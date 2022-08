Tampereen ratikassa on ollut selvästi odotettua enemmän matkustajia kesällä – Näin se mullisti kaupungin joukko­liikenteen vain yhdessä vuodessa

Ratikka kuljettaa arkipäivinä noin neljänneksen kaikista Tampereen joukkoliikenteen matkustajista. Keväällä matkustajamäärät alkoivat nousta busseja selvästi nopeammin. Tasan vuoden täyttävä ratikalla on ensimmäisenä vuonna kuljettu noin 10 miljoonaa matkaa. Moni käyttää sitä myös ihan lyhyiden matkojen kulkemiseen. Ruuhka-aikana syntyy usein viivästyksiä, koska matkustajat jonottavat suotta vain yhdelle lipunlukijalle.

Tampereen ratikan matkustajaliikenne alkoi tasan vuosi sitten 9. päivä elokuuta. Ratikan ennätyskuukausi oli maaliskuu, jolloin vaunujen kyytiin nousi lähes miljoona matkustajaa.

Tampereen ratikassa on ollut 9 672 000 lipun leimausta aloituspäivästä heinäkuun 2022 loppuun saakka. Elokuun ensimmäisten kahdeksan päivän aikana lipunleimauksia tulee arviolta 215 000 lisää, kertoo Tampereen kaupungin joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen.

Maksetuissa matkoissa jäädään niukasti alle 10 miljoonaan vuodessa. ”Koska rollaattoria tai pyörätuolia käyttävät matkustajat sekä lasta lastenvaunuissa kuljettavat eivät rekisteröidy, voi sanoa, että ensimmäisen toimintavuoden aikana ratikka kuljetti 10 miljoonaa matkustajaa”, Häyrynen sanoo.

Nina Linnalahti kulkee Tampereen ratikalla työmatkoja Pyynikille. ”Olen kulkenut ratikalla koko vuoden. Välillä on ollut tungosta, mutta sen nyt ymmärtää. Sateella työmatkaliikenteen aikaan ratikka on yleensä ihan täynnä.” Linnalahti toivoo, että tamperelaiset oppisivat odottamaan ovissa Helsingin tyyliin, että pysäkille jäävät tulisivat ulos. ”Ovista kulkeminen on yhä sekaista.”

Ville Lehtola ajaa arkipäivisin Pyynikintorilta ratikalla töihin Hermialle. Lehtola muutti bussikyydin ratikkaan, kun bussilinjat vuosi sitten menivät uusiksi. ”Oli tavallaan pakko. Nyt ei ole suoraa linjaa Pyynikintorilta Hermiaan. Tämä on silti nopeampi kuin bussi, vaikka ei mene ihan perille saakka.” Tampereen ratikassa on ollut Lehtolan mielestä liikaa tungosta vain suurten tapahtumien, kuten jääkiekon MM-kisojen aikaan.

Kevään jälkeen ratikan matkustajamäärät ovat nousseet bussiliikennettä selkeästi nopeammin. ”Ratikan kesän matkustajamäärät ovat olleet todella hyviä. Heinäkuussa Tampereen ratikan kyytiin nousi 766 000 matkustajaa”, Häyrynen kertoo.

Bussiliikenteessä heinäkuu on tavallisesti hiljainen. Ratikkamatkat ylittivät syyskuun 2021 luvun, joka oli 765 000 lipunleimausta.

Bussiliikenteen heinäkuun lukema on viime syyskuuhun verrattuna 86-prosenttinen.

”Ratikassa on ollut kesäkuussa 10 prosenttia ja heinäkuussa jopa 15 prosenttia enemmän matkustajia kuin olisimme voineet odottaa”, Häyrynen sanoo.

Arviointia vaikeuttavat koronan vaikutukset syksyn 2021 liikennelukuihin. Ratikka aloitti epidemia-aikaan, joten tavallista kasvutahtia ei ole päästy mittaamaan.

Ratikka on Häyrysen mukaan tuonut kaupunkiliikenteeseen lyhyet joukkoliikenteen matkat keskustassa esimerkiksi Tammelassa ja Kalevassa. Osa keskustan asukkaista on ottanut joukkoliikenteen uudeksi kulkutavakseen ja asioi ratikalla eri puolilla kaupunkia.

Perjantaina 5.8.2022 ratikka alkoi täyttyä kello 16 aikaan pysäkki pysäkiltä matkalla Keskustorilta Sammonaukiolle. Moni ajaa Tampereen ratikalla lyhyitä keskustavälejä. Eniten matkoja on ajettu Koskipuiston ja Sammonaukion välillä.

Kolmonen suosituin

Tampereen joukkoliikenteen lukemat ovat nyt suuremmat kuin ennen koronaa. Kesäkuussa Tampereen joukkoliikenteen matkustajamäärät olivat 21 prosenttia korkeammat kuin kesäkuussa 2019. Ratikan osuus joukkoliikenteen matkustajista on arkipäivinä noin 25 prosenttia. Viikonloppuina ratikan osuus kasvaa 29–31 prosentin välille.

”Ratikkalinja kolmonen on ehdottomasti suosituin kaikista Nysse-alueen linjoista”, Häyrynen kertoo. Toiseksi käytetyin Nysse-vuoro on bussi numero kahdeksan Härmälän ja Pirkkalan suuntaan. Arkipäivinä ratikkalinja ykkönen on kolmanneksi suosituin. Viikonloppuisin Taysin suuntaan ei ole yhtä paljon matkustajia.

Mikä? Tampereen raitiotie Matkustajaliikenne alkoi 9.8.2021. Noin 80 kuljettajaa ja liikenteenohjaajaa. 20 ratikkavaunua nyt ja 25, kun kakkosvaiheen rata Lentävänniemeen avautuu vuodenvaihteessa 2024–25. Ykkösvaiheen radalla liikenteessä yhtä aikaa 15 vaunua. Ykkösvaiheen rata 15 650 metriä. Kakkosvaiheen 6 700 metrin radasta valmiina 1 013 metriä.

Suunniteltu tahti

Tamperelaiset käyttävät ratikkaa joukkoliikenteessä ilahduttavan paljon, sanoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö. ”Toinen iso asia on, että tamperelaiset antavat asiakaskyselyissä järjestelmälle erittäin hyvän arvosanan”, Sirviö kertoo.

Matkustajamäärät ovat Sirviön mukaan nousseet suunniteltua tahtia. ”Odotamme, että kun koko kakkososa aukeaa, meillä on talviarkipäivänä 55 000 matkustajaa. Käyrät näyttäisivät, että olemme oikealla tiellä.”

Ratikan kakkosvaiheen rata Pyynikintorilta Lentävänniemeen saakka avautuu liikenteelle suunnitelmien mukaan vuodenvaihteessa 2024–25.

Ratikan hyötysuhde on vaikutusten arvioinneissa laskettu tuolle 55 000 matkustajan lukemalle. Raitiotien kannattavuutta ei Sirviön mukaan voi arvioida pelkästään matkustajamäärillä. ”Raitiotiejärjestelmä on kaupungin kehityshanke, jossa seurataan myös maanmyyntituloja ja kaupungin kasvua. Maankäyttötulot ovat käsitykseni mukaan olleet ennakoituja suuremmat.”

Tampereen ratikka on kaupungille toimitusjohtaja Sirviön mukaan myös imagotekijä ja iso työllistäjä. Raitiotien liikenteessä sekä vaunukaluston ja infran kunnossapidossa on nyt yli 130 työntekijää.

Startti onnistui

Suunnittelupäällikkö Häyrynen sanoo olevansa yhä yllättynyt siitä, kuinka valmis raitiotiejärjestelmä oli alusta alkaen. ”Myös kuljettajia ja kunnossapidon ihmisiä oli koulutettu riittävästi ja toimintatavat suunniteltu”, Häyrynen sanoo.

Mitkä? Viisi suosituinta linjaa Tampereen seudun joukkoliikenteen viisi suosituinta ratikka- ja bussilinjaa listattuna matkustajamäärien mukaan tammikuun 2022 alusta heinäkuun 2022 loppuun: 1. Ratikkalinja 3 Pyynikintori–Hervanta (4 390 589) 2. Bussilinja 8 Haukiluoma–Pirkkala (2 142 753) 3. Ratikkalinja 1 Sorin aukio–Kaupin kampus (1 517 135) 4. Bussilinja 6 Länsi-Hervanta–Vatiala (1 258 742) 5. Bussilinja 7 Kalkku–Linnainmaa (1 141 765) Lähde: Nysse

Sirviön mielestä Tampereen ratikan valtteja ovat suuri koko ja tiheä vuoroväli. Pitkä ja avara ratikka vetää kyytiinsä pysäkiltä kerralla 260 matkustajaa, joten ihmiset kulkevat ratikalla lyhyitä keskustamatkoja myös suurten tapahtumien aikana.

Tampereen ratikassa on Sirviön mukaan erityistä myös se, että kaupunki on saanut sen mukana paljon uutta taidetta. Radalla on taidevaunu, ratikoissa pop up -esityksiä, pysäkeillä kiinteitä teoksia ja vaunussa sanataidetta.

Santeri Kukko (vas.) ja Lauri Anttila matkustivat perjantaina 5.8. Hervannasta rautatieaseman pysäkille keskustaan. Anttila kulkee Hervannasta keskustaan viikoittain, yleensä aina ratikalla. Kukko matkustaa ratikalla keskustaan pari kertaa kuukaudessa.

Ajolangat kovilla

Raitiotiellä on ollut yllättäviä ongelmia etenkin ajolangoissa. Langat ovat kärsineet talvella lumimyräkästä ja kesällä helteestä. Ajolankojen materiaaleja ollaan vaihtamassa paremmin lämpövaihtelua kestäviin. "Ajolangan tippuminen on aina aika iso juttu, mutta kunnossapito on selvinnyt ongelmista kiitettävästi”, Sirviö sanoo.

Ajolankaongelmia voi Sirviön mukaan tulla jatkossakin, koska inhimillisiä virheitä ei voi estää. Helmikuussa kuorma-auton yläasentoon jäänyt lava pudotti ratikan ajolankoja satojen metrien matkalta.

Turhaa jonotusta

Matkustajilta on tullut Sirviön mukaan palautetta vaunujen epäsiisteydestä ruuhka-aikoina. Aluksi tamperelaiset eivät tottuneet ottamaan seisaaltaan ratikan lähtiessä heti tukea. Muutama matkustaja kaatui. ”Nyt on sellainen mielikuva, että ihmiset ovat oppineet kulkemaan ratikalla. Toisaalta kuljettajien ajotapa ja -taito on kehittynyt”, Sirviö sanoo.

Mitkä? Viisi suosituinta ratikkapysäkkiä 1. Rautatieasema B Hervannan suuntaan (794 363 nousua) 2. Koskipuisto B (694 074) 3. Keskustori B (670 202) 4. Pyynikintori B (478 412) 5. Hervantakeskus A keskustan suuntaan (469 185) Tampereen ratikkaan nousut 9.8.2021–25.7.2022. Lähde: Nysse

Tampereen raitiotielle tulee valituksia myös radan rakennus- ja kunnossapitotöistä. Ensi talven ratahuoltoja pyritään Sirviön mukaan aikatauluttamaan ja etsimään töihin uusia tapoja.

Nysse aikoo Häyrysen mukaan hioa opastusta etenkin ruuhkien ja tapahtumien aikaan. Pysäkiltä lähtö viivästyy, kun ihmiset saattavat jonottaa samalle lipunlukijalle, vaikka keskiovilla lukijoita on kaksi.

Keskusta muuttui

Tampereen keskustaliikenteen painopiste on siirtynyt Keskustorilta Sorin aukiolle ja Koskipuistoon. Muutokseen on Häyrysen mukaan vaikuttanut ratikan lisäksi keskustan muu kehittyminen.

Ratikan myötä Nysse aloitti kaupungissa uudenlaisia bussilinjoja. Keskustassa ei ollut Satakunnankadun varrella ennen ratikkaa juuri bussiliikennettä. Nyt Amuriin on reititetty kolme linjaa, joilla pääsee rautatieaseman ja Ratinan suuntaan.

”Hervantaan on tehty samantyyppisiä linjoja. Pyrimme varmaan jatkamaan tätä ratikan seuraavissa vaiheissa”, Häyrynen kertoo.

Hiedanrannan suunnitteluun otetaan Häyrysen mukaan oppia Kaupin liityntäbussilinjasta 18, joka on saanut matkustajilta hyvää palautetta. Se kulkee aina samalla vuorovälillä kuin ratikka.

Tampereen ratikan seuraavan vaiheen ratatyöt Santalahteen ovat pitkällä. Särkänniemen ratikkapysäkit Sepänkadulla ovat puolivalmiita. Osuus avautuu ratikkaliikenteelle ensi syksynä. Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö (vas.) ja Raitiotieallianssin varaprojektipäällikkö Timo Kuusela seisovat keskustaan menevien raiteiden pysäkillä. Kuva on otettu perjantaina 5.8.2022.

Sepänkadulla jo kiskot

Ratikan kakkosvaiheen ratatyöt Pyynikintorilta Lentävänniemeen ovat pitkällä. Autot kulkevat jo Sepänkadun sillalla kisko- ja raidetöiden vierellä. ”Teemme sillalla vielä sähkörataan ja turvalaitteisiin liittyviä järjestelmiä. Viimeistelemme myös pysäkkialueita ja itäpuolen kevyen liikenteen väylää”, kertoo varaprojektipäällikkö Timo Kuusela Raitiotieallianssilta.

Silta valmistuu kevääksi. Busseilla on Sepänkadulla ajoratapysäkki syksyyn 2023 saakka, kun raitiotieliikenne käynnistyy. Autoilijoiden pitää varautua pysähtymään bussin perään pysäkkien kohdalla.

Ratatöitä tehdään Sepänkadun lisäksi Lentävänniemessä Federleynkadulla, Kehyskadulla ja Lielahdenkadulla.

Läntisen suunnan ratatöihin on saatu oppia ratikan ykkösvaiheesta. ”Kunnossapito on välittänyt kokemuksiaan siitä, miten radan rakentaminen vaikuttaa radan puhtaana- ja kunnossapitoon”, Sirviö sanoo.

Kuljettajilta on tullut arvokasta tietoa näkyvyyden katvealueista ja kunnossapidolta valaistuspylväiden ja liikennevalojen sijoittelusta.

Raitiotieallianssi on asentanut elokuussa Lentävänniemen Kehyskadulle kiskoja ja valanut kiintoraidelaattoja.

Elokuun aikana allianssi tekee Kehyskadulla ja Lielahdenkadun liittymässä kiveystöitä sekä asfaltointeja.

Lielahdenkadun ratapohjaa ja ensimmäisiä kiskoja. Raitiotieallianssi pääsee aloittamaan kadulla nurmiradan kylvöjä myöhemmin syksyllä.

