Vaihto-opiskelijat hakeneet Toasilta asuntoja tiuhempaan kuin ennen koronaa – osa on perunut koko vaihdon sodan takia

Vaihto-opiskelijoiden paluu Tampereelle näkyy selkeästi Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toasin hakemusten määrässä. Sota ja inflaatio ovat saaneet jotkut perumaan vaihtoaikeensa.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toas tarjoaa vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille mahdollisuutta asua muun muassa kalustetuissa soluasunnoissa, mutta tällä hetkellä ne ovat kaikki varattuja. Myös hakemuksia kaiken kaikkiaan on nyt Toasilla ennätysmäärä.

Aamulehti

Viime vuonna Tampereelle tai ylipäänsä Suomeen ei koronan vuoksi saapunut juurikaan vaihto-opiskelijoita, mutta nyt tilanne on toinen.

Noin 800 vaihto-opiskelijaa on hakenut tänä vuonna asuntoa Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toasilta. Hakemuksia on noin sata enemmän kuin vuonna 2019 ennen koronaa ja sen tuomia rajoituksia.

”Kyllähän siitä sen voi päätellä, että Tampereelle halutaan tulla”, sanoo Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski.

Kansainväliset opiskelijat asuvat usein kalustetuissa soluhuoneissa, jotka ovat nyt kaikki varattuja.

Kalustettuja huoneita löytyi noin 600 vaihto-opiskelijalle, loput tyytyivät kalustamattomaan asuntoon tai majoittautuivat jonnekin muualle kuin Toasille. Yli 700 vaihto-opiskelijaa on Kosken mukaan jo saanut asunnon Toasilta.

Tietoa opiskelijoiden tulomaasta ei Toasilla tilastoida, mutta heitä saapuu nyt Kosken mukaan paljon Euroopan ulkopuolelta.

Hakemuksia on Toasilla ennätysmäärä myös kaiken kaikkiaan. Elokuun puoliväliin mennessä niitä on saapunut yli 4 500, kun aiempina vuosina niitä on saapunut enimmillään noin 4 000.

Hakupainetta kohdistuu nyt sekä yksiöihin että perheasuntoihin, mutta kasvaneen kysynnän syistä ei ole Koskella varmaa tietoa.

”Olisiko tämä maailmanaika sellainen, että kohtuuhintainen opiskelija-asuminen houkuttaa myös taloudellisessa mielessä viime vuosia enemmän.”

Sota aiheuttanut peruuttamisia

Tampereen yliopistolle odotetaan syksylle noin 400 vaihto-opiskelijaa, kertoo kansainvälisen opiskelun tiimin päällikkö Joanna Kumpula. Luku on pienempi mitä odotettiin, sillä ennen korona-aikaa vaihto-opiskelijoita saattoi tulla jopa 600.

Tampereen ammattikorkeakouluun on tulossa koronaa edeltävän ajan 180–200 vaihto-opiskelijan sijaan 153 vaihto-opiskelijaa, kertoo Tamkin kansainvälisten asioiden suunnittelija Anna Tuusa.

Vaihtoja on myös peruttu, ja yksi syy sille on Kumpulan mukaan Euroopassa käynnissä oleva sota. Erityisesti se on syy EU-alueen ulkopuolelta tuleville. Sota vaikuttaa myös välillisesti taloudellisen epävarmuuden kautta.

”He näkevät Ukrainan sodan eurooppalaisena sotana, joten olemme kaikki eurooppalaiset yliopistot vähän samassa veneessä.”

Toisaalta on myös esimerkiksi yhteiskuntatieteiden opiskelijoita, jotka ovat innoissaan tulossa Suomeen aikana, jolloin maa hakee Nato-jäsenyyttä.

Toinen syy perumisille on Kumpulan mukaan hankala taloustilanne ja inflaatio, jotka vaikuttavat perheiden mahdollisuuksiin tukea opiskelijoita taloudellisesti.

Venäläiset puuttuvat

Myös venäläisten vaihto-opiskelijoiden puutos näkyy luvuissa. Tampereen yliopisto ei tällä hetkellä ole yhteistyössä venäläisten partneriyliopistojen kanssa eikä ota vastaan tai lähetä Venäjälle opiskelijoita.

Suurin osa, noin 80 prosenttia Tampereen yliopistoon tulevista vaihto-opiskelijoista tulee Kumpulan mukaan EU-alueelta, kun taas kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista suurin osa tulee EU:n ulkopuolelta.

Vaihto-opiskelijoista moni tulee esimerkiksi Saksasta ja Ranskasta, tutkinto-opiskelijat sen sijaan muun muassa Intiasta, Bangladeshista ja Kiinasta.

”On maita, joissa ei ole niin hyviä mahdollisuuksia tehdä esimerkiksi maisterintutkintoa. Monissa maissa myös koetaan, että EU-maassa saatu tutkinto antaa paremmat työllistymismahdollisuudet.”

Hieman yli kymmenen ukrainalaista opiskelijaa on saapunut opiskelemaan Tampereen yliopistoon Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja heitä on myös Kumpulan mukaan tulossa lisää.

”He ovat opiskelijoita, jotka tekevät tutkintoa Ukrainaan. Opinnot, jota he meillä suorittavat, pystytään myöhemmin hyväksymään heidän ukrainalaiseen tutkintoonsa.”

Lisäksi yksittäisiä kursseja suorittaa yliopistossa noin parikymmentä ukrainalaisia.