Tampereen Pispalassa on myynnissä miljoonakoti, jonka rakennutti hiihtoliiton entinen puheenjohtaja – arkkitehti sai pistää kaiken taitonsa peliin, jotta erikoissäännökset ja omistajan toiveet tuli täytettyä

Pispalan rakentamista rajoittavat erikoissäännökset aiheuttivat aikoinaan ongelmia, ja talon suunnitelmista väännettiin kaupungin kanssa. Esimerkiksi isoja ikkunoita ja pitkää yhtenäistä parveketta ei hyväksytty. Nyt myynnissä oleva koti poikkeaa alueen muista taloista.

Tampereen Pispalassa myynnissä oleva talo on rakennettu vuonna 1996, mutta myöhemmät omistajat ovat laajentaneet kiinteistöä muun muassa lisärakennuksella ja terassilla.

Lauri Viidan kadulla Pispalassa on myynnissä kiinteistö, jonka 2 miljoonan euron pyyntöhinta on alueen hintatasoon nähden poikkeuksellinen.

Kohde on ollut myynnissä asuntoa myyvän Roof LKV:n myyntijohtaja Jaakko Simolan mukaan noin kuukauden, ja kiinnostusta kohteeseen on ollut.

”Toki tämän hintaluokan asuntojen myyntiprosessit ovat vähän erilaisia.”

Miljoonaluokan asuntojen myyntiajat ovat Simolan mukaan hyvin vaihtelevia.

”Se riippuu, millaisia asiakkaita on markkinoilla. Olen myynyt yli miljoonan euron kohteita viikossa, mutta joskus on on mennyt vuosikin.”

Potentiaalisia ostajia löytyy Simolan mukaan Tampereelta. He voivat olla esimerkiksi yksineläjiä, pariskuntia tai lapsiperheitä.

”Helposti ajatellaan, että pitää olla yritysjohtaja tai NHL-pelaaja, jotta voisi tämän hintaluokan asuntoja ostaa. Toki pitää olla isoja omia pääomia taustalla. Jos olet työssäkäyvä, niin aika hyvät kuukausiansiot pitää olla”

Kohde poikkeaa muista Pispalan alueen kiinteistöistä Simolan mukaan muutenkin kuin vain hinnan osalta.

Talon sisäpinnat on uusittu ja kiinteistössä on kaksi lämmintä autotallia, joista pääsee suoraan asuntoon

”Myös pihassa on autoille tilaa, mikä on poikkeuksellista kyseiselle seudulle.”

Pispalassa tontit ovat pieniä, joten autoille ei ole yleensä ole paljoa tilaa. Kiinteistöllä on myös rakennusoikeutta jäljellä. Nykyiset omistajat ovat rakennuttaneet tontille erillisen rakennuksen ja ison terassin.

Korona on Simolan mukaan vaikuttanut ylipäänsä kalliimpien asuntojen kysyntään.

”Korona-aikana miljoona-asuntojen myynti moninkertaistui ainakin itselläni.”

Halutussa kohteessa tulee Simolan mukaan kuitenkin olla jotain uniikkia, kuten sijainti järven rannalla tai keskusta-asunnon iso terassi. Pispalan miljoonatalon myynnistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Myynnissä oleva kiinteistö sijaitsee Pispalanharjulla Lauri Viidan kadulla.

Kiinteistöltä on avoimet näkymät Pyhäjärvelle.

Rakentamisesta väännettiin kaupungin kanssa

Kiinteistön nykyiset omistajat ovat sen kolmannet asukkaat. Alun perin tontin osti ja talon rakennutti Suomen Hiihtoliiton entinen puheenjohtaja Jaakko Holkeri vaimoineen.

Holkerit muuttivat Tampereen Raholaan vuonna 1994, mutta he halusivat lopulta keskeisemmälle sijainnille.

”Ryhdyimme hakemaan tonttia, ja vaimo löysi tyhjän rakennuspaikan”, Holkeri avaa Pispalan valikoitumista asuinpaikaksi.

Tontin rakennuslupa oli juuri mennyt umpeen, joten rakentamisessa kului aikaa. Lopulta vuonna 1996 talo valmistui.

”Rakentaminen Pispalaan kaikkine erikoissäännöksineen vaatii kärsivällisyyttä varsinkin arkkitehdiltä, joka yritti omat toiveet ja viranomaisten määräykset täyttää.”

Esimerkiksi isoja ikkunoita ja pitkää yhtenäistä parveketta ei Holkerin mukaan hyväksytty.

Historiassaan työväen asuinalueena tunnettu Pispala rakennettiin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa kaavoittamattomalle maalle ilman valvontaa, mutta nykyään Pispalanrinne kuuluu Museoviraston laatimaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) kohteisiin.

Holkerit asuivat talossa 12 vuotta vuoteen 2007 saakka, mutta muuttivat lasten lähdettyä kotoa pienempään ja helpompihoitoiseen asuntoon Laukontorille. Erityisesti tontin lumityöt tuottivat haasteita ikääntyvälle pariskunnalle.

Pispala oli Holkereille erittäin mieluisa asuinpaikka. Kadun toisella puolella on esimerkiksi tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan museo, jonka mukaan myös kyseinen katu on nimetty.

”Siellä on perinteitä ja historiaa sekä sijainnistamme oli avoin näkymä Pyhäjärvelle.”