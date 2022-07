Tampereen sähkölaitos aloitti nopeasti toimet Teboililta ostettavan öljyn korvaamiseksi – Toimitusjohtaja: Tavoitteena saada uusi toimittaja ensi viikon aikana

Tampereen sähkölaitos kertoo aloittaneensa toimet päästäkseen irti Teboil-sopimuksestaan. Torstaina uutisoitiin, että yhtiöllä on yhä kytkös venäläistaustaiseen Teboiliin. Toimitusjohtajan toiveena on, että toimittajan vaihdos saataisiin vietyä läpi nopeasti.

Tampereen sähkölaitos on aloittanut toimet irtautuakseen Teboil-sopimuksesta. Yhtiö lähestyi heti torstai-iltana uusia mahdollisia öljyn toimittajia. Toimiin ryhdyttiin sen jälkeen, kun yhtiön sopimus Teboilin kanssa oli tullut julkisuuteen.

Teboil on venäläisen Lukoilin omistama tytäryhtiö. Teboil on joutunut laajojen boikottien kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti helmikuussa hyökkäyssotansa Ukrainassa. Teboilin tuottojen on pelätty valuvan Venäjän sotatoimien rahoitukseen.

Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitisen mukaan tarjouspyyntöjä on lähetetty kahdelle toimittaja­ehdokkaalle. Kolmas tarjouspyyntö on tekeillä.

”Kilpailutilanteen takia en voi vielä kertoa enempää. Tavoitteena on, että saisimme ensi viikolla alkuviikosta tarjouksia, ja viikon aikana saataisiin toimittajan vaihdos läpi.”

Laitisen mukaan Teboil-sopimuksen purkamisessa ei tällä hetkellä ole ongelmia.

”Ensi viikolla selviää tarkemmin, mutta aiomme ilmoittaa, että öljyä ei enää oteta. Keskustelemme sitten tarkemmin, liittyykö sopimuksen purkamiseen jotain yksityiskohtia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toimittajan vaihdon pitäisi onnistua helpohkosti. Sopimus ei ole aikaan sidottu.”

Tampereen sähkölaitos on Tampereen kaupungin omistama energiayhtiö. Sähkölaitos on myös Tampereen tytäryhtiöistä suurin osingonmaksaja. Sähkölaitoksen Teboilin käytön jatkuminen tuli kaupungin johdolle yllätyksenä.