Huumeiden käyttöhuoneet jakavat mielipiteitä Tampereen isoissa valtuustoryhmissä – ”Toivottavasti kaupunkeja tässä asiassa kuunnellaan”

Huumeiden käyttöhuoneet jakavat mielipiteitä Tampereen kaupunginvaltuuston isoimmissa valtuustoryhmissä. Aamulehti kysyi isojen ryhmien puheenjohtajistolta, mitä mieltä he ovat käyttöhuoneista sekä Tampereen huumepalvelujen tilasta ylipäänsä.

Selkeimmin kannatusta käyttöhuoneet saivat vihreiltä ja vasemmistoliitolta. Selkeän kielteisen kannan on muodostanut sen sijaan esimerkiksi perussuomalaiset.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puhejohtaja Lassi Kaleva ei usko, että käyttöhuoneilla ratkaistaisiin kasvava huumeongelma. ”Näemme, että ne voivat toimia porttina laajempaan huumeiden sallivuuteen ja käyttöön.”

Helpotusta Tampereen huumetilanteeseen saataisiin Kalevan mukaan huumeista eroon pyrkivien ihmisten ympärivuorokautisten hoitojaksojen lisäämisellä. ”Pelkkä korvaushoito ei yleensä sitä tulosta tuo.”

Laajemmin huumeongelman ratkaisemisessa toimisi perussuomalaisten valtuustoryhmän mukaan esimerkiksi poliisin resurssien lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Tampereen huumetilanne nousee esille Kalevan mukaan myös kuntalaisten palautteessa. ”Erittäin huolissaan ollaan huumeongelmasta ja sen kasvamisesta. Siihen olisi hyvä löytää jotain ratkaisuja.”

Kokoomuksen valtuustoryhmässä käyttöhuoneasiasta ei ole keskusteltu, mutta ryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola ei henkilökohtaisesti käyttöhuoneita kannata. ”Huumeiden käyttö on edelleen laillistamatonta toimintaa, ja käyttöhuoneilla se laillistettaisiin.”

Hän kertoo yleisesti ottaen kannattavansa päihdeongelmaisten kohdalla korvaushoidon sijasta lääkkeetöntä hoitoa.

Vasemmisto ja vihreät kannattavat

Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä käyttöhuoneet saavat puolueen linjan mukaisesti kannatusta. Puolue linjasi kesän puoluekokouksessa kannattavansa myös huumausaineiden käyttörikoksen rangaistavuuden poistamista. ”Kyse on siitä, että voimme parantaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten turvallisuutta ja lisätä elinvuosia. On myös totta, että Tampereella päihdetilanne on todella vaikea”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Noora Tapio.

Käyttöhuoneiden hankkiminen Tampereelle olisi hänen mukaansa tarpeellisten lainsäädäntömuutosten jälkeen perusteltua. Tapion mukaan ne vähentäisivät huumeiden käytön haittoja muun muassa yliannostuksen ja tarttuvien tautien leviämisen riskiä vähentämällä.

Käyttöhuoneista saisi myös terveydenhuollon ammattilaisen tarjoamaa neuvontaa turvallisista käyttötavoista. Huoneiden avulla voitaisiin myös Tapion mukaan rakentaa luottamusta ja tukea ihmisten hakeutumista hoidon piiriin.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhällin mukaan käyttöhuoneita tulisi ainakin kokeilla, sillä ne vähentäisivät huumeiden käyttämiseen liittyviä riskejä ja madaltaisivat ihmisten kynnystä hakeutua avun piiriin.

Kyseessä on Stenhällin oma mielipide, mutta samantyyppisesti ajatellaan hänen mukaansa koko valtuustoryhmässä. Käyttöhuoneet suojelisivat hänen mukaansa ihmisten henkeä ja terveyttä. ”Samalla myös kaupungin osalta painaa se, että voisimme turvata katuelämää ja turvallista tilaa kadulla.”

Vaikka nykyinen lainsäädäntö ei käyttöhuoneita salli, Stenhäll toivoo aktiivista otetta esimerkiksi Helsingiltä ja Tampereelta, sillä huumeongelmat keskittyvät erityisesti suuriin kaupunkeihin. ”Toivottavasti kaupunkeja tässä asiassa kuunnellaan, koska tänne ne haitat ja ongelmat aika voimakkaasti keskittyvät.”

Tiukan rangaistavuuden sijasta huumeiden käyttöön liittyvää stigmaa tulisi Stenhällin mukaan vähentää ja ihmisille tarjota apua, kun he haluavat huumeista eroon.

Mielipiteet jakautuvat sdp:n leirissä

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä ei toistaiseksi ole ottanut kantaa käyttöhuoneasiaan, kertoo ryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi.

Asia jakaa hänen mukaansa mielipiteitä, sillä käyttöhuoneissa on hyvät ja huonot puolensa. ”Toisaalta se voisi olla signaali huumeidenkäytön hyväksyttävyydelle, toisaalta huumekuolemia saataisiin vähennettyä.”

Huumeongelmien ehkäisemisessä Salmi korostaa ennaltaehkäisyä esimerkiksi huumeiden vastaisten kampanjoiden muodossa. ”Olen todella huolissani siitä, että huumeidenkäyttö varsinkin nuorten keskuudessa on yhä hyväksyttävämpää.”

Hoitoon pääsyn tulisi Tampereella hänen mukaansa myös olla helpompaa, ja lääkkeettömien hoitomuotojen tarjontaa tulisi lisätä.