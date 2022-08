Miten pitkät ovat Tampereen passijonot nyt? ”Ihan viiden tunnin jonotusaikoja ei ole enää mitattu”

Asemalla on edelleen hyvä varautua muutaman tunnin jonotusaikoihin.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen passijonot ovat olleet useita kuukausia jo ennätyksellisen pitkiä. Nyt tilanne on kuitenkin Tampereen pääpoliisiaseman lupapalveluiden lupaesihenkilö Tomi Sallisen mukaan helpottamassa.

”Kyllä ruuhkat ovat nyt hieman helpottaneet. Enää ei ole niin pitkiä jonoja joka päivä meidän ovien takana kuin mitä alkukesästä oli.”

Ajanvarauksen kautta passia haettaessa seuraavat vapaat ajat Tampereelle ovat lokakuun alussa. Vielä kesäkuussa seuraavat vapaat ajat olivat kolmen kuukauden päässä.

Uusia työntekijöitä

Kesäkuussa Sallinen kertoi Aamulehdelle, että Tampereelle on palkattu lupapalveluihin kolme uutta työntekijää. He ovat kesän aikana päässeet hoitamaan tehtäviään täystoimisesti. Kesäkuun jälkeen Tampereen lupapuolella on täytetty vielä kaksi uutta virkaa.

”Näihin kahteen virkaan rekrytoidut henkilöt aloittavat uudessa virassaan syyskuun alussa”

Sallisen mukaan on henkilöstä ja tehtävistä riippuvaista, kuinka kauan siihen kouluttaminen kestää.

”Se kestää muutamasta viikosta kuukauteen, että pystyy tehokkaasti tekemään sitä työtä. Toki yksin työtä pystyy hoitamaan aikaisemminkin, mutta että pääsee kokeneemman virkailijan tasolle, siihen menee muutama kuukausi. ”

Sallinen uskoo, että myös lomakauden loppuminen on vaikuttanut jonojen lyhentymiseen.

”Kesäpiikki osuu aina kesä- ja heinäkuulle, ja sen jälkeen kun koulut alkavat elokuun alussa, lähtee ruuhka vähenemään. Kesälomareissut, joita varten passia on haettu on siinä kohtaa jo tehty.”

Jonotusaika lyhentynyt

Kesän aikana moni suuntasi Tampereen ruuhkautuneen toimipisteen vuoksi uusimaan passiaan muualle Pirkanmaalle. Sallinen kertoo, että pahimmat ruuhkat ovat helpottaneet hieman myös Pirkanmaan pienemmillä asemilla. Ruuhkatilanteen loppumisesta ei kuitenkaan voida vielä puhua.

”Viimeaikaisia jonotusaikoja verrattaessa ei näytä siltä, että Pirkanmaan pienemmillä poliisiasemilla asiointi onnistuisi tällä hetkellä juurikaan sen nopeammin kuin Tampereen pääpoliisiasemalla.”

Paras tapa hankkia passi nopeasti, on Sallisen mukaan tulla asemalle aamulla ajoissa jonottamaan. Kesäkuussa ihmisten kerrottiin jonottaneen Tampereen poliisiasemalla jopa viisi tuntia.

”Ihan viiden tunnin jonotusaikoja ei ole enää mitattu. Ne ovat siitä tulleet alaspäin. Nyt puhutaan muutamista tunneista, riippuen toki päivästä. Hiljaisempina päivinä asiointi on onnistunut muutamissa kymmenissä minuuteissa.”