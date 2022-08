Suurin osa Tampere Conversations 2022 -tapahtumaan valituista puhujista ja keskustelijoista oli miehiä. Myös torstaina kutsuvieraissa oli enemmän miehiä kuin naisia. Kysyimme tapahtuman pääsihteeriltä, miten esiintyjät ja kutsuvieraat valittiin.

Ensimmäistä kertaa järjestetty, kaksipäiväinen Tampere Conversations 2022 -tapahtuma houkutteli kutsuvieraita paikalle torstaina ja perjantaina. Järjestäjinä olivat Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen kauppakamari ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Tapahtumassa kuultiin huippujohtajien ja asiantuntijoiden puheita ja paneelikeskusteluja. Teemoina olivat esimerkiksi demokratia, digitalisaatio, globaali talous ja turvallisuus.

Ääneen pääsivät pääosin miehet. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana pääpuheenvuoroja piti kolme miestä, keskusteluihin osallistui 14 miestä ja moderaattorina toimi kaksi miestä.

Torstaina lavalla nähtiin kaksi naista, kun avaussanat lausuivat Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls. Perjantaina Ikonen avasi tapahtuman ja Walls päätti sen. Heidän lisäkseen perjantaina yksi nainen esitti videotervehdyksen, kaksi osallistui keskusteluihin ja yksi toimi moderaattorina.

Torstaille vieraita oli kutsuttu noin 170 ja perjantaille noin 150. Ainakin torstaina tapahtuma oli hyvin miesvaltainen ja vieraat pääosin valkoisia.

Aamulehti kysyi tapahtuman pääsihteeriltä Erika Sauerilta, kuinka paljon monimuotoisuuteen on kiinnitetty huomiota.

Millä perusteella kutsuvieraat on valittu tapahtumaan?

”Kaikilla järjestäjätahoilla oli oma kutsulistansa. Niissä ei ollut 170:aa ihmistä vaan huomattavasti enemmän alkuperäisellä kutsulistalla. Ne, jotka ilmoittautuivat ensimmäisenä, pääsivät tapahtumaan.”

”Ajattelimme diversiteettikysymystä ja sukupuolikysymystä vahvasti ennen kuin lähetimme kutsut. Ja sillä perusteella lähetimme osan kutsuista, että ottaisimme huomioon nais-mies-aspektin ja muita diversiteettiaspekteja. Mutta sanotaan nyt näin, että tämä on tulos.”

Kuinka moni kutsutuista oli nainen tai esimerkiksi jonkin vähemmistön edustaja?

”Nyt täytyy sanoa, etten ole laskenut. En katsonut sillä silmällä listaa, kuinka moni siellä oli. Mutta kuten sanottu, tämä oli ilmoittautumisen tulos.”

Jos tapahtumaa aiotaan järjestää jatkossa, pitäisikö ottaa jokin eri käytäntö kuin se, että paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä?

”Tuo on hyvä kysymys. Kannattaa ehdottomasti pohtia ensi kerralla uudestaan. Toinen kysymys, mikä tässä tulee, on se, onko niin, että uudet teknologiat ja tekniikka ovat ylipäätänsä sellainen ala, jossa enemmistö kiinnostuneista on miehiä. Kun olemme maassa, joka on edelleen suhteellisen homogeeninen verrattuna moneen muuhun paikkaan, se vielä valikoituu sillä perusteella.”

”Kun meillä seuraavalla kerralla teema on toinen, teemakin puolestaan saattaa vetää erilaisia ihmisiä saliin.”

Miksi tapahtumaan otettiin tällainen ilmoittautumissysteemi, jos monimuotoisuus oli tärkeää?

”Tapahtuma on nyt järjestetty ensimmäistä kertaa. Varmasti harkitsemme vaihtoehtoja seuraavaa kertaa varten.”

Myös keskustelijoiden ja puhujien joukossa oli enemmän miehiä kuin naisia. Mistä se johtuu?

”Voin kertoa, että se on sama vastaus. Meillä oli vapaus kutsua puhujia, ja mietimme nimiä. Kutsuimme puhujia hyvin tasaisesti. Tässä on tulos siitä, ketkä hyväksyivät pyynnön puhujiksi.”

Tapahtuman yksi ydinajatuksista oli synnyttää uusia ajatuksia ja näkökulmia. Miten se kärsii, jos keskustelijat ovat hyvin samankaltaisia keskenään?

”Kyllä se kärsii, kyllä me sen tiedämme. Erilaiset ihmiset tuottavat erilaisia näkökulmia. En väitä, että sukupuoli tai ihonväri tai uskonto tai jokin muu olisi ainoa tekijä, joka erilaisuutta tuottaa. Kyllä varmaan nainen ja nainen tai mies ja mies voivat ajatella eri tavalla. Jotta varmistaisimme diversiteetin, toki tämä on sellainen kysymys, joka täytyy ottaa aina huomioon. Ja yrittää saada erilaisia näkökulmia esiin.”