Ruokajonot kasvavat Tampereella nyt kovaa vauhtia: ”Tilanne on kestämätön” – seurakunta vaatii järeitä toimia

Ruuan hinta nousee, hävikkiruoka vähenee ja samaan aikaan apua tarvitaan yhä enemmän Tampereella. Liki-hankkeen kolmikko tekee kaupungissa jalkautuvaa sosiaalityötä ja etsii ruokajonoista apua tarvitsevia.

Aamulehti

Ruuan hinnan nousu näkyy merkittävällä tavalla ruoka-apua tarvitsevien määrässä Tampereella.

Ennen korona-aikaa ruokakasseja jaettiin Tampereella noin 7 500 kappaletta kuukaudessa. Nyt määrä on noussut 12 500–13 000 avustukseen kuukaudessa. Tämä näkyy katukuvassa, kun ruokajonot kiemurtelevat Tampereella yhä pidempinä.

Ongelmalla on monta syytä. Samaan aikaan kun yhä useampi tarvitsee ruokaa, saatavuudesta on tullut paha ongelma ja hinnat ovat nousseet. Rahat eivät riitä enää entiseen tapaan.

”Ostoruokaa voidaan ostaa vähemmän, koska varat eivät kerta kaikkiaan riitä. Ja keräyksillä saadutkin varat hupenevat kokoajan”, sanoo Tampereen Ruokapankin esihenkilö, elintarvikeavun koordinaattori Marja Palkonen.

Palkosen mukaan EU:n ruoka-avusta saadut kuivatuotteet loppuivat jo maaliskuussa.

Toinen ongelma on kauppojen hävikkiruoka, jota tulee yhä vähemmän lahjoitettavaksi. Palkosen mukaan kilomäärät ovat samoja, mutta ruoka ei ole yhtä ravitsevaa.

"Proteiinipitoinen ruoka on kadonnut. Ei ole makaronilaatikkoa, makkaraa ja juustoa. Sellaista ihmiset haluavat.”

Palkonen kertoo, että tilalle on antaa kasviksia ja leipää ja hygieniatuotteita.

”Mutta sillähän ei sitä nälkää voida poistaa. Kassin sisältö kevenee. Ihmiset ovat kyllä ihan tyytyväisiä, mutta kyllä me välillä itse huokaisemme tuskasta, kun emme tiedä mitä kassiin saataisiin.”

Tampereen Nekalassa sijaitseva Puoti on myymälämäinen ruoka-avun noutopiste, josta ruoka-apua tarvitsevat voivat noutaa elintarvikkeita samalla idealla, kuin ruokakaupasta. Torstaina 18. elokuuta Puotiin oli reilusti jonoa.

Joulusta tulee vaikea

Lähitulevaisuudessa huolta lisäävät opiskelijoiden saapuminen kaupunkiin ja nopeasti lähestyvä joulun aika.

”Katsoin, että opiskelijaruuankin hintakin lähtee nousuun. Se tarkoittaa sitä, että jonoihin tulee vähävaraisten tamperelaisten lisäksi myös kaupunkiin tulevat opiskelijat.”

Joulun tilanteen tulisi olla Palkosen mukaan suunniteltuna noin kuukauden päästä.

”Ensi viikolla ruvetaan miettimään, miten joulun tilanne ratkaistaan, se pitää kuukauden päästä olla jo kristallinkirkkaana. Voidaan jo nyt sanoa, että ilman lahjoituksia edellisten vuosien kaltaiset joulukassit eivät tule olemaan mahdollisia.”

Tuomo Kokkonen haki torstaina 18. elokuuta noin ruokatarpeita Nekalan Puoti-noutopisteestä. Kokkonen kertoo turvautuvansa ruoka-apuun, koska ”työkkärirahat eivät riitä elämiseen.”

Tarvitaan toimia

Palkosen mukaan ruoka-avussa selvitään tämä vuosi, mutta järjestävät tahot miettivät jatkuvasti, miten rahoitusta kerättäisiin ja miten lahjoittajia saataisiin mukaan.

”Olemme yhteydessä päättäjiin, että tilanne on kestämätön ja ruoka-avun lisäksi tarvitaan myös muita ratkaisuja”, hän kertoo.

”Kyllä tässä täytyy jotkin yhteiset talkoon yhteiskunnassa laittaa pystyyn. Kaikki apu tarvitaan. Eihän se toive ole, että ruokajonot saataisiin kasvamaan, vaan että ongelmaa saataisiin ratkaisua jossain muualla.”

Mikä? Ruokakassi Kassin sisältö koostuu pääosin kauppojen ja elintarvikevalmistajien lahjoittamasta hävikkiruuasta. Näissä tuotteista osan parasta ennen -päivä lähestyy ja osa tuotteista on pakastettu ennen parasta ennen -päiväystä, mutta ne ovat vielä käyttökelpoisia. Myös viimeisen myyntipäivän tuotteita on tarjolla päivittäin. Tarjolla on myös lahjoitusvaroin ostettuja elintarvikkeita. Missä? Näin tällä viikolla ruokaa jaetaan Tampereella: Tiistai 23.8. kello 13 Tampereen vapaakirkko, Puutarhakatu 17 Keskiviikko 24.8. kello 16 SPR:n ruoka-apujakelu, Otavalankatu 12 Torstai 25.8. kello 13 Tampereen vapaakirkko, Puutarhakatu 17

Apua ruokajonoihin

Ruokajonojen pituuksia kasvu on huomattu myös sosiaali- ja diakoniatyötä tekevien toimesta.

Viime syksystä asti Virpi Savela-Saarinen, Anton Juuti ja Tanja Hirvonen ovat jalkautuneet Tampereen ruokajonoihin. Ryhmän tavoite on yksinkertainen: he haluavat auttaa.

Savela-Saarisen sanoin ”jalkautuvaa sosiaalityötä” tekevä ryhmä muodostaa Tampereen seurakuntien ja kaupungin yhteisen Liki-hankkeen. Päärahoittajan hankkeella on Euroopan sosiaalirahasto. Savela-Saarinen toimii hankeen koordinaattorina ja Juuti sekä Hirvonen puolestaan hanketyöntekijöinä.

Kolmikko kiertää kaupungin ruokajonoja, tarkoituksenaan etsiä ihmisiä, jotka eivät omin voimin jaksa tai osaa hakea apua. ”Tavoite on selvittää, mikä heitä auttaisi, että ruokajonossa ei tarvitsisi enää käydä tai käyntien määrä vähenisi”, Savela Saarinen kertoo.

”Lyhyesti sanottuna teemme vähän kaikkea. Yleensä me sovimme tapaamisen ja kartoitamme tilanteen. Usein siihen liittyy taloudellisia haasteita, esimerkiksi maksamattomia laskuja tai epäselvyyksiä Kelan hakemuksissa tai päätöksissä", Juuti avaa.

Puoti-noutopisteessä ruoka-apua tarvitsevat voivat valita kärryyn tuotteita samalla idealla, kuin ruokakaupassa.

Tarvittaessa kotikäyntejä

Ruokajonoissa ryhmän jäsenet lähestyvät ihmisiä rennosti jutellen. Tavoite ei välttämättä ole selvittää, mikä on hätänä, vaan kysyä, kuinka ihmiset voivat.

”Tämä on aito paikka ilmiöille ja sille, mitä on tekeillä, millaisia haasteita ihmiset kohtaavat palvelujärjestelmässä”, Hirvonen kertoo.

Keskustelun kautta esiin voi nousta arkea vaikeuttavia ongelmia, kuten vaikeuksia tukien hakemisessa monivaiheisten hakuprosessien kautta. ”Osa päätyy ruokajonoihin, koska ei halua tai osaa hakea tukia”, Savela-Saarinen kertoo.

Apua tarvitsevia löytyy myös muuta kautta, esimerkiksi seurakuntien diakonia usein ohjaa monimutkaista auttamista tarvitsevat henkilöt Liki-hankkeen työntekijöille.

Juuti kertoo, että esimerkiksi ruokajonossa saadun ensikosketuksen jälkeen ryhmä voi esimerkiksi sopia apua tarvitsevan tapaamisen tai tehdä kotikäynnin hänen luokseen. Näin apua tarvitseva saa konkreettista helpotusta ja selkeyttä tilanteeseensa.

Jatkuvuutta kaivataan

Liki-hanke päättyy ensi vuoden elokuussa. Tämän jälkeen jatko on epävarma, mutta hankkeen jäsenet toivovat, että jalkautuva sosiaalityö ja toimijoiden välinen yhteistyö jäisivät tavalla tai toisella elämään.

”Asiakastyön lisäksi yksi viimeisen vuoden tavoitteena olisi, että saisimme jotenkin tämän yhteistyömallin jatkumaan hyvinvointialueelle, koska selvästi on nähty, että tästä on oikeasti apua”, Hirvonen kertoo.

”Ei meillä ole mielestäni varaa tässä maassa hukata yhtäkään ihmistä yhtään minnekään. Jos ruokajonoon on päässyt, silloin asiat ovat jo aika hyvin. Mutta se, että me löydettäisiin vielä ne ihmiset, jotka ovat siellä kotona, siinä mielessä jalkautuminen on kauhean oleellista”, Savela-Saarinen lisää.