Paljon kuntalaisia puhuttanut päätös Tampereen Eteläpuiston työmaakäytön sallimisesta kumottiin – Lautakunta palautti asian uudelleen valmisteluun kolmella edellytyksellä

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajan mukaan päätös olisi heikentänyt Eteläpuiston virkistyskäyttöä. Lautakunta palautti asian uudelleen valmisteluun edellyttäen, että työmaa-alueen rajausta ja työmaan lupa-aikaa muutetaan ja että puistoa kehitetään työmaan poistuttua.

Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta kumosi kiinteistöjohtajan päätöksen Eteläpuiston työmaakäytön sallimisesta ja palautti asian uudelleen valmisteluun äänin 11–2. Lautakunta käsitteli asiaa keskiviikkona 17. elokuuta.

Tampereen seudun keskuspuhdistamo haki lupaa käyttää kaupungin omistamaa aluetta puistossa työmaa-alueena. Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm antoi kesäkuussa päätöksen, että keskuspuhdistamo saisi koota alueella 1,7 kilometrin mittaista jäteveden purkuputkea.

Työmaa olisi alkanut keväällä 2023 ja kestänyt vajaat kaksi vuotta. ”Näimme, että päätöstä ei voida pitää voimassa. Se olisi tarkoittanut eteläalueen virkistyskäytön merkittävää heikkenemistä kahdeksi kesäksi”, sanoo Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnan puheenjohtaja ja elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen apulaispormestari Pekka Salmi.

Päätöksen hylkäys olisi tarkoittanut sitä, että työmaa ei tulisi Eteläpuistoon. Koska asia palautettiin valmisteluun, Eteläpuiston työmaakäytön suunnittelua jatketaan.

Mikä? Sulkavuoren puhdistamo Tampereen seudun keskusjätevedenpuhdistamoa on rakennettu vuodesta 2018 Tampereen Sulkavuoressa. Siirtoviemäreiden rakentaminen alkoi vuonna 2019. Vuonna 2022 valmistuivat louhintaurakat. Tällä hetkellä rakennetaan rakennuksia ja tekniikkaa sekä kallion sisässä että maan päällä. Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen Viinikanlahdessa ja Raholassa alkaa. Hallintorakennus valmistuu 2024. Lisäksi tehdään lieterakennus, biokaasulaitos sekä varavoima- ja muuntamorakennus. Jätevesien käsittely alkaa syksyllä 2025. Keskuspuhdistamo aloittaa alkuvuodesta 2026.

Kolme edellytystä

Lautakunta edellytti palautusesityksessään, että työmaan aluerajausta muutetaan niin, että virkistyskäyttö on edelleen mahdollista. ”Itse näen, että sorakenttä on mahdollista ottaa työmaakäyttöön, mutta kesäkahvilan ja vesipuiston edustat pidetään vapaina”, Salmi avaa.

Hänen mukaansa rannasta täytyisi tällöinkin kaataa puustoa, mutta vähemmän kuin kumotun päätöksen mukaan.

Lautakunta edellytti myös, että työmaan lupa olisi voimassa 1. syyskuuta 2023 – 31. toukokuuta 2025. Tällöin puisto ei olisi työmaana kahta kesää peräkkäin, vaan ainoastaan kesän 2024.

Kolmas edellytys on, että kiinteistötoimi käynnistää kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen kanssa Eteläpuistokadun eteläpuoleisen alueen muutostyöt puisto- ja virkistysalueeksi. Muutostyöt aloitettaisiin työmaan poistumisen jälkeen.

”Sen alueen kehittäminen on jämähtänyt edelleenkin. Kaikki varmaan ovat sitä mieltä, ettei mitään asuntorakentamista tule, vaan pidetään se puisto- ja virkistysalueena”, Salmi sanoo. ”Siellä on tarkoitus myös istuttaa uutta puustoa ja tehdä viihtyisämpää oleskelualuetta. Nythän Eteläpuiston virkistyskäyttö on aika rajallista, koska siellä on pysäköintialuetta ja sorakenttää. Se on osittain ikävässä kunnossa virkistyksen näkökulmasta.”

Ei hyvää ratkaisua

Keskuspuhdistamo oli selvittänyt, mitkä paikat voisivat olla vaihtoehtoja Eteläpuiston työmaakäytölle. Edellytyksenä oli muun muassa, että kokoamisalueen pitäisi sijaita Pyhäjärven rannassa sekä olla vähintään 250 metriä pitkä ja mahdollisimman tasainen ja kantava.

Tarkastelun perusteella parhaiten kokoamisalueeksi soveltuu Eteläpuisto. Salmen mukaan Vihilahti oli ainoa todellinen vaihtoehto Eteläpuistolle. ”Kyllähän me pitkin hampain päätöksen teimme. Tiedostimme, että jos Eteläpuistoon ei mennä, Vihilahdesta tulisi ihan varmasti palautetta Hatanpään ja Rantaperkiön asukkailta. Hyvää ratkaisua ei ollut olemassa.”

Salmen mukaan Vihilahden ottaminen työmaa-alueeksi olisi tarkoittanut sitä, että puustoa kaadetaan ja keskeinen pyöräilyväylä katkaistaan pariksi vuodeksi.

Hän kertoo, että keskuspuhdistamolla ei ole vielä urakoitsijaa, vaan sen kilpailutus on käynnissä.

Kiinnostanut kuntalaisia

Seuraavaksi Tampereen seudun keskuspuhdistamo tekee uudet hakemukset kiinteistöjohtajalle, jolle lautakunta on delegoinut päätösvallan tämänkaltaisissa lupa-asioissa. Päätös tulee päätöspöytäkirjana lautakunnan tiedoksi, ja lautakunta voi tarvittaessa päättää käyttää niin sanottua otto-oikeuttaan. Näin se menetteli edellisessä kokouksessa työmaalupa-asian suhteen.

Salmi ei ole varma, ehtiikö päätöspöytäkirja lautakunnan syyskuun kokoukseen, mutta hän uskoo sen olevan lokakuun kokouksessa. ”Meidän täytyy vahtia, mitä Ekholm seuraavaksi päättää asiassa.”

Hän kertoo saaneensa kuntalaisilta kesän aikana paljon viestejä. Kaikissa niissä on suhtauduttu kielteisesti kiinteistöjohtajan päätöstä kohtaan. ”Ei ole vähään aikaan tullutkaan näin paljon palautetta. Tämä on selvästi kiinnostanut kuntalaisia.”

Päätökselle oli tehty myös kolme oikaisuvaatimusta. Se on Salmen mukaan paljon.