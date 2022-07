Tampereen ja Pirkkalan välissä sijaitsee hiomaton timantti, joka on houkutellut turisteja jo lähes 200 vuotta – Kävimme katsomassa, mitä Viikinsaari tarjoaa vierailijoille

Aamulehti vieraili sunnuntaina Viikinsaaressa ja selvitti, mitä saaressa kannattaa tehdä. Rauhallinen luontopolku, siisti grillauspaikka ja hyvät uimarannat saivat kehuja.

Aamulehti

Kun saavumme kuvaajan kanssa Viikinsaareen, aurinkoinen kesäpäivä muuttuu hetkessä vedenpaisumukseksi taivaan revetessä. Kaikki suunnitelmamme lentävät suoraan romukoppaan ja juoksemme muiden ihmisten tavoin sateensuojaan saaren ravintolan terassille.

Sateen yllättäessä Viikinsaari ei tarjoa paljon aktiviteetteja.

Onneksi Suomen kesä on kuitenkin niin ailahtelevainen, ettei säätä tarvitse kiroilla varttia kauempaa. Saaren yli vyöryneet sadepilvet kuitenkin karkottivat ihmisiä siinä mielessä, että saaressa on yhtäkkiä kovin rauhallista.

Lähdemme kiertämään saarta ja kyselemään ihmisiltä, miksi Viikinsaareen kannattaa tulla.

Ravintola Viikinsaari sijaitsee vuonna 1920 rakennetussa pitsihuvilassa. Hyvän ruuan lisäksi sen terassi tarjoaa suojaa yllättävältä rankkasateelta.

Rauhalliset polut

Kun Viikinsaarta jalkautuu tutkimaan, on vaikea uskoa olevansa vain parinkymmenen minuutin päässä Tampereen keskustasta. Saarta kiertävällä luontopolulla nimittäin pääsee todella pakoon kaupungin vilskettä – eikä vastaankaan välttämättä tule ketään, mikä on oikeastaan vähän säälikin.

Näin kauniille saarelle soisi enemmänkin kävijöitä.

Luontopolkua kelpaa myös nelijalkaisten kulkea. Yhytämme kahden collien talutushihnojen päästä reippailemasta helsinkiläisen Osmo Rantakarin ja viialalaisen Niina Hartikaisen.

”Olemme täällä ensimmäistä kertaa ja tämä on ollut positiivinen yllätys. Rakennuksia on ylläpidetty hyvin ja tämä on ihan magee paikka”, Rantakari kertoo tunnelmistaan. Samaa mieltä paikan ”mageudesta” ovat myös seurueen karvakaverit Lasse ja Kalle, jotka ovat viihtyneet retkellä erittäin hyvin.

Viialalainen Niina Hartikainen ja helsinkiläinen Osmo Rantakari tulivat Viikinsaareen varta vasten ulkoilemaan, ja sehän kelpaa Lasse- ja Kalle-collieille. ”Tämä on todella hieno paikka, mutta täältä puuttuu sellainen taulu, jossa kerrottaisiin että mikä tämä paikka on ja mitä kaikkea täällä on ollut. Nyt sen tiedon joutuu etsimään internetistä”, Rantakari harmittelee.

Omalla veneellä grillaamaan

Suurin osa vieraista saapuu Viikinsaareen reittilaivalla Tampereen Laukontorilta, josta Hopealinjat liikennöi saareen tunnin välein. Paikalle pääsee kuitenkin myös omalla veneellä. Vierasvenesatamassa on 12 paikkaa ja uimarannan tuntumassa on rantautumispaikka soutuveneille ja kajakeille.

Saaren vierasvenesatamaa hyödynsivät esimerkiksi kaverukset Aku Niskanen, Roope Siikanen, Katja Kujala, Lauri Pitkäjärvi ja Juho Jokelainen.

Aku Niskanen, Roope Siikanen, Lauri Pitkäjärvi, Juho Jokelainen ja Katja Kujala käyvät Viikinsaaressa useita kertoja kesässä. ”Jos veneilemään haluaa lähteä niin tämä on ehkä paras paikka tässä lähellä”, Siikanen sanoo.

”Tulimme grillaamaan. Täällä on hyvä vierasvenesatama ja grillipaikka, ja tähän on helppo tulla”, Pitkäjärvi kertoo.

Viikinsaaressa grillaamisesta on muodostunut porukalle jo traditio. ”Tulemme tänne muutaman kerran kesässä. Tämä on kolmas kerta tänä vuonna. Grillipaikkana tämä voittaa monet lähialueiden laavut. Täällä voi luottaa siihen, että on siistiä ja kaikki toimii. Monessa muussa paikassa ei välttämättä tiedä, onko paikalla polttopuita”, Kujala sanoo.

Kesä kuivaa, minkä se kastelee

Grillipaikan lisäksi Viikinsaaressa on esimerkiksi kesäteatteri, tanssilava ja ravintola. Paikallinen erikoisuus on kappeli, joka palveli entisessä elämässään putkana. Lapsia ja lapsenmielisiä ilahduttavat leikkipuisto ja uimarannat.

Viikinsaaressa järjestetään kesällä monia tapahtumia. Sunnuntaina kesäteatterin lavalla lapsia ilahdutti Riitta Korpela yhdessä Ti-Ti Nallen kanssa.

Sateisesta päivästä huolimatta Krista ja Lotte Niemi ovat löytäneet uimarannalle yhdessä lastensa kanssa. Toisaalta, jos on menossa uimaan, sateessa kastuminen ei haittaa yhtä paljon.

”Asun lasteni kanssa Hollannissa ja olemme nyt lomalla tapaamassa muuta perhettä ja sukulaisia. Tulimme tänne ihan sitä varten, että voimme viettää kesäpäivää ja uida. Olen asunut ulkomailla jo sen verran kauan, että osaan arvostaa tällaista. Tämä on uskomattoman hieno paikka”, Lotte Niemi kertoo.

”Tämä on meille traditio. Tulemme tänne joka kesä vain uimaan. Uimarannat ovat hyvät ja lapset viihtyvät hyvin”, Krista Niemi sanoo.

Viikinsaari on toiminut virkistysalueena jo 1800-luvun puolivälistä lähtien. Ensimmäinen ravintola perustettiin saarelle vuonna 1866.

Ravintolalounas tai eväsretki

Suositun ravintola Viikinsaaren lisäksi saaresta löytyy myös pieni kioski. Jos ei halua syödä ravintolassa, päivän saa kulumaan myös marssimalla luonnon helmaan eväsretkelle, kuten Raassinan perhe. Eväsretki ehdittiin pitää parahiksi ennen vesisateen lankeamista saaren ylle.

”Kiersimme saarta ja söimme eväitä. Lapsille tuo laivamatka oli jo vaihtelua”, Eija Raassina kertoo. Inka- ja Iina-tyttärien mielestä retkessä onkin ollut parasta aivan kaikki.

”Olen itse käynyt viimeksi täällä suunnilleen tyttöjen ikäisenä. Ajateltiin nyt tulla taas käymään noin kolmenkymmenen vuoden jälkeen, kun alkaa omat muistikuvat olemaan aika hämärät”, Timo Raassina nauraa.

Teiskossa asuvat Eija (vas.) ja Timo Raassina halusivat tuoda Inka- ja Iida-tyttärensä katsomaan, millainen paikka Viikinsaari on. Eväsretken jälkeen maistui jäätelö.

Kunhan jäätelöt on syöty, Raassinan perhe suuntaa kohti laituria ja astuu paluulaivan kyytiin. Alkureissun sateen kastelemat vaatteet ovat jo ehtineet kuivua ja tilalle on ehtinyt hiipiä pieni hienpoikanen. Päivästä ehti muodostua aurinkoinen ja viime minuuteista voi nauttia laiturilla kasvot aurinkoa kohden.

Ehkä Viikinsaaren liki 200 vuotta kestänyt viehätys piileekin juuri siinä, että turistimassat loistavat täällä poissaolollaan.