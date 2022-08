Lasten maksuttomassa puistoruokailussa jaettiin tänä kesänä lähes 6 000 ateriaa Tampereella: ”Hienoa olisi saada tästä kesäinen perinne”

Puistoruokailu laajentui tänä vuonna kolmelle uudelle alueella viime kesästä, jolloin sitä järjestettiin pelkästään Peltolammin uimarannalla.

Aamulehti

Alle 16-vuotiaille lapsille maksuttomassa puistoruokailussa Tampereella jaettiin kesän aikana yhteensä 5 972 ateriaa, kertoo puistoruokailusta vastannut Tampereen Me-talon projektipäällikkö Jarno Koskinen.

Lämmintä ruokaa oli tarjolla tunnin ajan neljänä arkipäivänä viikossa 7. kesäkuuta – 29. heinäkuuta Peltolammilla, Kaukajärvellä ja Hervannassa. Tesomalla puistoruokailu päättyi jo 15. heinäkuuta.

Puistoruokailu laajentui tänä vuonna kolmelle uudelle alueella viime kesästä, jolloin sitä järjestettiin pelkästään Peltolammin uimarannalla. Koskinen kertoo, että puistoruokailua päätettiin tänä vuonna laajentaa, sillä kokemukset Peltolammilta olivat hyviä.

Tampereen puistoruokailu sai alkunsa tamperelaisilta saadusta ideasta, jota ehdotettiin osallistuvassa budjetoinnissa. Ruokailuun valittiin alueita, joilla asuu keskimääräistä enemmän pienituloisia perheitä. Maksuttomalla aterialla haluttiin tukea erityisesti näiden perheiden lapsien hyvinvointia.

Koskinen kertoo, että sää on vaikuttanut molempina vuosina selvästi puistoruokailun suosioon. Jos sää on ollut hyvä, ruokailijoita on riittänyt.

”Viime kesä oli suurimmaksi osaksi hellettä ja sadepäivät olivat poikkeus. Tänä vuonna säässä on ollut enemmän vaihtelevuutta. Siihen nähden kävijämäärä oli tänä vuonna hyvä.”

Tavoitteena jokakesäinen perinne

Koskinen kertoo, että puistoruokailuista saatu palaute on ollut hyvää, mutta myös kehittämisehdotuksia on saatu. Ehdotuksissa toivottiin muun muassa enemmän gluteenittomia ja maidottomia vaihtoehtoja.

Palautetta kerättiin rannoilla puistoruokailuun osallistuneilta lapsilta ja heidän kanssaan olleilta aikuisilta. Vastauksia saatiin yli 660. Vastaajista 70 prosenttia oli alle 12-vuotiaita.

”Esimerkiksi palautetta tuli pienten lasten vanhemmilta, jos keitossa oli kasviksia suikaleena. Pienelle lapselle tuo voi olla haastavaa syötävää. Olemme antaneet palautteet ruuan valmistaneelle Pirkanmaan Voimialle.”

Koskinen ei osaa vielä tässä vaiheessa sanoa ensi kesän tilannetta, mutta toivoo, että puistoruokailua voitaisiin laajentaa entisestään.

”Hienoa olisi saada tästä kesäinen perinne Tampereelle.”

Mukana yli sata vapaaehtoista

Tampereen kaupunki järjesti ja rahoitti puistoruokailun. Ruoan jakelu ja toimintatuokiot toteutettiin Tampereen kaupungin ja yhteistyökumppaneiden yhteisvoimin. Mukana olivat muun muassa seurakunnat, alueilla toimivat yhdistykset ja yritykset sekä joukko vapaaehtoisia.

”Tesomalla puistoruokailu päättyi muita aikaisemmin, sillä siellä ei ollut tarpeeksi henkilöstöä. Jokaisessa vuorossa olisi hyvä olla aina 3–4 työntekijää, jotta voidaan toimia turvallisesti. Kaikkiaan kesän aikana puistoruokailussa oli apuna yli sata työntekijää ja vapaaehtoista.”

Lue lisää: Lapsille maksuton puisto­ruokailu Tampereella alkaa tänään – mukana neljä rantaa