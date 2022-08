Main ContentPlaceholder

Tampere

Miksi Ilveksen peleissä on vähemmän pyörätuolipaikkoja kuin Tapparan? – Toimitus­johtaja: ”Ei tässä kiusallaan niitä paikkoja rajoiteta”

Pyörätuolipaikkoja on Ilveksen peleissä tarjolla vähemmän kuin muissa tapahtumissa, sillä ne on sijoitettu seuran fanikatsomon yhteyteen. Ilveksen pelien pyörätuolipaikat on myyty kausikorteiksi, joten yksittäisiin peleihin ei tällä hetkellä pääse pyörätuolilla ilman kausikorttia.

Nokia-areenan pyörätuolipaikat on sijoitettu pääsisäänkäynnin puoleiseen päätykatsomoon, missä on myös Ilveksen fanikatsomo.