Perjantai Ratinan alueella Tampereella yllätti nuorisopalveluiden johtavan koordinaattorin: ”Jotain erikoista on meneillään” – näin ilta sujui

Tampereen kaupungin nuorisopalvelut on tänä vuonna pääyhteistyökumppani Blockfestien kanssa. Koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti kertoo, että alaikäisten vähyys kaupungin keskustassa yllätti pitkän linjan työntekijät.

Pitkän linjan nuorisotyöntekijä tietää, mikä on kysytyin asia helteisinä juhlapäivinä: vesi.

Tampereen kaupungin nuorisopalvelut odotti Ratinan rantaan ja Laukontorin alueelle tuhansia alaikäisiä tunnelmoimaan Blockfestejä perjantai-iltana, mutta toisin kävi. Nuorisopalveluiden johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti kertoo lauantaina, että 17 vuoden työuran aikana hän oli jo luullut nähneensä kaiken. Nuorisopalvelut on tänä vuonna Blockfestin virallinen yhteistyökumppani, ja festivaali on ensimmäistä kertaa vain täysi-ikäisille.

”Se yllätti, että alaikäisiä oli todella vähän liikenteessä. He ovat meidän pääkohderyhmämme. Toki kohtasimme noin 500 nuorta, mutta vain noin sataa autettiin. Kymmenkunta jatko-ohjattiin eteenpäin esimerkiksi ensiapuun. Ajattelimme oikein, että jotain erikoista on meneillään”, Vehkalahti kertoo.

Helteinen sää ja se, että koulut ovat juuri alkaneet, antoivat pitkään nuorten kanssa töitä tehneen Vehkalahden mukaan olettaa, että edessä olisivat suuretkin juhlat.

”Olimme varustautuneet paljon isommalla kalustolla kuin oli tarvetta. Festarialueen ulkopuolella oli valmiudessa esimerkiksi erillinen SPR:n selviämisasema, mutta sille ei ollut mitään tarvetta. Joko alaikäisiä ei ollut liikenteessä tai juhlat olivat muualla”, Vehkalahti sanoo.

Suurimpaan suosioon kohtaamisissa nousi vesi. Tampereella, kuten muuallakin Suomessa on käynnissä pitkä ja paahteinen hellejakso. Yötkin ovat trooppisia.

”Sitä meni kuppikaupalla. Tänään varustaudumme samalla tavalla”, Vehkalahti kertoo.

Ilta oli kaikkinensa mukava ja rauhallinen, Vehkalahti sanoo. Hän kuvailee nuorten kohtaamisia keskusteluina, ei niin sanottuina tulipalojen sammutuksina. Kaikkiaan kaupunkiin jalkautui noin 30 hengen porukka. Sama jatkuu lauantaina.

Vehkalahden mukaan yhteistyö festivaaliorganisaation kanssa on ollut hyvää ja nuorisopalveluilla yhteistyökumppaneineen on festarialueenkin sisällä Happee-alue, jossa juhlijat voivat sananmukaisesti käydä hengähtämässä ja juttelemassa, jos siihen on tarvetta.

”Siellähän on aivan valtava massa ja tällaisen suuren festivaalin järjestämiseen alusta loppuun tarvitaan paljon erilaisia ammattilaisia. Nyt kaikki on mennyt hienosti ja katsotaan, miten tämä niin sanottu pääpäivä onnistuu. Olemme paikalla myöhään yöhön asti”, Vehkalahti vinkkaa.