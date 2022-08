Lähijunaseisake kiihdyttää Tampereen Tesoman muutosta – Asukkailta kysytään nyt, mihin suuntaan aluetta pitäisi viedä

Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavan osana suunnitellaan Tesoman lähijunaseisakkeen ympäristöä. Uusi liikenneyhteys on kiihdyttänyt alueen muutosta entisestään.

Tesoman seisakkeen ympäristö on tarkemman suunnittelun kohteena vaiheyleiskaavassa. Visioita esitellään asukkaille 31. elokuuta. Kuva seisakkeesta on otettu 13.8.2021.

Aamulehti

Tesoma on viime vuosina kokenut isoja muutoksia. Alueelle on rakennettu koulu, uusia asuntoja, liiketiloja, palveluita ja lähijunaseisake.

Voimakas muutos jatkuu, ja siksikin Tesomalle tehdään nyt tulevaisuuden visiota lähijunaseisakkeen ympäristöön. Työ on osa käynnissä olevaa kantakaupungin vaiheyleiskaavoitusta.

Mikä? Vaiheyleiskaava 2021–24 Kuluvan valtuustokauden aikana tehdään kantakaupungin vaiheyleiskaava. Alue rajautuu pohjoisessa Näsijärveen ja Näsijärven Hangaslahdesta alkaen valtatie 9:ään. Muissa suunnissa rajana ovat naapurikunnat: Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Nokia ja Ylöjärvi. Koko alueella keskitytään ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen. Tämän lisäksi Tesomalle, Lielahti-Hiedanrannalle, keskustalle ja Alasjärven itäpuolelle tehdään tarkempaa suunnittelua. Tesoman yleisötilaisuus 31.8.2022 kello 17 hyvinvointikeskuksen Lysti-salissa.

Seuraavaksi tarkoitus on esitellä asukkaille konsulttien laatimaa visiota ja kysyä, millaiseen suuntaan asukkaat haluavat Tesomaa kehittää.

Asukkaita kuullaan yleisötilaisuudessa 31. elokuuta kello 17. Tuolloin asukkaille esitellään konsulttien analyysi alueesta ja suunnitelma lopputuloksesta. Suunnitelmaa käydään läpi paitsi asukastyöpajassa myös yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

”Käymme läpi suunnitelmaa ja kehitämme sitä, jotta meillä on yhteinen näkemys ja ymmärrys. Tietysti saamme tietoa asukkailta ja toimijoilta”, yleiskaavapäällikkö Pia Hastio kuvailee.

Hän sanoo, että Tesomalla on jo käynnistynyt asemakaavan muutoksia radan eteläpuolella. ”Muuallakin on kokonaisuuksia, jossa maankäyttö muuttuu. Ennen varsinaisia asemakaavoja tehdään visio laajemmasta kokonaisuudesta.”

Millainen on lopputulos?

Hastio kuvailee, että vision tavoite on luoda näkymä siitä, mikä on lopputulos muutosten jälkeen. Hän sanoo, että tarkastelussa ovat esimerkiksi kulkuyhteydet kevyelle ja muulle liikenteelle, lisärakentaminen sekä tiivistäen että muuttamalla tonttien käyttötarkoitus asuinrakentamiseen. Tarkoitus on myös esimerkiksi pohtia, millaisia palveluja alueelle voi tulla. Hastio mainitsee, että suunnitelmissa on esimerkiksi liikuntapalveluja, toimitiloja ja uusi päiväkoti.

Hänen mukaansa Tesoma koetaan viihtyisäksi ja kiinnostavaksi asuinalueeksi: siellä on sekä palveluita että luontoa. Lähijunaseisake on parantanut alueen vetovoimaa entisestään.

”Lähijunaseisake on kirsikka kakun päällä. Se kiihdyttää muutosta, joka olisi tapahtunut ehkä hitaammin. Yleiskaavatyön käynnistyttyä meillä oli asukastilaisuus Tesomalla ja siellä oli todella paljon ihmisiä. He esittivät, että alueelle pitäisi saada isoja perheasuntoja, koska he haluavat asua täällä. Heillä oli hyvin konkreettisia toiveita.”

Nyt tehtävä visio toimii pohjana myöhemmälle asemakaavoitukselle. Vaiheyleiskaava on tarkoitus saada hyväksyttäväksi valtuustoon 2024. Ennen sitä yleiskaava tulee nähtäville ja kommentoitavaksi.

Asemakaavoitus voi alkaa rinnakkain yleiskaavatyön kanssa, vaikka päätösvaiheeseen se voi edetä vasta, kun yleiskaava on hyväksytty.