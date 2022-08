Huomasitko tämän? Ajokaista suljettiin Tampereen ytimessä maanantaina ja työt jatkuvat kaksi viikkoa – näin Ratapihankadulla kuljetaan nyt

Kaista on suljettu Ratapihankadulla välillä Väinölänkatu–Vellamonkatu. Vieressä on Jatkeen työmaa, ja sulku johtuu siellä tehtävistä töistä.

Ratapihankadun liikennejärjestelyt alkoivat heti elokuun 1. päivä. Kuvassa näkyy, miten Nokia-areenan suuntaan menevä kaista on suljettu liikennemerkein.

Tampereen Ratapihankadun Jatkeen työmaan puoleinen kaista on suljettu Väinölänkadun ja Vellamonkadun välillä. Katu on sulun ajan yksisuuntainen, jolloin ajosuunta on etelästä pohjoiseen.

Jatkeen projektinjohtajan Rauno Kulmalan mukaan kaista on suljettu elokuun ensimmäisen ja toisen viikon ajan.

Elokuun ensimmäisellä viikolla tiejärjestelyt johtuvat siitä, että Jatkeen työmaalla nostetaan teräspontteja ylös maasta.

”Pontit ovat toistakymmentä metriä pitkiä, ja se on vaarallista työtä. Kone vie niin paljon tilaa, kun se kääntyy, että tarvitsemme toisen kaistan pois käytöstä”, Kulmala kertoo.

Elokuun toisella viikolla työmaan kohdalle aletaan tehdä kaukolämpöliittymää, jolloin kaista pidetään myös kiinni.

Ratapihankadun noin korttelin pituinen tieosuus on kaksi viikkoa yksisuuntainen työmaatöiden takia.

