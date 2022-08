Pariskunta osti kodin Tampereen pahamaineisesta kaupunginosasta ja sai kauhistuneita reaktioita – Todellisuus yllätti: ”Olemme löytäneet jotain hienoa, josta kaikki eivät tiedä”

Tampereen Nekalaa pidettiin vuosikymmenten ajan levottomana, villinä ja jopa turvattomana asuinalueena. Viime vuosina pahamaineisesta kaupunginosasta on kuitenkin puhuttu myönteiseen sävyyn. Moni asia muuttui, kun Atomikylä purettiin. Aamulehti selvitti, mitä Nekalasta ajatellaan nykyään ja millainen kokemus itse nekalalaisilla on alueesta. ”Kovin monissa isoissa kaupungeissa Suomessa ei ole tällaista puutaloparatiisia näin lähellä keskustaa”

Tilaajille

Aamulehti

”Nekala on Tampereen paras paikka asua. Täällä on vehreyttä ja palveluja hyvin. Ihmiset ovat kuin pienessä kylässä ja tuntevat toisensa. Hyvä täällä on ollut lapsiaan kasvattaa, ei mitään valitettavaa”, Tatu Simonen kirjoittaa. Hän on asunut Nekalassa 16 vuotta.