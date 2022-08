Miten entinen YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon saatiin puhumaan Tampereelle? – Avainroolissa ollut diplomaatti kertoo Aamulehdelle arvovierailun taustan

Tampere Conversations -kutsuvierastapahtuma järjestetään Tampere-talossa 11. ja 12. elokuuta. Aamulehti näyttää molempina päivinä tapahtumasta suorat lähetykset.

Kai Sauer on järjestänyt puhujia Tampere Conversations -tapahtumaan. ”Olen itse Tampereen yliopiston alumni ja koen, että tämä on tapa tavallaan tukea yliopistoa ja omaa kotikaupunkiani”, hän kertoo. ”Erityinen kiitos kuuluu kyllä Matti Apuselle ja puolisolleni Erika Sauerille ja työryhmälle, joka on tehnyt konkreettista työtä”, hän jatkaa. Sauer kuvattiin New Yorkissa toukokuussa 2019.

Aamulehti

Tampere-talolla järjestettävä kutsuvierastapahtuma Tampere Conversations 2022 -tapahtuma kokoaa yhteen teknologia-alan asiantuntijoita, kyberturvallisuuden ammattilaisia, tutkijoita, poliitikkoja ja yritysjohtajia.

Tapahtumassa asiantuntijat keskustelevat demokratiasta, globaalista taloudesta ja maailman turvallisuusrakenteista.

Tapahtuman kunniavieras ja pääpuhuja on YK:n pääsihteerinä 2007–2016 toiminut korealainen Ban Ki-moon.

Aamulehti näyttää Ban Ki-moonin puheenvuoron suorana lähetyksenä.

Ban Ki-moonin tapahtumaan sai puhumaan tamperelainen Kai Sauer, joka toimii ulkoministeriön alivaltiosihteerinä. Sauer itse on tapahtumassa Turvallisuuden uudet uhat -keskustelun moderaattorina.

Pitkä luottamussuhde

Sauer toimi Suomen YK-suurlähettiläänä vuodesta 2014 vuoteen 2019, eli osan samasta ajasta, jolloin Ban Ki-moon toimi YK:n pääsihteerinä. Sauer kertoo, että sitä kautta syntyi luottamussuhde, joka mahdollisti yhteydenoton ja Ban Ki-moonin suostumuksen saapua Tampereelle.

”Yhteistyö alkoi, kun toimin presidentti Ahtisaaren avustajana, kun hän toimi YK:n tehtävässä ja raportoin useita kertoja Ban Ki-moonille YK:n pääsihteerinä. Siitä syntyi ensikosketus.”

Ban Ki-moonin tulevalta puheenvuorolta Sauer odottaa kuulevansa kokeneelle diplomaatille itselleen tärkeitä sekä nykyiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen liittyviä teemoja.

”Koen tuntevani hänet kohtuullisen hyvin ja tiedän, että hän on hyvin kiinnostunut kestävän kehityksen kysymyksistä ja ilmastonmuutoksen vastaisesta toiminnasta. Uskoisin, että hän puhuu siitä ja varmaan puhuu myöskin kansainvälisen järjestelmän toimivuudesta. Eli monenvälisen järjestelmän toimivuudesta, joka on hyvin vahvan paineen alla Venäjän aggression johdosta.”

Ajankohtaisia teemoja

Tapahtuma on Sauerin mukaan merkittävä monesta näkökulmasta. Mielenkiintoisten ja ajankohtaisten puheenvuorojen lisäksi on merkittävää, että Tampere saa toimia kansainvälisen tapahtuman isäntänä. ”Se on merkittävä asia ja nähdäkseni vahvistaa Tampereen profiilia ja on osoitus siitä, että Tampere on toimija myöskin kansainvälisesti, ja että meillä on ihmisiä jotka saavat liikkeelle myöskin kovan luokan kansainvälisiä puhujia.”

”Aiheet ovat varsin ajankohtaisia. Teknologia, turvallisuus ja demokratia. Teknologia vaikuttaa yhä suuremmin meidän turvallisuuteen sekä suoraan että välillisesti.”

Ban Ki-moonin lisäksi Sauer nostaa tapahtuman puhujista esiin esimerkiksi Viron entisen pääministerin Taavi Rõivasin sekä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entisen johtajan David Petraeusin, jonka etäyhteyksin pidettävä puheenvuoro on niin ikään Sauerin järjestämä.

Lue lisää: Suora lähetys perjantaina kello 8.30: Ainutlaatuisia keskusteluja – Huippujohtajia ja asiantuntijoita saapuu Tampereelle

Sauer toivoo, että tapahtuma nostaisi ajankohtaisia, kansainvälisiä teemoja myös nykyistä laajemman yleisön tietoisuuteen.

”Tietysti tarkoitus on myöskin herätellä tätä suomalaista yleisöä, joka ei ymmärrettävästi ehkä seuraa kansainvälistä keskustelua aktiivisesti ja tämä tilaisuus on nyt sitten semmoinen tietoisku ja herätyskokous niihin aiheisiin.”

”Varsinkin liike-elämän puolella tämmöinen riskien hallinta ja riskien ennakointi on hyvin tärkeää, se on nähty tässä Ukraina-Venäjä kysymyksessä, ja on hyvä olla näistä uusista trendeistä kartalla. tämä palvelee varmaan myös sitä.”

Perjantain suoria lähetyksiä tapahtumasta voi katsoa tästä.