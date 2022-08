Toinen Nokia-areenan ravintolatyöntekijöiden pukuhuoneista muutettiin vaate­huoneeksi jo ennen areenan avajaisia. Kaikki työntekijät eivät ole olosuhteisiin tyytyväisiä.

Aamulehti

Nokia-areena voi vaikuttaa massiiviselta, mutta tapahtumien aikaan yleisön ja muun henkilökunnan lisäksi sen ravintoloissa saattaa työskennellä yli 200 ravintola-alan ammattilaista. Se luo haasteen henkilöstötiloille.

Aamulehteen yhteyttä ottaneen ravintolatyöntekijän mukaan tiloissa on puutteita. Ongelmana on hänen mukaansa esimerkiksi se, että areenan ravintoloissa työskenteleville miehille ja naisille ei ole omaa pukuhuonetta tai pesutiloja. Lisäksi lukollisia kaappeja ei hänen mukaansa ole tarpeeksi.

Laki määrää

Työsuojelulain mukaan työntekijöillä tulee olla mahdollisuus säilyttää vaatteensa lukitussa paikassa. Peseytymis-, pukeutumis- ja lepotiloja sekä käymälöitä tulee tarvittaessa olla erikseen miehille ja naisille.

Työntekijä on Aamulehden näkemän sähköpostivaihdon perusteella ilmoittanut ongelmista työnantajalleen henkilöstövuokrausyritys Eezylle jo huhtikuussa. Toisen Aamulehteen yhteydessä olleen areenalla työskennelleen työntekijän mukaan esimerkiksi työntekijöiden vaatteita on hävinnyt vartioimattomista narikoista.

Työntekijät eivät esiinny jutussa omalla nimellään, sillä se voisi vaikuttaa heidän työllistymismahdollisuuksiinsa.

Nokia-areenan ravintolatoiminnasta vastaa Noho Partners, joka vuokraa työvoimaa Eezyn kautta. Palvelujohtaja Mira Jantunen Eezystä vastaa tekstiviestitse, että henkilöstötilojen koetuista puutteista on saatu palautetta, minkä jälkeen keskusteluja on käyty asiakasyrityksen ja areenayhtiön kanssa.

Yhteinen pukuhuone

Ravintolatoiminnoissa työskenteleville työntekijöille on Nokia-areenan kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Jani Heleniuksen mukaan varattu kaksi pukuhuonetta, naisille ja miehille, mutta Noho Partners on muuttanut toisen pukuhuoneen vaatevarastoksi. Areenassa on lisäksi tapahtumahenkilökunnan käyttöön suunnattu pukuhuone, missä on yli 200 lukittavaa kaappia.

Noho Partnersin ravintolatoiminnoista Nokia-areenassa vastaava Miko Helander vastaa sähköpostitse, että työntekijätiloihin liittyvistä ongelmista on jo keväällä tullut palautetta.

Onko Noho Partners ryhtynyt toimenpiteisiin?

”Kyllä on. Olemme yhdessä areenayhtiön kanssa hankkimassa lisää lukittavia lokeroita. Lisäksi parannamme perehdytysmateriaalia järjestelmissämme, joissa kerrotaan sosiaalitilojen sekä säilytyslokeroiden sijainti.”

Millaisia tiloja työntekijöille on tarjolla?

”Meillä on käytössämme kolme pukuhuonetilaa, ja WC-tiloja henkilökunnalle on runsas määrä ympäri areenaa. Ulkovaatteet voi jättää vartioituun henkilökunnan narikkaan. Työntekijöillä on mahdollisuus ruokailla vapaina olevissa asiakastiloissa, ja olemme hankkimassa lisätiloja henkilökunnan käyttöön areenan viereisestä rakennuksesta.”

Ovatko työntekijätilat työsuojelulainsäädännön ja -määräysten mukaisia?

”Kyllä ovat. Tilamme ovat hyväksytty niin viranomaisten kuin oman työterveyshuoltomme tarkastuksissa.”

Onko miehille ja naisille omat pukuhuoneet tai peseytymistilat?

”Dedikoituja pukuhuoneita ei ole tähän mennessä ollut, mutta wc- ja peseytymistilat ovat toki lukittavia tiloja.”

Onko näkökulmastanne hyväksyttävää, että miehet ja naiset pukevat ja peseytyvät samassa tilassa?

”Kysymys ei ole minun tai meidän näkökulmastamme, vaan työntekijöidemme tuntemuksista. Meillä on työskennellyt yli 1 000 ihmistä, ja palautteita on tullut kuusi kappaletta. Nekin kuusi ovat toki liikaa.”

Miksi toisesta ravintolatyöntekijöiden pukuhuoneesta tehtiin vaatevarasto?

”Yksi pukuhuoneistamme ei sisällä lokeroita vaan vaatehyllyjä. Muutos tehtiin jo ennen areenan avausta, koska meillä on tuhansia vaatekappaleita pesukierrossa ja haluamme tarjota henkilökunnallemme aina puhtaat ja siistit vaatteet.”

Helander kertoo myöhemmin puhelimitse, että miesten ja naisten omien pukuhuoneiden järjestämistä pohditaan. ”Ymmärrän tietysti, jos ihmiset haluavat yksityisyyttä.”