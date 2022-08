Alaikäisten odotetaan kokoontuvan varjobileisiin Blockfestin liepeille Tampereella – Näihin paikkoihin nuoret kerääntyvät

Nuorisotyöntekijät ovat läsnä muun muassa Laukontorilla, Suvannon rannassa ja Ratinan kauppakeskuksessa.

Blockfest on tamperelaisille tuttu jo usealta kesältä. Kuva on vuodelta 2019.

Tampereen kaupungin nuorisopalvelut on aiempaa näkyvämmin mukana Blockfest-tapahtumassa.

”Olemme olleet ennenkin mukana, mutta nyt olemme Blockfestin kanssa alusta asti yhdessä miettineet, miten nuorille saadaan mahdollisimman turvallinen ja miellyttävä festarikokemus”, sanoo johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti.

Tampereen nuorisopalveluiden johtava koordinaatori Tiina-Liisa Vehkalahti.

Kaupunkifestivaali Blockfest järjestetään Ratinassa tulevana perjantaina ja lauantaina 19.–20. elokuuta. Tuhannet nuoret kokoontuvat joko festivaalialueelle tai sen välittömään läheisyyteen juhlimaan.

Pääpaino alle 18-vuotiaissa

Festivaalialueelle tulee tänä vuonna uusi Happee-alue, johon kävijät voivat mennä hengähtämään, jos festarikokemus käy henkisesti tai fyysisesti rankaksi. Alueella voi halutessaan vaihtaa kuulumisia nuoriso-ohjaajien tai mielenterveys-, päihde- ja seksuaaliväkivaltatyöhön erikoistuneitten ammattilaisten kanssa.

Happee-alue sijaitsee Suvannon rannassa, ja sieltä löytyy istuskelutilaa, vessat sekä baari, josta saa myös alkoholittomia juomia.

Osa nuoriso-ohjaajista ja muista ammattilaisista jalkautuu festivaalialueelle ja sen ulkopuolelle. Alueen sisäpuolella heidät tunnistaa vaaleansinisistä huomioliiveistä, joissa lukee ”Miten menee?" Alueen ulkopuolella nuoriso-ohjaajilla on vihreät liivit.

”Kun kyseessä on K18-tapahtuma, suuri osa varsinkin tamperelaisista nuorista on varjobileissä Laukontorilla, Suvannon rannassa tai Ratinan kauppakeskuksessa. Siellä meillä on pääpainopiste.”

Nuorilla on tarve jutella

Nuorisopalveluiden roolia tapahtumassa on haluttu vankistaa kävijöiltä saadun palautteen perusteella ja siksi, että on haluttu varautua korona-ajan aiheuttamaan nuorten pahoinvoinnin lisääntymiseen. Vehkalahden mukaan tapahtuman järjestäjä on ollut yhteistyön tiivistämisessä aloitteellinen.

”Aiempien vuosien kokemus on, että nuorilla on tarve jutella aikuisen kanssa. En tarkoita poliisia tai ambulanssihenkilökuntaa, vaan nuorella voi olla mielessä esimerkiksi jotain parisuhteeseen tai opiskeluasioihin liittyvää tai hän voi olla ahdistunut vaikkapa sodasta tai ilmastonmuutoksesta.”

Vehkalahden mukaan suurimmassa osassa kohtaamisista vaihdetaan kuulumisia arkisista asioista, kuten oliko kesätöitä tai missä koulussa nuori on aloittanut syyslukukauden.

”Murto-osa nuorista tarvitsee muunlaista apua.”

Perjantaina ja lauantaina paikalla on noin 25 nuorisopalveluiden työntekijää. He aloittavat kumpanakin päivänä puolilta päivin ja jatkavat niin kauan kuin tarvetta on.

”Keli on hyvä, joten aika myöhään voi rannassa istuskella porukkaa.”

