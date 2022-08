Mitä, jos sähköbussin akku syttyy palamaan? Pelastuslaitoksen mukaan normaalit keinot eivät toimi: ”Auto pitäisi upottaa veteen”

Tampereella aloitti kesäkuussa 26 uutta sähköbussia. Kysyimme Pirkanmaan pelastuslaitokselta ja sähköbusseja liikennöivältä Pohjolan Liikenteeltä, miten sähköbussien mahdollisiin tulipaloihin on varauduttu.

Aamulehti

Sähköbussit ovat yleistyneet Tampereen katukuvassa nopeasti. On puhuttu jopa mahdollisuudesta, että koko kaupungin bussiliikenne voisi pian toimia sähköllä.

Sähköbussien yleistyessä myös keskustelu bussien turvallisuudesta on kasvanut. Kysyimme Pohjolan Liikenteeltä ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta, kuinka sähköbussien mahdollisiin tulipaloihin on varauduttu.

Haasteena kennomaiset akut

Sähköbussin sammutus tulipalotilanteessa voi olla huomattavasti vaikeampaa kuin perinteisen bussin, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Jari Nieminen.

”Sähköbussissa ei ole sen suurempi tulipaloriski kuin muissakaan eri käyttövoimien ajoneuvoissa, mutta jos sähköbussin tulipalo saa alkunsa sen sähköjärjestelmästä ja akustosta, se voi olla todella vaikea sammutustehtävä pelastuslaitokselle”, Nieminen kertoo.

Syynä tähän ovat sähköautoille tyypilliset kennomaiset litiumioniakut, joihin on vaikea päästä käsiksi tulipalotilanteessa. Litiumioniakkuja voidaan käyttää myös muun muassa puhelimissa ja hybridiautoissa sekä kannettavissa tietokoneissa ja tableteissa.

Nieminen kertoo, että sähköauton litiumioniakku palaa kuumana eikä sammu helposti. Sen akkupalo voi kestää tuntikausia, ja kerran sammunutkin liekki voi ketjuuntumisreaktion vuoksi leimahtaa uudelleen jopa päivien päästä. Paloon eivät tehoa sammutusjauhe tai vaahto. Sähköauton ajoakun tulipalo sammutetaan runsaalla vesimäärällä tai jopa upottamalla veteen.

”Ongelma on oikeastaan siinä, että akkujen sijainti autoissa on ajoneuvokohtaista. Bussien tapauksessa ne ovat usein katolla. Meidän täytyy ensin löytää akku ja päästä kotelointiin sisälle, mikä on haastavaa.”

Mitä? Pohjolan Liikenteen sähköbussit Tampereella Tampereella aloitti kesäkuussa 26 uutta sähköbussia, joita liikennöi Pohjolan Liikenne uutena Nysse-toimijana. Yhteensä Pohjolan Liikenteellä on 35 linja-autoa Tampereella. Yhtiön sähköbussit kulkevat linjoilla 5,10, 18 sekä Teiskon linjoilla 90–94. Pohjolan Liikenne avasi kesäkuussa myös noin sata ihmistä työllistävän Tampereen varikon Viinikassa Lempääläntiellä. Tampereella käytössä olevat sähköbussit Pohjolan Liikenne on tilannut kiinalaiselta sähköbussivalmistaja Yutongilta. Pääkaupunkiseudulla Pohjolan Liikenne on ajanut sähköbusseilla jo vuodesta 2019. Pohjolan Liikenne on osa VR Groupia, joka operoi Tampereen ratikkaa. Tampereella on ollut sähköbusseja jo ennen Pohjolan Liikenteen uusia busseja. Nyssellä oli käynnissä linjalla 2 sähköbussikokeilu, joka tuli päätökseensä viime vuonna. Kokeilu kesti viisi vuotta. Kesäkuussa 2023 sähköbussien pitäisi palata linjalle 2.

Auto upotetaan veteen

Niemisen mukaan palava akku pitäisi periaatteessa upottaa veteen, jotta akkukotelon sisään pääsisi vettä. Osalla Suomen pelastuslaitoksista onkin käytössään kuormalavoja, jotka täytetään vedellä ja auto upotetaan sinne. Sähköauto voi olla siellä päiviäkin, jotta akkupalo ei pääse leviämään uudelleen.

”Meillä ei ole tällä hetkellä käytössämme tähän tarkoitukseen tarkoitettuja kuormalavoja ja sähköbussin upottaminen sellaiseen ei ole edes kokonsa vuoksi realistinen vaihtoehto.”

”Sähköautojen tulipalojen sammuttamista tutkitaan ja kehitetään maailmalla tällä hetkellä voimakkaasti, ja oletan että uusia sammutusteknisiä ratkaisuja tullaan näkemään, kun sähköautokanta lisääntyy nyt voimakkaasti”, Nieminen lisää.

Jos palon sammutus ei onnistu, käytännössä sähköauto sammuu sen palattua loppuun. Niemisen mukaan pelastuslaitoksen tehtäväksi tulee varmistaa, ettei palo leviä muualle.

”Paljon riippuu myös siitä, missä tulipalo syttyy, onko sähköauto esimerkiksi latauskohteessa vai liikenteessä. Aina arvioidaan tilanne tapauskohtaisesti, ja voiko autoa siirtää muualle.”

Nieminen ei muista kohdanneensa oman uransa aikana Pirkanmaalla yhtäkään sähköisen linja-auton sammutustehtävää. Myös tavallisten sähköautojen sammutustehtävät ovat olleet harvassa. Pelastuslaitos kouluttaa väkeänsä sähköautojen sammutukseen sisäisesti ja pelastusopiston kautta.

Sähköbussin oma järjestelmä valvoo akkua

Pohjolan Liikenteen tekninen päällikkö Mikko Timonen kertoo, että Pohjolan Liikenne on hankkinut käyttöönsä sähköbusseja, sillä vaikka sähköbussien hankintahinta on korkeampi kuin perinteisten dieselautojen, niiden käyttökustannukset ovat matalammat.

”Meillä on käytössä Suomessa 111 sähköbussia ja niillä on ajettu noin 20 miljoonaa kilometriä, eikä vaaratilanteita ole ilmennyt. Sähköbusseista on kilpailuetua, ympäristöetua ja ne ovat myös toimintavarmempia”, Timonen kertoo.

Mahdollisiin vaara- ja tulipalotilanteisiin on kuitenkin varauduttu muun muassa teknisin keinoin. Timonen kertoo, että kaikissa sähköbusseissa bussin oma ohjauselektroniikka valvoo niiden akkuja.

”Auto sammuttaa itse itsensä havaitessaan jotain ongelmaa. Tällaista tilannetta, jossa tätä sammutusta olisi tarvittu, ei ole meille tullut vastaan.”

Pohjolan Liikenne myös kouluttaa kuljettajia mahdollisiin vaaratilanteisiin ja opettaa miten evakuointitilanteissa tulee toimia.

”Kuljettaja on kuitenkin kuljettaja. Pelastuslaitos vastaa varsinaisesta pelastustoiminnasta.”