Ollaanko nyt Tampereella vai Keski-Euroopassa? Tällainen on hurjan helteinen kaupunki nyt

Lukas Tuominen (rattaissa) maisteli jäätelöä Ranta-Tampellassa Kaisu Westerlundin ja Eetu Tuomisen kanssa. He olivat sitä mieltä, että helle toi mieleen ulkomailla olon. ”Asumme tässä lähellä ja kun tänne tulee, on kuin olisi lomalla. Ranta-Tampella on aivan mahtavan näköinen”, Eetu Tuominen kehui.