Yhdysvaltalainen rock-suuruus Toto aloittaa Suomen kiertueensa Tampereen Sorsapuistossa näillä hetkillä – kysyimme fanien tunnelmia

Ovatko tässä illan kovimmat Toto-fanit? Jos Niklas Malm (vas.) ja Sebastian Siven eivät saa kyseistä titteliä, niin eivät he siitä kauas jää. Yhtyeelle omistautunut kaksikko aikoo kiertää Toton perässä koko käynnissä olevan kiertueen. Torstaina he olivat Vaasassa ja lauantaina matka jatkuu Helsinkiin. Toton keikkoja heillä on vyöllään yhteensä vajaat 30.