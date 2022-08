Bussi törmäsi Tampereella perjantain ratikkakaaoksessa pysäkkiin, ja takasivulasi rikkoutui matkustajan syliin – Kysyimme miksi matka jatkui onnettomuudesta huolimatta

Bussissa matkustaneen nuoren huoltajiin on oltu yhteydessä. Tilanteesta selvittiin Tampereen joukkoliikenteen toimitusjohtajan mukaan säikähdyksellä.

Tampereen bussiliikenteessä tapahtui perjantaina 19. elokuuta onnettomuus, jossa bussi törmäsi Kalevan kirkon kohdalla bussipysäkin katokseen. Onnettomuuden seurauksena takasivulasi rikkoutui, ja sirut tippuivat takana matkustaneen nuoren matkustajan päälle.

Aamulehteen lähetetyn lukijan vinkin mukaan matkaa jatkettiin sen jälkeen, kun törmäys oli tapahtunut ja lasi oli rikkoutunut. Miksi, TKL:n toimitusjohtaja Pekka Pirhonen?

”Perjantaiaamu oli joukkoliikenteen kannalta hankala. Ratikkaliikenteen katkoksen vuoksi bussiliikenne oli kuormittunut ja poikkeusreiteillä. Bussin kuljettaja ei ollut aluksi huomannut rikkoutunutta lasia, sillä suuren matkustajamäärän vuoksi näkyvyys taakse oli estynyt.”

Vinkin mukaan matkaa jatkettiin vielä sen jälkeen, kun bussin kuljettajalle oli kerrottu takasivulasin rikkoutumisesta matkustajan päälle. Onko tilanteessa toimittu oikein?

”Kuljettajan tehtävänä on varmistaa matkustajan turvallisuus. Jos on varmistanut, matkaa voidaan jatkaa, kun tilanne sen sallii. Matkaa oli jatkettu, ja auto oli samaisena aamupäivänä vaihdettu, kun auto on tullut keskustaan päin takaisin.”

Mitä matkustajalle kävi?

”Rikkoutunut lasi on turvalasia, joka murenee rikkoutuessaan pieniksi murusiksi. Viiltoja aiheuttavia teräviä reunoja ei ole.”

”Olen ollut yhteydessä matkustajan huoltajaan. Tilanteen isoimmat vahingot näyttäisivät jääneen säikähdykseen.”