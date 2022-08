Tampereen kaupunki kasteli nurmikkoja ja puita rankkasateen jälkeen torstaiyönä – taustalla yksinkertainen syy: ”Vaikka se koomiselta tuntuukin”

Työpäällikkö Teemu Kylmäkosken mukaan nurmikoiden, puiden ja istutusten kastelulle kaupungissa on ollut tarvetta, koska viimeiset kolme kesää ovat olleet kuivia.

Tampereen kaupungin säiliöauto kasteli nurmikkoa torstaiyönä rankkasateen jälkeen. Lukijan lähettämällä videolla Sammonkadulta näkyy, että säiliöauto kastelee raitiovaunukiskojen viereistä nurmikkoa sekä puita. Tampereen Härmälässä satoi torstaina 16,5 milliä vettä.

Mistä on kysymys?

Tampereen Infran viheralueiden kunnossapidosta vastaava työpäällikkö Teemu Kylmäkoski vahvistaa Aamulehdelle, että kyseessä on kasteluauto. Kylmäkoski kertoo monelle puutarhurillekin tutusta ilmiöstä: sateen jälkeen on paras kastella.

”Vaikka se koomiselta tuntuukin, sateen jälkeen on paras kasteluaika. Auringonpaisteessa ja tuulessa jos kastelee, niin suurin osa vedestä haihtuu. Kun pinta on kosteampi, niin kastelun vaikutuskin on parempi.”

Kylmäkosken mukaan nurmikoiden, puiden ja istutusten kastelulle kaupungissa on ollut tarvetta, kun viimeiset kolme kesää ovat olleet kuivia.

”Kastelu lisää nurmikoiden kestävyyttä. Lisäksi nurmikko pysy elinvoimaisempana ja paremman näköisenä.”

Tampereen Infralla on käytössään kolmesta neljään kasteluyksikköä, jotka kastelevat puita, puistojen kesäkukkaistutuksia ja ruukkuja sekä kesäkeitaan ja kesäkatujen istutuksia. Myös ruukkukasveja kastellaan sateiden jälkeen.

”Maallikosta se tuntuu tyhmältä. Mutta niin se kasvimaallakin on, että jos pienen sateen jälkeen penkaisee, niin maasta on kastunut sentti ja muu alusta on kuivaa. Pitää sataa tosi kauan, ettei syvemmällä olisi rutikuivaa.”