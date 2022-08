Katso kuvat ja video: Pyynikintorilla tulvii kerrostalon kellarissa – Isännöitsijä kertoo mittavista vahingoista: ”Koko kellarin automaatio menee uusiksi”

Tampereella osoitteessa Pyynikintori 4 tulvii kerrostalon kellarissa.

Pelastuslaitos on saanut vahingontorjuntatehtävän Pyynikintorille, jossa kerrostalon kellaritiloissa on vettä.

Aamulehti

Tampereella osoitteessa Pyynikintori 4-6 tulvii kerrostalon kellarissa rankkasateiden seurauksena. Pelastuslaitos on hälytetty paikalle kello 9.05 keskiviikkoaamuna. Paikalle lähti kolme yksikköä.

Vettä on yhden rapun kellarissa ja se on päässyt kellariin kerrostalon työmaan kaivannosta, joka oli täyttynyt vedellä, kertoo isännöitsijä Jarkko Teuho. Pelastuslaitoksen mukaan vettä on ollut kaivannossa useita kymmeniä kuutioita.

”Vesi on tullut kellariin ja sieltä mennyt lämmönjakoon ja tuhonnut kaikki siellä olevat sähköt. Koko kellarin automaatio menee uusiksi ja kustannukset menevät urakoitsijalle. Kaivannolla ei ollut pumppua, minkä vuoksi vesi pääsi nousemaan sisään”, kertoo Teuho.

Teuhon mukaan asukkaille ei aiheudu tästä muuta suurempaa vaikutusta, paitsi lyhyitä lämpimän veden katkoja.

Kuvassa kerrostalon työmaan kaivanto kello 10.20.

Paikalla ollut päivystävä palomestari Hanne Reiman kertoo, että vettä pumpataan parasta aikaa pois kellarista. Imuautoa odotetaan vielä paikalle poistamaan loppu vesi.

Taloyhtiö jatkaa tilojen siivousta ja vahinkojen kartoitusta imuauton saavuttua. Vettä oli Reimanin arvion mukaan kellarissa noin 40 senttimetriä.

Luonnonvoimat yllättivät

Kaivannon kohdalta oli poistettu vanha tarpeeton kellari. Työmaasta vastaava Hervannan Kaivin Oy:n purkutyön johtaja Ari Pyykkönen kertoo, että eilen alueelta saatiin purkujätteet pois, ja tänään tarkoitus oli aloittaa vesi- ja lämpöeristeiden laitto.

”Tänä aamuna tullut ukkoskuuro täytti montun lähes kokonaan. Siinä eivät olisi sääsuojat tai mitkään muutkaan auttaneet, kun koko laajalta piha-alueelta sinne puski vettä”, Pyykkönen kuvaa tilannetta Aamulehdelle.

Hänen mukaansa, mikäli pumput olisi ymmärretty tiistaina asentaa valmiiksi, veden pinta olisi saatu pidettyä kuopassa alempana.

”Luonnonvoimille ei kuitenkaan oikein mitään voi.”

Pyykkönen ei osaa arvioida vielä, kuinka paljon tulvinta tulee viivästyttämään töiden valmistumista.

”Lasku tulee meille. Se on vahinko ja tätä katsotaan vakuutuksen kanssa. Nyt saadaan kuoppa tyhjäksi ja katsotaan, miten mennään eteenpäin. ”

Tämä on päivittyvä uutinen.