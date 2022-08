Main ContentPlaceholder

Tampere

Aamulehti selvittää Nekalan asukkaiden kokemuksia kaupunginosasta – Kerro meille, millaista Nekalassa on todellisuudessa asua

Tampereen Nekalalla on ollut villi maine jo pitkään. Aamulehti haluaa selvittää, mistä alueen huono maine on lähtöisin ja millaista elämä kaupunginosassa oikeasti on.

Aamulehti haluaa selvittää paikallisten kokemuksia Nekalassa asumisesta ja etsiä juttua varten haastateltavia.