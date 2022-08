Henkilöauto valutti Kolmostielle öljyä Tampereella – Palomestari varoittaa liukkaudesta

Aamulehti

Kolmostielle on valunut öljyä Tampereella muutaman kilometrin matkalla. Tampereen tieliikennekeskuksen mukaan öljyä on tiellä Sääksjärven liittymän ja Särkijärven liittymän välisellä tieosuudella. Öljyä on pohjoiseen menevillä kaistoilla.

Tieliikennekeskuksen mukaan nopeusrajoituksia on alennettu tilanteen takia.

Pirkanmaan pelastuslaitos on saanut hälytyksen öljyvahingosta kello 15.46 aikaan tiistaina.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Johannes Valkama kertoo, että öljy on peräisin henkilöautosta. Syynä on mahdollisesti jonkin auton komponentin pettäminen. Autoon oli Valkaman mukaan tehty hiljattain polttoaineeseen liittyvä huolto.

Tiellä on Valkaman mukaan mahdollista edelleen ajaa, mutta hän varoittaa etenkin moottoripyöräilijöitä liukkaudesta.

