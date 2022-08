Kiovanpuistossa kokoonnuttiin Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi: ”Päivä tuntuu vaikealta ja tärkeämmältä kuin ennen”

24. elokuuta vietetään Ukrainan kansallispäivää.

Aamulehti

Ukrainians of Tampere -yhteisö järjesti kokoontumisen Kiovanpuistossa Tampereella. Aluksi puistossa näkyy vain yksi Ukraina-huppari, mutta hetken päästä paikalla on noin parisenkymmentä ihmistä.

”Slava Ukraini!” puisto täyttyy yhteishuudosta. Hetken päästä porukka puhkeaa lauluun.

Monet ovat tuoneet paikalle sotaa vastustavia ja Ukrainan tuen puolesta puhuvia kylttejä, auringonkukkia ja Ukrainan lippuja.

Kokoontumisessa laulettiin yhteislauluja kitaran säestyksellä.

Hienossa päivässä mukana myös surua

Tänään 24. elokuuta vietetään Ukrainan itsenäisyyspäivää. Samalla päivässä on surullinen kaiku: sota Euroopassa on kestänyt jo puoli vuotta, kun Venäjän hyökkäyssodan aloittamisesta Ukrainaan on tullut kuluneeksi tasan kuusi kuukautta.

”On upeaa, että Ukraina on vielä itsenäinen. Samalla olo tuntuu surulliselta”, kokoontumiseen osallistunut Ganna Koval kertoo. Hänellä on paljon ystäviä Ukrainassa.

Koval oli kietoutunut Ukrainan lippuun.

Mariia saapui kokoontumiseen tyttärensä kanssa. He ovat olleet Suomessa maaliskuusta lähtien. Mariia arvostaa sitä, että suomalaiset ovat toivottaneet ukrainalaiset tervetulleeksi, mutta hän ikävöi kotimaahansa. ”Meidän täytyy taistella vapautemme ja maamme puolesta”, Mariia sanoo.

Kyltit laitetaan laulun ajaksi pystyyn Anneli Sipiläisen Ystävyyskaupunkiveistosta vasten. Tampere on ollut Kiovan ystävyyskaupunki vuodesta 1954 lähtien. Sää on kuitenkin sateinen sekä tuulinen, mikä saa kyltit kaatumaan useaan otteeseen. Joku käy kuitenkin aina sinnikkäästi nostamassa ne takaisin pystyyn.

”Minulla on positiivinen olo. Ukraina voittaa tämän sodan”, Roksolana Skyba sanoo.

Roksolana Skyba (oik.) ja Taras Skyba pakenivat sotaa Suomeen. He ovat olleet Tampereella nyt noin viisi kuukautta.