Tampereen maauimalan lastenaltaat olivat puhdistuksen vuoksi kiinni yli kaksi tuntia – Shokkiklooraus on nyt tehty, altaat ovat taas uimarien käytössä

Altaat suljettiin ennen yhtätoista sunnuntaiaamupäivänä. Kello 13.30 jälkeen altaat olivat taas uimarien käytössä.

Aamulehti

Tampereen maauimalan lastenaltaat ovat taas auki. Lastenallas ja kahluuallas jouduttiin sulkemaan sunnuntaina yli kahdeksi tunniksi puhdistustoimien vuoksi.

Maauimalassa ollut Aamulehden toimittaja Satu Peltola kertoi, että lastenaltaan lisäksi myös pienten lasten kahluuallas oli suljettuna, koska vesi on samassa kierrossa lastenaltaan kanssa.

Puhdistustoimien aikana maauimalassa ei ollut avoinna yhtään allasta, joka soveltuisi uimataidottomille lapsille.

Tampereen kaupungin liikuntaosaston kesätyöntekijä Kimi Majaniemi arvioi sunnuntaina kello 11.15, että suljettuna olleet altaat pystyttäisiin avaamaan tunnin–kahden aikana. Altaat olivat jälleen käytössä kello 13.30 jälkeen.

Tehdään shokkiklooraus

Tampereen kaupungin liikuntapaikkamestari Sami Sirén kertoo, että yleensä puhdistustehtävät kestävät tunnista pariin tuntiin. ”Riippuu millainen tuote siellä sitten on. Yleensä se on vähän kiinteämpää ja ne otetaan vain haavilla pois.”

Tämän jälkeen allas imuroidaan varovasti, niin ettei imurointi sekoita vettä liikaa. Puhdistuksen jälkeen altaille tehdään niin sanottu shokkiklooraus, jossa altaan klooritasoja nostetaan ja vesi suodatetaan.

”Jos lastenaltaassa on joku 250 kuutiota vettä sen kierto on suunnilleen kaksisataa kuutiota tunnissa. Siinä menee siis tunti, mutta pääsääntöisesti ohje on että kaksi tuntia vähintään pidetään suljettuna.”

Sirénin mukaan kahluuallas on saman tasausaltaan takana kuin lastenallas, minkä vuoksi sekin on jouduttu sulkemaan. ”Sinällään se on onnellinen tilanne, että vaikka maauimalassa menee lastenallas kiinni niin sisällä on lastenallas, johon yleensä pääsee ilman erillistä maksua tällaisessa tilanteessa.”

Päivitetty 14.8.2022 kello 12.10: Lisätty liikuntapaikkamestarin kommentit.

Päivitetty 14.8.2022 kello 13.50: Lisätty tieto altaiden avautumisesta.