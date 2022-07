Nysse-liikenteessä kuluu 7,5 miljoonaa litraa dieseliä vuodessa – Selvitimme, missä linja-autot ja Tampereen Infran kalusto tankataan

Oman tuotannon lisäksi Nysse ostaa liikennöintiä palveluna yksityisiltä liikennöitsijöiltä. Vain oman tuotannon eli Tampereen kaupunkiliikenteen (TKL) polttoainetoimittaja on tiedossa. TKL ajaa noin kolmasosan Nyssen bussiliikenteestä.

Torstaina paljastui, että venäläisen Lukoilin tytäryhtiö Teboil toimittaa yhä öljyä Tampereen sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaan. Kesän aikana öljyä on hankittu 3,5 miljoonalla eurolla. Venäjän sotatoimien alettua Teboilia on laajasti boikotoitu Suomessa, koska rahojen on pelätty päätyvän Venäjän sotakassaan.

Kaupungin johdolle tieto tuli ikävänä yllätyksenä. Konsernijaoston puheenjohtajan Lauri Lylyn (sd.) mukaan ainakin kaupungin omistamissa yhtiöissä tullaan käymään läpi mahdollisia muita venäläisiä kytköksiä.

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen linja-autoilla ajetaan noin 22 miljoonaa kilometriä vuodessa. Ajoihin kuluu dieseliä arviolta 7,5 miljoonaa litraa.

Oman tuotannon lisäksi Nysse ostaa liikennöintiä palveluna yksityisiltä liikennöitsijöiltä. Joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen Tampereen kaupungilta kertoo, että oman tuotannon eli Tampereen kaupunkiliikenteen (TKL) polttoaineet ostetaan Nesteeltä. Omaa tuotantoa on Nysse-liikenteestä noin kolmasosa.

”Oman tuotannon osuus oli viime vuonna suurin, vajaat 8 miljoonaa kilometriä kaikkiaan ajetuista 22 miljoonasta kilometristä. Tilanne on hieman muuttunut ratikan aloitettua, mutta karkeasti sitä on edelleen noin kolmasosa.”

Mitä? Nysse-liikenne ja polttoaine Nyssen bussiliikenteen käyttövoimina ovat fossiilinen diesel, sähkö ja uusiutuva diesel. Vuonna 2021 Nyssen bussiliikenteessä ajettiin hieman alle 22 miljoonaa kilometriä. Oman tuotannon eli Tampereen kaupunkiliikenteen (TKL) osuus oli lähes 8 miljoonaa kilometriä eli runsas kolmasosa. Tarkkaa tilastoa polttoaineenkulutuksesta ei ole, mutta suuruusluokka on 7,5 miljoonaa litraa vuodessa. Vuonna 2022 fossiilisen dieselin kulutus on pienempää sähköllä kulkevan ratikan sekä sähköbussien ja uusiutuvan dieselin käytön lisääntymisen vuoksi.

Ei tiedossa

Yksityisiltä liikennöitsijöiltä ei sopimusten mukaan edellytetä käyttämiensä polttoainetoimittajien raportoimista, eivätkä ne ole tällä hetkellä tiedossa.

”Esimerkiksi uusiutuvan dieselin käyttöä valvotaan, mutta polttoaine­toimittajien raportoimista ei ole nähty tarpeelliseksi, kun liikennöintisopimuksia on tehty.”

Häyrynen toteaa, että ensisijaisesti noudatetaan tehtyjä sopimuksia ja hankintalakia. Pitäisikö asiaa miettiä uudelleen, kun sopimuksia uusitaan?

”Maailmantilanne on uusi, ja tätä pitää selvittää. Varmasti asiasta keskustellaan myös kaupungin muiden yksiköiden kanssa ja mietitään yhteisiä linjauksia ja menettelyohjeita.”

Sähkö kasvussa

Sähköllä kulkevien linja-autojen määrää on pikku hiljaa kasvatettu vuodesta 2016 alkaen. ”Sähkön osuus on nyt vajaa kymmenen prosenttia, ja sitä on tarkoitus lisätä.”

Joukkoliikennelautakunta päivitti hankintalinjaukset helmikuussa juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Lähtökohta on, että kaikki uudet liikennöinti­sopimukset tehdään uusiutuvilla käyttövoimilla eli sähköllä, uusiutuvalla dieselillä tai biokaasulla.

”Liikennöitsijät saavat tarjouksia tehdessään päättää kuhunkin kohteeseen soveltuvimman. Maailmalla ja muissa kaupungeissa valinta on aika usein ollut sähkö varsinkin kaupunkiliikenteessä.”

Tampereen Infran kalusto tankataan Nesteellä.

Entä Infralla?

Kaupungin katujen, puistojen ja viheralueiden kunnossapidosta vastaavan Tampereen Infran työkoneet tankataan Nesteen polttoaineilla. ”Meillä polttoainehuolto on hoidettu Nesteen kautta”, kertoo Tampereen Infran toimitusjohtaja Lauri Niemi.

Käytössä ovat Nesteen polttoainekortit, joilla työntekijät voivat käydä asemilla tankkaamassa sekä oman että vuokratun kaluston.

Niemi kertoo, että Tampereen Infralla on käytössään omaa raskasta kalustoa noin 80 yksikköä, joista noin puolet on kuorma-autoja. Tämän lisäksi on paljon kevyempää, muun muassa viher­kunnossapito­töihin soveltuvaa kalustoa. Polttoainetta Infra käyttää vuositasolla 0,5–1 miljoonaa litraa vuodesta riippuen.