Suosittu markkinatapahtuma muutti uuteen sijaintiin Tampereella – Se kerää kiitosta, vaikka osa halukkaista on jäänyt ilman myyntipaikkaa

Kirsti Mäkelä Mettälän Mesitarhoista kertoo, että torielämä on muuttunut vuosien varrella. Lähes parikymmentä vuotta torikauppiaana toiminut Mäkelä on osallistunut jokaiseen Hämeenpuistossa järjestettyyn markkinapäivään. ”Ihmisiä on paljon, mutta monet kävelevät ohi. Valitettavasti torielämä on hiipunut”.