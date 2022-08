Ilmastokriisi on sotaa isompi, sanoi YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon puheessaan Tampereella – tällainen oli uuden kutsuvierastapahtuman avajaispäivä

Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma alkoi torstaina, ja illan pääpuheenvuoron piti YK:n pääsihteerinä vuosina 2007–2016 toiminut Ban Ki-moon.

Aamulehti

Vilkas puheensorina täytti Tampere-talon Sorsapuistosalin torstai-iltana, kun tutkijat, yritysjohtajat, päättäjät ja virkahenkilöt kokoontuivat yhteen Tampere Conversations 2022 -tapahtumassa.

Ensimmäistä kertaa Tampere-talossa järjestettävä tapahtuma alkoi torstaina ja jatkuu perjantaina. Tapahtumassa kuullaan huippujohtajien ja asiantuntijoiden puheita ja paneelikeskusteluja. Teemoina ovat esimerkiksi demokratia, digitalisaatio, globaali talous ja turvallisuus.

Torstaille vieraita oli kutsuttu noin 170 ja perjantaille noin 150. Silmiinpistävää oli, että tapahtuma oli hyvin miesvaltainen.

Lue lisää: Suora lähetys perjantaina kello 8.30: Ainutlaatuisia keskusteluja – Huippujohtajia ja asiantuntijoita saapuu Tampereelle

Mikä? Tampere Conversations 2022 Tampere Conversations -tapahtuma (TC22) järjestetään Tampere-talossa ensimmäisen kerran torstaina ja perjantaina 11.–12. elokuuta. Tapahtuman kieli on englanti. Tapahtuman järjestävät Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen kauppakamari ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Aamulehti näyttää paikalta suoraa lähetystä myös varsinaisena ohjelmapäivänä perjantaina. Perjantain lähetys näkyy Aamulehden tilaajille. Torstaina ohjelmassa oli Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen ja Tampereen yliopiston rehtorin Mari Wallsin alkusanat sekä YK:n entisen pääsihteerin Ban Ki-moonin puhe. Perjantaina ensimmäinen ohjelma alkaa kello 8.30 ja viimeinen kello 16.15. Päivään sisältyy muun muassa puheita, paneelikeskusteluja ja videotervehdys huippujohtajilta ja eri alojen asiantuntijoilta.

Ban Ki-moonin mukaan ukrainalaiset tarvitsevat tukea. Hän kuitenkin piti ilmastokriisiä sotaa isompana kriisinä.

Ban puhui kriiseistä

Tapahtuman kunniavieras ja odotetuin puhuja oli Yhdistyneiden kansakuntien (YK) pääsihteerinä vuosina 2007–2016 toiminut korealainen Ban Ki-moon. Hieman kello 19.30 jälkeen alkaneessa puheenvuorossaan hän käsitteli muun muassa ilmastokriisiä, koronapandemiaa sekä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Hänellä oli aiheista paljon sanottavaa, sillä tällä hetkellä hän on muun muassa Ban Ki-moonin paremman tulevaisuuden säätiön puheenjohtaja. Vuoteen 2021 saakka hän oli Etelä-Korean presidentin kansallisen ilmasto- ja ilmanlaatuneuvoston puheenjohtaja.

Puheessaan Ban painotti sitä, miten globaalit kriisit, kuten ilmastokriisi, pandemiat ja sodat vaikuttavat kaikkiin maailman ihmisiin. Ne vaativat maailmanlaajuisia toimia, mutta Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kilpailu tekee niistä vaikeita.

Katso koko puhe tallenteelta:

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan hän kuvasi vaarallisimmaksi tapahtumaksi sitten maailmansotien. Afrikan hän nimesi sodasta johtuvan ruokakriisin suurimmaksi uhriksi.

Ban alleviivasi, että kriiseistä selvitäkseen yhteistyötä täytyy syventää. Eri toimijat, kuten yksityinen sektori, päättäjät ja tiede täytyy saattaa yhteen. ”Ilman yhteistyötä emme voi tehdä mitään”, hän sanoi puheensa lopussa.

Hän sai yleisöltä aplodit puheen alussa, kun hän kehui Tamperetta. Hänen mielestään kaupunki on kaunis, ja kertoi kadehtivansa niitä, jotka saavat asua siellä. Ban kommentoi puheensa aikana myös Suomen ja Ruotsin päätöstä hakea puolustusliitto Natoon ja kuvaili sitä ”viisaaksi päätökseksi”.

Ennen Bania tapahtuman avasivat Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja Tampereen yliopiston lehtori Mari Walls. Kaksikkoa kuullaan myös perjantaina, sillä Ikonen avaa tapahtuman ja Walls päättää sen.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls (vas.) ja pormestari Anna-Kaisa Ikonen lausuivat tilaisuuden alkusanat. He korostivat Tampereen roolia ICT-kaupunkina ja muistuttivat tutkimuksen tärkeydestä.

Tampereen yliopiston professorit Robert Fickler (vas.) ja Marco Ornigotti odottivat etukäteen Ban Ki-moonin puhetta.

Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Hanna Ojanen (vas.), Decentralandin markkinointijohtaja Marja Konttinen, valtiovarainministeriön finanssineuvos Katju Holkeri ja oikeusministeriön yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson pitivät tärkeänä, että tapahtuma tuo eri aloilla toimivat henkilöt yhteen.

F-Securen perustaja Risto Siilasmaa osallistuu perjantaina itse keskusteluun. Hän aikoi valmistautua siihen pitämällä torstaina hauskaa.

Tärkeää tulla yhteen

Tampereen yliopiston professorit Robert Fickler ja Marco Ornigotti astelivat ensimmäisinä punaista mattoa pitkin cocktailtilaisuuteen, joka järjestettiin ennen illan puheita. Kaksikko suhtautui tapahtumaan uteliaisuudella, sillä he eivät olleet aiemmin osallistuneet tämänkaltaiseen tilaisuuteen.

Eniten he kertoivat odottavansa perjantain ensimmäistä puheenvuoroa, jonka teemana on elämä teknologian mullistamassa maailmassa. He pitivät tärkeänä, että Tampere Conversations 2022 tuo yhteen teknologian alalla työskentelevät ihmiset ja muun yhteiskunnan.

Cocktailtilaisuudessa keskenään keskustelleet Decentralandin markkinointijohtaja Marja Konttinen, Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Hanna Ojanen, valtiovarainministeriön finanssineuvos Katju Holkeri ja oikeusministeriön yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson kertoivat odottavansa innolla tapahtuman antia.

”Kiinnostaa nähdä keskustelun luonne ja se, miten dialogia saadaan luotua”, Konttinen sanoi.

”Täällä on valtavan hienot vieraat ja ohjelma. Harvoin Suomessa näkee tällaista”, Wilhelmsson kehui. Hän nosti myös esiin, että tapahtuma järjestetään erittäin mielenkiintoisena aikana, kun maailmassa on monia myllerryksiä, kuten sota ja digitalisaatio.

Paikalla oli myös F-Securen perustaja Risto Siilasmaa. Hän kuvasi tapahtuman agendoja painaviksi ja piti tärkeänä, että aiheet yhdistivät teknologian ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tapahtuman tekoälyaiheiset keskustelut kiinnostivat myös häntä.

Aamulehden suorat lähetykset

Ohjelma perjantaina (Aamulehden tilaajille)

Klo 8.30.Tervetuloa: Pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Klo 8.40. Pääpuheenvuoro: Elämä teknologian mullistamassa maailmassa. (Jamie Susskind).

Klo 9.30. Keskustelu: Enemmän suoraa demokratiaa: Onko edustukselliselle demokratialle vaihtoehtoa? Keskustelijat: Taavi Rõivas, Igos Lys ja Jyrki Katainen. Moderaattori: Veera Heinonen.

Klo 10.30. Pääpuheenvuoro: Tekoäly ja suurvallat: Digitaalisten teknologioiden irtikytkentä. (Kai-Fu Lee)

Klo 11.15. Keskustelu: Digitaaliset teknologiat, maailmankauppa ja arkielämä. Keskustelijat: Joonas Tuhkuri, Timo Seppälä, Thomas Hoyer. Moderaattori: Matti Apunen.

Klo 13.00. Videotervehdys: Eurooppa, minne menet? (Margrethe Vestager)

Klo 13.15. Keskustelu: Turvallisuus, teknologia ja talous: Sääntely, kannustimet sekä EU:n, Suomen ja yksityisen sektorin rooli. Keskustelijat: Miapetra Kumpula-Natri, Risto Siilasmaa, Ville Skinnari. Moderaattori: Veera Heinonen.

Klo 14.00. Keskustelu: Algoritmien valta. Keskustelijat: Mark Scott, Juha Vartiainen, Valtteri Vuorisalo. Moderaattori: Matti Apunen.

Klo 15.00. Alustus ja keskustelu: Turvallisuuden uudet uhat. Osallistujat: David Petraeus, Sharon Weinberger, Morten Kromann, Pekka Appelqvist. Moderattori: Kai Sauer.

Klo 16.15. Päätössanat: Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls.