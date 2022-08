Näin Särkänniemessä toimitaan, jos huvipuistolaite jumittuu – ”Myös kaikista epätodennäköisimpiin tilanteisiin varaudutaan”

Noin viikko sitten Särkänniemen High Voltage -laite jumittui kesken ajon yläilmoihin asiakkaiden ollessa kyydissä. Aamulehti otti selvää, miten huvipuisto varautuu tällaisiin tilanteisiin ja miten yleisestä häiriöstä on kyse.

Aamulehti

Särkänniemen High Voltage -laite pysähtyi kesken ajon 31. heinäkuuta. Ilta-Sanomien silminnäkijän mukaan asiakkaat olivat jumissa laitteessa ainakin kymmenen minuuttia, kun taas Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo kertoi Aamulehdelle 1. elokuuta, että kyse oli ”joistakin minuuteista”.

Lue lisää: Särkänniemen laite juuttui sunnuntaina yläilmoihin kesken ajon, kyydissä useita ihmisiä – Kehitysjohtaja: ”Kyseessä oli ihan tavanomainen, suhteellisen vähäinen tilanne”

Miten normaalista ilmiöstä on kyse, eli kuinka usein Särkänniemen laitteet jumittuvat?

”Mitään tarkkaa lukemaa ei pysty antamaan, koska tilanteet vaihtelevat. Sellaisia häiriötilanteita, joissa laite ei ole lähtenyt käyntiin, asiakkaat eivät ole kyydissä ja puhutaan muutaman minuutin käytön poissaolosta, sattuu joitakin kuukaudessa tai jokunen jopa viikossa,” Aarresuo kertoo Aamulehdelle.

”Kun taas laite pysähtyy johonkin muuhun paikkaan kuin lähtöasemaan, ja asiakkaat ovat kyydissä, tapahtuu noin yhden käden sormilla laskettava määrä kesän aikana. Meillä on kuitenkin kesän aikana miljoonia ja miljoonia ajokertoja, joten siihen nähden nämä vikatilanteet ovat hyvin harvinaisia.”

Minkä takia laitteet saattavat pysähtyä?

”En ole varsinainen tekninen asiantuntija tästä aiheesta. Kyseessä on kuitenkin koneita, ja jos niitä vertaa vaikka henkilöautoon, niin autotkin laittavat toisinaan vikailmoitusvaloja päälle, milloin tilanne täytyy tarkistaa. Samaan tyyliin näissä laitteissa on paljon tekniikkaa ja liikkuvia osia.”

Milloin laitteen pysähtyminen voi aiheuttaa vaaratilanteen?

”En muista 20 vuoden uraltani tilannetta, jolloin laitteen pysäyttäminen olisi aiheuttanut vaaraa. Suurin harmi on nimenomaan olla siellä jumissa. Siellä on kuitenkin turvallista olla kyydissä, kun laite on paikoillaan ja turvakaaret ovat kiinni. Tilanne on tietysti asiakkaalle epämukava. Kaikkia tilanteita varten kyllä harjoittelemme ja kaikista epätodennäköisimpiinkin tilanteisiin kyllä varaudutaan.”

Kertoisitko lisää, mitä nämä kaikista epätodennäköisimmät tilanteet voivat olla ja miten sellaisessa toimittaisiin?

”Teoriassa on mahdollista, että vaunun pyörien väliin kiilautuu vaikka lentävä lokki, mikä voisi aiheuttaa laitteen pysähtymisen keskelle rataa. Jos laite pysähtyisi korkealle, meillä on evakuointitarkoitukseen rakennettu turvakehikko, joka nostettaisiin nosturilla ylös ja pelastuslaitoksen henkilökunnan toimesta saataisiin asiakkaat kyydistä pois.”

Mikä on ollut pisin aika, jonka asiakkaat ovat olleet laitteessa jumissa?

”Joskus ikävimmillään on mennyt noin puolesta tunnista neljäänkymmeneen minuuttiin.”

Miten laitteiden turvallisuutta testataan ja kuinka usein?

”Kaikki lähtee ennakkohuollosta. Aina sesonkien välissä puramme laitteet osiin ja tarvittaessa vaihdamme osia tai teemme isompaa remonttia. Kesäaikaan teemme päivittäistarkastukset, kun huoltotiimi tulee aamuviideltä töihin ja tarkistaa laitteiden kunnon ja sitä kautta myös turvallisuuden. Erikseen on myös viikko- ja kuukausihuollot jokaisen laitteen huolto-ohjelman mukaan. Huolto on siis kaiken a ja o.”

”Teemme myös laite-, turvallisuushenkilökunnan kanssa turvallisuusharjoituksia ennen kauden alkua. Laitehenkilökunnalla ja järjestyksenvalvojilla on myös omat tiimipalaverinsa, joissa käydään läpi turvallisuusasioita pitkin kautta.”