Bussikuskin viinapullon näköinen vesipullo hämmensi Tampereella – myös kuljettajien energiajuomista tulee Nysselle ilmoituksia

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen asiakaspalveluun tuli perjantaina puoliltapäivin hämmentynyt kansalaishuomio. Ohikulkija oli nähnyt Tampereen Keskustorilla linjan 8 kuljettajan juovan ennen autoon nousemista viinapullon näköisestä kirkkaasta pullosta.

Asiaa selvitettiin. Nyssestä oltiin yhteydessä linjaa liikennöivään Tampereen kaupunkiliikenteeseen (TKL). TKL:n työnjohto tavoitti kuljettajan. Selvisi, että kuljettajalla oli ollut litteässä, taskumattia muistuttavassa pullossa vettä.

”Kuljettaja on siinä vain vesiryypyn ottanut noustessaan autoon. Ei sen vakavammasta ole kyse, mutta tietysti se on vähän hämäävän näköinen, kun on saman näköinen pullo kuin mitä Alkosta saa”, sanoo Nyssen joukkoliikennelogistikko Juha Kortteus.

Kortteuksen mukaan kuskia ohjeistettiin vaihtamaan pullonsa erilaiseen, perinteisemmän vesipullon näköiseen pulloon. ”Ettei vaan tule mitään epäilyksiä siitä, että ollaan ottamassa ryyppyä ennen linjalle lähtöä”, Kortteus sanoo.

Kuljettajalle on kaikissa Nyssen linja-autoissa alkolukko, joten humalassa ajaminen ei ole mahdollista. Alkolukot ovat olleet käytössä jo vuosia.

Energiajuomat hämmentävät

Kortteus kertoo, että myös kuljettajien energiajuomien juonti on joskus aiheuttanut hämmennystä. Jos kuljettajan on kuultu tai nähty avaavan energia­juoma­tölkki, sitä on voitu luulla alkoholijuomaksi.

”Viime vuoden aikana on ollut ihan muutama tällainen tapaus, että on epäilty juomaa joksikin muuksi kuin mitä se on ollut. Näihin totta kai suhtaudutaan vakavasti ja selvitetään, mitä juoma on ollut”, hän sanoo.

Joissakin tapauksissa myös poliisi on käynyt tarkistamassa asian. Kortteus ei kuitenkaan muista, että alkolukkojen aikana alkoholista olisi koskaan ollut mitään ongelmaa.

Kortteuksen mukaan turvallisinta ja ajollisesti helpointa on, jos kuljettajat juovat vettä linjojen pääteasemilla. Kuitenkin esimerkiksi kuumina päivinä kuljettajien on huolehdittava neste­tasa­painostaan.

”Jos kuljettajasta tuntuu, että matkalla on otettava vesiryyppy, niin kyllä sen voi ottaa, jos sen voi turvallisesti tehdä, mutta mielellään pääteasemilla.”