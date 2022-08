Tampereen yliopisto promovoi 14 kunniatohtoria – Korkeimman mahdollisen huomionosoituksen saavat Ban Ki-moonin kanssa Risto Käkelä ja Rauno Ihalainen

Monitieteellinen yliopisto kutsuu kunniatohtoreikseen YK:n entisen pääsihteerin Ban Ki-moonin ja huippututkijoiden lisäksi myös näyttelijäntaiteen professori Elina Knihtilän sekä NHL-vaikuttaja Jarmo Kekäläisen.

Tampereen yliopiston lauantain promootiossa vihitään uuden yliopiston ensimmäiset kunniatohtorit. Yliopisto on kutsunut kunniatohtoreiksi 14 ansioitunutta Suomesta ja ulkomailta.

Monitieteinen Tampereen yliopisto huomioi myös nimettyjen työn tieteenalojen rajapinnoilla. Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi myöntää.

Aamulehti kokosi lyhyesti 14 Tampereen yliopiston kunniatohtoriksi kutsuman huippuammattilaisen uran saavutuksia.

Ana Claudia Arias

Arias on sähkötekniikan professori yhdysvaltalaisessa Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Hän on ansioitunut tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa tulostettavan, puettavan ja ohutkalvoelektroniikan alalla.

Ban Ki-moon

Ban oli Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri vuosina 2007–2016. Nykyisin hän on omaa nimeään kantavan säätiön puheenjohtaja.

Ban on toiminut muun muassa Etelä-Korean ulkoministerinä, YK-lähettiläänä ja osallistunut Pohjois-Korean ydinohjelmasta käytyihin kansainvälisiin neuvotteluihin.

Chun Wei Choo

Choo on informaatiotieteiden professori Toronton yliopistossa, Kanadassa.

Hän on tutkinut laajasti tietojohtamista ja kehittänyt yhden tietojohtamisen keskeisistä malleista, tiedonhallinnan prosessimallin.

Bernard Cova

Cova on Kedgen kauppakorkeakoulun johtava markkinoinnin professori Ranskassa. Hän on tutkinut pitkään kuluttamista ja brändejä.

Hänen tutkimuksensa B2B-markkinoinnista on ollut uraauurtavaa.

Klaske Havik

Havik on analyyttisten ja luovien menetelmien professori Delftin teknillisen yliopiston arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön tiedekunnassa Hollannissa.

Havik on nykyaikaisen rakennetusta ympäristöstä kirjoittamisen uranuurtaja. Hän on luonut tutkimuksellisen lähestymistavan, joka linkittää arkkitehtonisen ja kokemuksellisen analyysin kirjallisuuden ja kirjallisuuden tutkimuksen menetelmiin

Rauno Ihalainen

Ihalainen on sairaalaneuvos. Hän johti Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä vuodet 1995–2019 ja on ollut mukana sote-uudistuksen valtakunnallisessa ja maakunnallisessa valmistelussa.

Ihalaisella on ollut runsaasti luottamustoimia, kuten Kelan hallituksen varapuheenjohtajuus ja Tampereen aiemman yliopiston hallitus. Hän on edelleen mukana Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja Tampereen Sähkölaitoksen hallituksessa. Ihalainen on myös Suomen Syöpäyhdistyksen varapuheenjohtaja.

Sairaalaneuvos Rauno Ihalainen on yhä mukana monissa luottamustoimissa. Hän oli keväällä myös sosiaali- ja terveysministeriön covid-19-varautumista selvittävän työryhmän puheenjohtaja.

Timothy Ingold

Ingold on sosiaaliantropologian emeritusprofessori Aberdeenin yliopistossa Britanniassa. Hänen väitöskirjansa perustuu kenttätyöhön kolttasaamelaisten parissa Suomessa. Ingold jatkoi empiirisen tutkimuksen tekoa Suomessa myös väitöskirjansa jälkeen.

Tuottelias ja monialainen tutkija on käsitellyt tuotannossaan ihmistieteiden perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuten havaintoa ja havaintoon nojautuvaa tietoa, ekologista antropologiaa, ihmisen ja ympäristön välisiä suhteita sekä tiedon ja taidon välisiä suhteita.

Jarmo Kekäläinen

Kekäläinen on NHL-seura Columbus Blue Jacketsin urheilujohtaja Yhdysvalloissa. Hän on entinen ammattilaisjääkiekkoilija ja pelannut KalPan, Ilveksen ja Tapparan lisäksi NHL:ssä.

Kiekkoilu-uransa jälkeen Kekäläinen siirtyi HIFK:n urheilutoimenjohtajaksi. Hän on ollut myös Ottawa Senatorsin pelaajatarkkailun johtaja, St. Louis Bluesin amatööriscoutingin johtaja, St. Louisin varaurheilujohtaja ja Helsingin Jokereiden urheilujohtaja.

Yhdeksän vuotta Columbus Blue Jacketsin urheilujohtajana on tehnyt Jarmo Kekäläisestä merkittävän jääkiekkovaikuttajan. Hän on ensimmäinen eurooppalainen urheilujohtaja NHL-historiassa.

Elina Knihtilä

Knihtilä on näyttelijä ja näyttelijäntaiteen professori Teatterikorkeakoulussa. Hän on näytellyt teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Lisäksi Knihtilä on käsikirjoittanut muun muassa televisiosarjoja Putous, Ranuan Kummit ja Hyvät naiset ja herrat.

Hän on ollut myös kansainvälisen teatterifestivaalin Baltic Circlen ohjausryhmän ja taiteellisen suunnitteluryhmän jäsen. Knihtilä on palkittu kahdesti Jussi-palkinnolla sekä Thalia-gaalassa Yleisön suosikkinäyttelijä -palkinnolla.

Näyttelijätaiteen professori Elina Knihtilä sai keväällä Vuoden naisnäyttelijä -palkinnon Kultainen Venla -gaalassa.

Risto Käkelä

Käkelä on teollisuusneuvos ja Avant Tecno Oy:n perustaja. Avant Tecno valmistaa pienkuormaimia ja niiden työlaitteita Ylöjärvellä.

Yrityksen tuotteista 80 prosenttia menee vientiin. Avant Tecnolla on noin 50 vientimaata sekä myyntiyhtiöt Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa sekä sekä maahantuontikumppaneita yli 55 maassa.

Teollisuusneuvos Risto Käkelä perusti Avant Tecnon vuonna 1991. Nyt Ylöjärvellä toimiva yritys on yksi maailman johtavista pienkuormaajien valmistajista.

Mari Pantsar

Pantsar on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kestävyysratkaisujen johtaja.

Hän on ollut muun muassa Suomen hallituksen cleantechin strategisen ohjelman johtajana työ- ja elinkeinoministeriössä, Suomen cleantech-klusterin johtajana, UPM:n ympäristöpäällikkönä sekä mukana useiden cleantech-yritysten hallituksissa.

Mari Pantsar on Sitran kestävyysratkaisujen johtaja.

Ann Phoenix

Phoenix on psykososiaalisen tutkimuksen professori University College Londonissa Iso-Britanniassa.

Hänen laaja ja monitieteinen osaamisalansa kattaa monia psykologian, sosiaalitieteiden, sukupuolentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen teemoja kuten identiteetit, rodullistamisen, perhesuhteet, sukupolvisuuden ja köyhyyden.

Kimmo Pietiläinen

Pietiläinen on tietokirjailija, tietokirjallisuuden suomentaja ja kustantaja. Hän on perustanut Terra Cognita -kustantamon.

Terra Cognita on julkaissut erityisesti ulkomaista luonnontieteellistä, teknistä ja matemaattista kirjallisuutta.

Tietokirjailija ja tietokirjakääntäjä Kimmo Pietiläinen kuvattiin vuonna 2017.

E.M.J. (Sabeth) Verpoorte

Verpoorte on farmasian professori Groningenin yliopistossa Hollannissa. Hänen tutkimusalansa on lääketieteellisen diagnostiikan ja kudosmallien miniatyrisointi.

Verpoorten tutkimuksen tavoitteena on kehittää muuan muassa nopeampaa laboratorioiden ulkopuolella tehtävää diagnostiikkaa ja koe-eläinten käyttöä vähentäviä solu- ja kudosmalleja.