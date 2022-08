Nouseeko kaukolämmön hinta Tampereella tulevana talvena? Näin sähkölaitos vastaa

Kaukolämmön hinta ei ole Tampereella nousemassa ainakaan yhtä hurjasti kuin Helsingissä. Kaikki polttoaineet ovat kuitenkin kallistuneet. Maalämpöä ei enää pidetä samanlaisena lottovoittona kuin aiemmin.

Aamulehti

Tamperelainen taloyhtiö sai Tampereen Sähkölaitokselta heinäkuun lopulla puhelun. Puhelusta jäi käsitys, ettei kaukolämmön hinnassa ole juuri lainkaan nousupainetta Tampereella tulevana talvena.

Onko näin, asiakkuusjohtaja Mikko Erma?

”Rehellisyyden nimissä täytyy todeta, että tässä maailmantilanteessa mekin joudumme miettimään hintaa hyvin tarkasti, mutta päätöksiä asiassa ei ole tehty.”

Olisiko puheluissanne syytä tarkentaa, mitä luvataan?

”Olisi. Ei jää sitten väärää kuvaa, ettei maailmantilanne vaikuttaisi meihin laisinkaan.”

Miksi puheluja soitetaan?

”Puhelut ovat osa meidän asiakastyötä. Soitamme puheluja, koska haluamme viestiä muun muassa siitä, ettei Tampereella ole samanlaista korotuspainetta kuin vaikkapa Helsingissä. Siellä kaukolämmön hinta nousi 30 prosenttia. Tampereella kaukolämmön reaalihinta on pysynyt käytännössä samana jo lähes 10 vuoden ajan.”

"Puhelujen tarkoituksena on myös kutsua taloyhtiöiden päättäjiä paikan päälle kuulemaan ja keskustelemaan energia-asioista. Olemme aloittaneet asiakastilaisuuksien pitämisen keväällä, ja niitä on sovittuna nyt loppukesälle ja alkusyksyllekin.”

Paljonko hinta ensi talvena nousee viime talveen verrattuna, liiketoimintajohtaja Marko Lundström?

”Tähän en osaa valitettavasti tällä hetkellä vastata. En halua edes arvioida, koska se menee todennäköisesti pieleen. Tilanne on energiamarkkinalla poikkeuksellinen. Syksyn aikana laskelmat tarkentuvat.”

Mistä korotuksen suuruus riippuu?

”Isoin tekijä on polttoaineiden hinta. Sen tiedämme, että kiinteiden polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Kaasun hinta on vielä avoinna.”

Paljonko kiinteät polttoaineet ovat kallistuneet?

”Korotus on ollut parikymmentä prosenttia. Kysyntä on kasvanut jo aiemmin, kun turpeen käytöstä on lähdetty luopumaan. Nyt hinta on noussut entisestään.”

Mikä on polttoaineen hinnan osuus lopullisesta kaukolämmön hinnasta?

”Merkittävä, noin kaksi kolmasosaa.”

Onko jokin polttoaine kallistunut vähiten? Ettekö voisi käyttää vain sitä?

”Tammervoiman käyttämässä jätepolttoaineessa ei ole hinnannousua. Seuraavaksi pienin hinnan nousu on metsähakkeessa. Se riittää peruskuormaan, mutta talven huippupakkasilla tarvitaan paljon tehoa. Silloin on kaasu käytössä. Meillä on olemassa myös hakekäyttöisiä huippulämpölaitoksia, mutta kaasun käyttö on helpompaa. Hakkeen varastointi lämpökeskuksen lähellä vaatii tilaa.”

Kaukolämpö Eniten kuluu kiinteitä polttoaineita Tampereen Sähkölaitos käyttää kaukolämmön tuottamiseen sekä kiinteitä polttoaineita että maakaasua. Kiinteistä polttoaineista hakkuujäte, metsäteollisuuden ylijäämä ja turve kattavat 60 prosenttia tarpeesta ja jätteen poltto 20 prosenttia. Maakaasulla tuotetaan 20 prosenttia. Öljy toimii varapolttoaineena.

Ovatko kaukolämpöä käyttävät taloyhtiöt olleet teihin aiempaa enemmän yhteydessä hinta-asioissa, Mikko Erma?

”Eivät poikkeuksellisen paljon. Joka vuosi kun taloyhtiöt tekevät budjetointia, tulee kyselyjä, miten kaukolämmön hinta kehittyy.”

Miksi Tampereella kaukolämpö on halvempaa kuin monessa muussa suuressa kaupungissa?

”Maailmanpoliittiset tilanteet tekevät fossiilisiin polttoaineisiin arvaamatonta ja isoa hintapainetta. Me olemme hyvin pitkälle irtautuneet fossiilisista. Niitä käytetään vain silloin, kun tarvitaan huipputehoa.”

Kuinka suuri osa kaukolämpöasiakkaistanne on vaihtanut maalämpöön?

”Aivan todella pieni osa. Jos meillä on tuhansia kohteita, puhutaan joistain kymmenistä. Koronan jälkeen oli patoutunutta kysyntää, mutta nyt viime kuukausina ei montaa lähtijää ole ollut.”

Entä moniko on aikeissa vaihtaa?

"Soittamissamme puheluissa on käynyt ilmi, että taloyhtiöt ovat heränneet sähkön hinnan moninkertaistumiseen aiempaan nähden. Käytännössä maalämpö on sähkölämmitystä, jossa hyötysuhde toki on hyvä. Maalämpöhankkeita on laitettu tyystin jäihin, kun on todettu, ettei tämä nyt kannatakaan.”

Uskotteko, että kaukolämpö on maalämpöä edullisempi vaihtoehto pitkällä tähtäimellä?

”Uskon, että tämä tilanne ennen kaikkea saa miettimään, onko sähkömarkkina tasainen. Kun lasketaan takaisinmaksuaikaa, voidaanko tulokseen luottaa? Aiemmin on mietitty hyvinkin optimistisesti, ettei sähkön hinta muutu ja maalämpö on lottovoitto. Nyt jää korvan taakse ajatus, että kokonaisuutta täytyy tarkastella kriittisellä laskentatikulla.”