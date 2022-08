Tampereen Yo-talo aiotaan korjata miljoonaremontissa lattiasta kattoon, sisäpihalle tulossa kesäkahvila – Näin uusi omistaja kertoo suunnitelmista

Manserockin pyhättöön tulee opetustiloja kahteen kerrokseen. Rakennuksen ostanut koulutuskuntayhtymä Sasky sai kaupassa bonuksena yllätystalon sisäpihalta.

Aamulehti

Tampereen Yo-talon ylimmät kerrokset muuttuvat opetustiloiksi. Koulutuskuntayhtymä Sasky remontoi legendaarisen keikkapaikan yli 500-neliöiseen kakkoskerrokseen ja 250-neliöiselle ullakolle tiloja opetukselleen.

Sasky osti rakennuksen huhtikuussa kaupungilta 1,3 miljoonalla. Yo-talolla on oma tontti.

Yo-talo saa ylimpiin kerroksiinsa todennäköisesti kosmetologi- ja kampaamoalojen opiskelijoita, kertoo Saskyn kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti.

Ravintola Tiiliholvi ja ykköskerroksen rock-klubi jatkavat vuokralaisina toimintaansa. Sasky on neuvotellut Tiiliholvi-ravintolan omistajan Aleksi Ravintoloiden ja yo-talolla keikkoja järjestävän Somaxin omistajan NoHon kanssa yhteistyömahdollisuuksista.

Mikä? Yo-talo Valmistui Tampereen keskustaan Kauppakadulle vuonna 1901 alun perin pankiksi. Talon on suunnitellut arkkitehti Gustaf Nyström. Koristeellisessa julkisivusta löytyy uusrenessanssin ja wieniläisjugendin piirteitä. Rakennus on suojeltu. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta muutti tiloihin vuonna 1967 ja toimi rakennuksessa kevääseen 2013 asti.

Ravintola-, tapahtuma ja cateringalojen opiskelijat ovat todennäköisesti jatkossa mukana alakerrosten yritysten arjessa esimerkiksi harjoittelun tai oppisopimusten kautta.

Koulutuskuntayhtymällä on useita Yo-talon toimintaa suoraan liippaavia ammattialoja, kuten artistivalmennus, messurakentaminen, lavasterakennus ja tapahtumatuotanto.

”Olemme Suomen suurin kulttuurialan kouluttaja Ikaalisten ja Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitosten kautta”, Lahti sanoo.

Yo-talon kakkoskerroksen yli 500 neliöön mahtuu tilat 30–50 opiskelijalle. Näihin huoneisiin remontoidaan opetustilaa ainakin kosmetologi- ja kampaamoalojen opiskelijoille, kertoo Saskyn kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti.

Sasky aikoo korjata myös tiililattiaisen ullakkokerroksen 250 neliötä opetuskäyttöön. ”Tästä saa tosi hienoja opiskelijoiden yhteistiloja”, Lahti suunnittelee.

Sasky käy neuvotteluita Tiiliholvi-ravintolan kanssa. Ravintola voi jatkossa olla opiskelijoille hyvä mahdollisuus saada oppia fine dining -keittiöstä.

Yo-talolla on oma tontti ja sisäpiha Tampereen keskustassa.

Opiskelijat voisivat muuttaa Yo-talon yläkerroksiin Lahden arvion mukaan aikaisintaan vuonna 2024. Kahteen yläkerrokseen saa tilat 30–50 opiskelijalle.

Uusi kesäkahvila

Vuonna 1901 rakennettu arvotalo on herättänyt tukun muitakin ideoita. Tiiliholvin sisäpiha ja sen vuonna 1902 ylioppilastalon tyyliin rakennettu 150-neliöinen talonmiehen talo tulivat tontin mukana iloisena yllätyksenä.

Taloon voisi avata Lahden mukaan kesäkahvilan catering-linjan leipomotuotteille jo ensi kesäksi.

Sisäpihan talo on nyt ollut varastona.

Vuonna 1902 rakennettu talonmiehen talo ja sisäpihan terassi tulivat Saskylle kaupassa Lahden mukaan iloisena yllätyksenä.

Antti Lahti ykköskerroksen baarissa. Sasky ottaa Yo-talon kunnostukseen mallia Haapasen huvilan remontista, ja on tiiviisti yhteistyössä museoviraston kanssa. Haapasen huvilan tyyliin myös opiskelijat pääsevät työryhmiin suunnittelemaan uusia tiloja.

Kakkoskerroksessa on ollut esiintyjille kaksi pukuhuonetta.

Sasky on teettämässä 1 600 neliön tiloihin kuntokartoitusta loppukesästä. Tarkoitus on korjata rakennus lattiasta kattoon. Mahdollisuuksien mukaan osa kunnostuksesta on Saskyn oppilastöitä.

”Olemme varanneet suunnitteluun tälle vuodelle 100 000 euroa. Remontin aloittamiseen varaamme vuodelle 2023 miljoona euroa”, Lahti sanoo.

Koko remonttiin menee Lahden mukaan karkeasti arvioituna noin kolme miljoonaa euroa.

Korjaustyöt alkavat aikaisintaan vuonna 2024. Aikataulu määräytyy Lahden mukaan paljolti lvi-töiden vaatimusten mukaan. Korjauksista neuvotellaan jo tiiviisti vuokralaisten kanssa.

"Perustehtävämme on tuottaa osaavaa työvoimaa, mutta pyrimme myös edistämään paikallista työ- ja yrityselämää. Tässä on valtava momentti siihen”, Lahti sanoo.

Ensin kattoremontti

Saskyllä on koossa kova sarja Tampereen keskustan komeimpia luokkahuoneita. Koulutuskuntayhtymän tiloja ovat ennestään Viivi Lönnin suunnittelema Koulukadun oppilaitos ja Haapasen huvila Pyynikillä.

Lue myös: Tampereen Pyynikillä sijaitsevalle historialliselle huvilalle löytyi vihdoin ostaja – Uusiin tiloihin siirtyy ammatillisen koulutuksen opiskelijoita

Lue myös: Lähdimme kahden arkkitehdin kanssa 150 vuotta sitten syntyneen Wivi Lönnin kädenjäljille – Miksi Lönnin rakennukset ovat kestäneet aikaa ja pystytäänkö nyky-Tampereella samaan?

Saskyllä on tiloja myös Kehräsaaren vanhassa tehdasrakennuksessa.

Tieto- ja viestintätekniikan 60 opiskelijaa siirtyivät remontoituun Haapasen huvilaan helmikuussa.

”Meillä on hyvät yhteydet museovirastoon, kun olemme käyneet kaksi ja puoli vuotta Haapasen linnan suunnitelmia läpi”, kertoo Lahti.

Mikä? Sasky Koulutuskuntayhtymä toimii 13 kunnan alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Sasky järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta kolmessa lukiossa, Petäjä-opistossa ja Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa. Tampereella 500 opiskelijaa, yhteensä noin 7 400 opiskelijaa.

Yo-talon remontti etenee Lahden arvion mukaan Haapasen huvilan kanssa samalla kaavalla. Ensin on vuorossa kattoremontti ja sitä seuraa julkisivun remontti.

Saskyn omat restaurointialan opiskelijat pääsevät testaamaan yo-talon remontissa oppeja käytännössä. Opiskelijat ovat mukana myös tilojen suunnittelussa Haapasen huvilan remontin tapaan.

”Tällainen paikka antaa ihan erilaisen buustin. Tässä on yhdessä tekemisen projekteja, jotka tukevat oppimista.”