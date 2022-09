Tampereella lähes jokainen esioppilas ja koululainen osallistuu kerhoon koulun jälkeen – Tältä näyttää meno tanssikerhossa

Lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve ei ole kasvanut merkittävästi Tampereella tänä syksynä. Suurin osa esioppilaista sekä 1.–2.-luokkalaisista osallistuu Tampereen kaupungin tai yksityisten palveluntuottajien kerhotoimintaan.

Tampereella tanssillista iltapäiväkerhotoimintaa järjestää Dance Up Academy, jonka tanssitunnilla vierailimme perjantaina 26. elokuuta. Tanssahtelemassa ovat Olga Jokilaakso (vas.) ja Tuovi Kekki. Tanssikerhoon ei tänä syksynä ole ollut normaalia enempää hakijoita. Monet vanhemmat ovat kuitenkin lähestyneet järjestäjiä viime tingassa ennen koulujen alkua.

Monet vanhemmat ovat palanneet tänä syksynä takaisin työpaikoille kotikonttoreistaan. Lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan tarve Tampereella ei ole kuitenkaan merkittävästi kasvanut tavallisen arjen koittaessa.

Esioppilaita on Tampereella tänä syksynä yhteensä noin 2 000 lasta. Lapsimäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena jo usean vuoden ajan. Esioppilaista suurin osa osallistuu myös esiopetusta täydentävään toimintaan, joka on joko varhaiskasvatusta tai esioppilaiden kerho.

”Esiopetus on velvoittavaa, joten vaikka on ollut tämä koronakausi, niin lapset ovat olleet meidän palvelujemme piirissä 95-prosenttisesti. Monet vanhemmat ovat olleet kotona tai etätöissä, mutta siitä huolimatta osallistuminen esiopetukseen on pysynyt tasaisena”, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus Tampereen kaupungilta.

Dance Up Academyn iltapäiväkerho tarjoaa lapsille ohjatun iltapäivähoidon lisäksi tanssiharrastuksen.

Ainoa poikkeus koettiin keväällä 2020 valtakunnallisen poikkeuslain aikana. Silloin lapsia suositeltiin muutaman kuukauden ajan pysymään kotona koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tällöin lapsille ja huoltajille annettiin tukea etänä.

Suurin osa koululaisista kerhoissa

1.- ja 2.-luokkalaisia on Tampereella yhteensä noin 4 000. Oppilaista 3 299 osallistuu tänä syksynä aamu- tai iltapäiväkerhotoimintaan. Määrä ei ole juuri kasvanut viime vuodesta, jolloin osallistujia oli 3 115.

”Vanhempien etätyöskentely ei ole merkittävästi näkynyt lasten lukumäärässä. Monelle kerhot ovat koulupäivän jatke, vaikka toiminta onkin maksullista”, kertoo perusopetuksen erikoissuunnittelija Sannamaria Ahola Tampereen kaupungilta.

Dance Up Academyn iltapäiväkerhossa ohjelmassa on tanssin lisäksi läksyjen tekemistä, leikkimistä ja piirtelyä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koululaisille järjestävät Tampereen kaupunki ja yksityiset toimijat. Kaupunki tukee yksityisiä toimijoita taloudellisesti ja valvoo toiminnan laatua.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat Opetushallituksen laatimat perusteet sekä kuntakohtainen toimintasuunnitelma.

Yksityisiä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjiä on Tampereella 15. Suurin osa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään lapsen omalla koululla.

”Vanhemmat asettavat yleensä sijainnin etusijalle ja haluavat hakea ensisijaisesti omalla koululla toimivaan ryhmään”, Ahola sanoo.

Iltapäivähoitoa ja harrastamista

Dance Up Academy tarjoaa Tampereella 1.–2.-luokkalaisille lapsille tanssillista iltapäiväkerhotoimintaa. Ryhmään ilmoittaudutaan jo alkuvuodesta, ja se on täyttynyt tavalliseen tapaan myös tänä syksynä.

”Tänä syksynä useampi vanhempi on kuitenkin lähestynyt meitä viime tingassa vielä heinä- ja elokuun vaihteessa ennen koulujen alkua. Varmaan monessa perheessä on ollut siis muuttuneita tilanteita”, kertoo toinen omistaja ja tanssinopettaja Nina Heino Dance Up Academystä.

Dance Up Academyn toinen omistaja ja tanssinopettaja Nina Heino näyttää tanssiliikkeitä pienille koululaisille.

Iltapäiväkerhossa lasten kanssa muun muassa ulkoillaan, leikitään, piirrellään ja tehdään läksyjä. Lisäksi joka päivä järjestetään tanssitunti.

”Lapsille tarjotaan iltapäivähoitoa sekä harrastus. Kerhossa liikutaan, tanssitaan ja temppuillaan monipuolisesti, joten lapsi ei välttämättä tarvitse lisäharrastusta”, Heino sanoo.

Tanssillinen iltapäiväkerho on toiminut jatkuvasti myös korona-aikana.

”Korona-aikana viime kevääseen asti oli paljon poissaoloja lasten ollessa kipeänä tai kun perheessä oli altistuksia. Tänä syksynä toiminta on kuitenkin palannut normaaliin. Toivomme, että nyt myös vanhemmat pääsisivät mukaan kerhon toimintaan kuten avoimiin oviin ja lapsi-vanhempi-tanssitunneille”, Heino kertoo.

Alma Haapamäki (vas.), Stella Oye ja Selma Lintusaari lämmittelevät ennen tanssiharjoitusten alkua.

Lisää kerho-ohjaajia ja toimitiloja

Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa Tampereella järjestää myös Ahjolan Setlementti ry. Kerhot toimivat Hyhkyn, Johanneksen, Lamminpään, Lielahden, Pispalan, ja Tammelan kouluissa sekä Nekalan normaalikoulussa.

Viime vuonna kerhoihin ilmoittautui noin 500 lasta. Tänä syksynä määrä on ainakin 520. Ilmoittautumisia on kuitenkin tullut vielä lisää jälkikäteen.

Kasvaneen kerhotoiminnan tarpeen vuoksi ohjaajia on palkattu lisää tulevalle lukuvuodelle. Myös koulut ovat järjestäneet lisätiloja kasvanutta kerhotoimintaa varten.

”Korona-aika ei hirveästi vähentänyt lasten määrää aamu- tai iltapäivätoiminnassa. Palveluntarpeen aika oli kuitenkin lyhyempi eli lapset tekivät kerhoissa lyhyempiä iltapäiviä kuin aiemmin”, kertoo iltapäivätoiminnan koordinaattori Marja Ukkola Ahjolan Setlementti ry:stä.

Dance Up Academyn iltapäiväkerhossa liikutaan monipuolisesti ikätasolle sopivin leikein.

Lapsilla on kerhoissa mahdollisuus läksyjen tekemiseen sekä vapaaseen leikkiin. Aikaa vietetään myös ohjatuissa toimintatuokioissa liikkuen ja erilaisia kädentaitoja harjoittaen.

”Tärkeintä on, että lapsille tarjotaan turvallinen aamu- tai iltapäivä aikuisen ohjauksessa. He pääsevät olemaan kavereidensa kanssa, ja vanhemmat voivat luottavaisin mielin jättää lapsensa kerhoon”, Ukkola sanoo.