloitettiin.

”Silloin asiakasmäärä väheni kauppahallissa rymähdyksellä. Hetkellisesti asiakkaat tippuivat puoleen.”

Koronan aikana asiakasmäärä tippui pysyvästi noin 30 prosentilla, ja etätöiden yleistyminen vähensi ihmisten määrää myös keskustassa.

”Me kaikki kyllä uskoimme ja toivoimme, että kun ratikka valmistuu ja korona loppuu, kaikki palaisi ennalleen. Tässä on nyt valitettavasti käynyt niin, että ihmiset ovat löytäneet erilaisia ostotottumuksia ja tapoja toimia.”

Saarisen mukaan Ukrainan sota ja sen myötä inflaatio nosti lihan hintoja järisyttävästi. ”Tämä on sellainen jatkumo ja jossain vaiheessa on vain todettava, että tämä ei ole kannattavaa.”

Tällä hetkellä Laatulihalla on kaksi vakituista työntekijää. He ovat Saarisen mukaan suuntautumassa muihin töihin.

Keskustaan ei tulla

Saarinen kokee, että yrityksessä olisi vielä paljon potentiaalia ja mahdollisuus jossain kohdassa lähteä uudelleen nousuun.

”Mutta se tietenkin edellyttäisi pidempiaikaista työskentelyä, ja tuntuu, että siihen ei itselläni löydy enää paukkuja.”

Tällä hetkellä Laatuliha ei Saarisen mukaan pysty erottumaan riittävästi marketeista, niin että ihmiset lähtisivät sen sen vuoksi keskustaan ostoksille.

”Jotenkin sitä keskustaan tulemista vältetään, ja se on ihan meidän kaikkien kauppiaiden näkemys.”

Mikäli Laatulihan toiminta Kauppahallissa lakkaa, jättää se jälkeensä seitsemän loosin kokoisen tyhjän liiketilan.

”Se on kyllä iso ja vallitsevalla paikalla oleva tila. Varmasti tämä tulee olemaan monelle asiakkaallekin aikamoinen järkytys.”