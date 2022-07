Tampereen Tammelan uuteen baariin murtauduttiin, ravintolasta vietiin alkoholia ja tietokone – ”Pitää siivota tuommoisen toheloinnin jälkiä”

Aaltone sijaitsee Tammelassa vanhan talon sisäpihalla. Murto havaittiin torstaina. Ravintolan turvatoimia on lisätty.

Ravintola Aaltone avattiin kesäkuussa Tammelaan. Nyt sinne on murtauduttu. Vasemmalla kuva Aaltosesta 1. heinäkuuta, kun Aamulehden Moro vieraili katsomassa vasta-avattua ravintolaa. Oikealla Aaltosen työntekijän torstaina 28. heinäkuuta ottama kuva ravintolan lattialta, johon oli heitelty tavaroita.

Aamulehti

Tampereen Tammelaan tänä kesänä avattuun Aaltone-terassiravintolaan murtauduttiin tällä viikolla. Luvaton tunkeutuminen huomattiin torstaina, mutta tarkka tekohetki ei ole tiedossa.

Aaltone sijaitsee vanhan kenkätehtaan sisäpihalla Tammelankatu 19:ssä. Yrittäjä Mikko Lahtosen mukaan ravintolassa oli ”pengottu kaikki paikat” sekä viety esimerkiksi kannettava tietokone ja jonkin verran alkoholijuomia. Vietyjen tavaroiden kartoitus on hänen mukaansa osittain vielä kesken.

Lue lisää: Tammelaan on avattu terassi, josta puhutaan Berliinissä asti – Tamperelaisbaarin nimeen kätkeytyy tärkeä viesti

Lahtonen sanoo, että teko ei vaikuta suunnitelmalliselta vaan ilkivallalta. ”Tuli menetettyä myyntiä sen takia, että pitää siivota tuommoisen toheloinnin jälkiä. Ihan turhaa. Jos noin paljon janottaa, niin ostaisivat vaikka omat juomansa sitten.”

Tekijät eivät tiedossa

Tekijöistä ei toistaiseksi ole tietoa. Ravintola pyytää Instagram-tilillään ihmisiä ilmoittamaan mahdollisista havainnoistaan. Murrosta tullaan tekemään rikosilmoitus.

Murron havaitsi ravintolan työntekijä. Teon takia ravintola jouduttiin avaamaan torstaina tuntia tavanomaista myöhemmin.

Lahtonen sekä paikan toinen yrittäjä Sampo Pystynen olivat molemmat lopettelemassa kesälomiaan. Töihin paluu tapahtuu murron takia ikävissä tunnelmissa ja tapahtunut aiheuttaa ylimääräistä työtä.

Ravintolan turvatoimia on nyt lisätty. ”Mysteeri on se, miten on tultu sisään. Lukot ovat ehjät”, Lahtonen sanoo. ”Paikan päällä ei ole rahaa eikä mitään arvokasta. Ei pysty käsittämään, kun toisten omaisuutta tuhotaan.”

Aaltone avattiin kesäkuussa. Mikko Lahtonen on kokenut ravintolayrittäjä, joka tunnetaan esimerkiksi Olympia-korttelista. Sampo Pystysellä on puolestaan Aaltosen lisäksi myös visuaalisen sisällöntuotannon yritys.