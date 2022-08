Näsijärvessä havaittiin taas samentumaa, jonka uskotaan olevan peräisin Näsisaaren rakennustyömaalta – ”Sen huomaa aivan selvästi, kun sinisessä järvessä valuu ruskea vana”

Useat Aamulehden lukijat havaitsivat Näsijärvessä ison samentuman lauantaina 6. elokuuta.

Aamulehti sai lauantaina 6. elokuuta useita lukijavinkkejä siitä, että Näsijärvessä on havaittu samentumaa. Vinkkien mukaan samentuma on likavettä, jota valuu Näsisaaren rakennustyömaalta. Lauantaina Tampereella oli myös kova tuuli, ja Aamulehteen yhteyttä ottanut lukija uskoi sen rikkoneen työmaan suojaverhon, jolloin sameaa vettä pääsi leviämään entisestään.

Näsijärvessä on havaittu jo useita samentumia kesän aikana. Lauantaina 6. elokuuta Aamulehti sai useita vinkkejä Näsisaaren rakennustyömaalta vesistöön valuvasta likavedestä.

Reetta Meriläinen kertoo, että on huomannut samentumaa jo aikaisemmin, mutta nyt likaveden alue näytti niin suurelta, että hän otti siitä kuvan ja ilmoitti asiasta Aamulehdelle.

”En voi toki tietää, mitä kuvassa tarkalleen ottaen näkyy, mutta olen melko varma, että se on maa-ainesta Näsisaaren täyttötyömaalta, ja ettei suojaverho joiltain osin pidä. Voi olla, että sementtiä tulee sen verran vähän, ettei se osu mittauspisteisiin, mutta kyllä sitä sieltä karkaa. Hanke on erittäin hyvä, mutta olen miettinyt, ovatko veden tarkkailupisteet oikeissa paikoissa ja tutkitaanko asiaa riittävästi”, Meriläinen sanoo.

Kymmenkunta havaintoa likavedestä

Työmaata vastapäätä Lentävänniemessä asuva Mauno Kärki kertoo huomanneensa jo ainakin kymmenkunta kertaa kuravesivanojen valuvan työmaalta päin vesistöön etenkin kovan tuulen aikaan.

”Eilen oli kova lounaistuuli. Sen huomaa aivan selvästi, kun sinisessä järvessä valuu ruskea vana. Ely-keskuksen mittausten mukaan veden laatu on ok, mutta kyllä sieltä se maa-aines selvästi leviää. Vesi on hyvin sameaa.”

Mauno Kärki kertoo, miten hänen asuntonsa parvekkeelta huomaa hyvin selvästi vedessä olevan samentuman.

Kärjen mukaan rakennustyön ympäristöhaittoihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja huolehtia tarkemmin, ettei näin pääsisi käymään.

”Kun siitä on sen verran puhuttu ja lupa-asioissa kesti pitkään, joten kaikki ympäristötekijät pitäisi kyllä huomioida. Itsellä ei ole ainakaan mitään haluja mennä tuonne esimerkiksi uimaan.”

Aamulehti yritti tavoittaa sunnuntaina Näsisaaren rakentajan Louhintahiekka oy:n vastaavaa työnjohtajaa kommentoimaan asiaa, mutta häntä ei tavoitettu.

Aamulehti tavoitti Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkasta Piia Tikan, jonka mukaan ely-keskus selvittää virka-aikana, onko vesilain mukaista lupaa rikottu. Tikka valvoo Näsisaaren työmaan vaikutuksia vesistöön.

”Kaupungilla on täyttöön vesilain mukainen lupa, jota heidän on noudatettava”, Tikka vastaa Aamulehdelle tekstiviestitse.

